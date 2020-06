Pronóstico reservado: este finde se acaba la fiesta

Jueves con importante descenso de temperatura, máxima de 18°C. Viernes inestable, sábado parcialmente nublado y domingo con probabilidad de chaparrones por la mañana Crédito: Ilustración Costhanzo

De vuelta a la realidad

Otra semana con una montaña rusa de temperaturas, después del bajo cero de la mañana dominical el mercurio emprendió una remontada épica para alcanzar los 24°C el martes y llegar a casi 27°C en la jornada de ayer. Volvieron las remeras a la tarde porteña y algunos pensaron si una bermuda no sería demasiado . A la cama le sobraron mantas y frazadas, se apagaron las estufas y se desató una suerte de euforia térmica en la ciudad. La afición invernal se sintió francamente estafada pero con la esperanza de que muy pronto se acabaría esta fiesta de altas temperaturas.

En la noche de ayer un débil frente frío ingresaba a la ciudad para poner las cosas en su lugar. Tampoco pensemos que para llevarnos a un escenario polar pero, al menos, para bajarle el copete al termómetro y devolverlo a la realidad. Es así que el jueves nos encuentra barriendo el piso después de la fiesta, con el papel picado en las baldosas, las botellas vacías apiladas en un rincón y toda la resaca térmica de las últimas tardes. Seguimos en la montaña rusa, ahora al carro le toca caer en picada, agárrense fuerte porque el descenso nos llevará a nueve grados menos que ayer, se vienen un jueves a puro vértigo meteorológico.

Jueves: vuelve el viento frío

Hoy tenemos una mañana muy diferente a los últimos amaneceres en la ciudad. Se van los nubarrones del cielo y prevemos una probabilidad de lluvias aisladas durante el amanecer. Fuerte viento frío e importante caída de la temperatura que desbarranca desde los 19°C de la mañana de ayer hasta los 12°C de la de hoy, habrá que abrigarse mas de la cuenta,no solo por las ráfagas sino también por el brusco descenso del mercurio que puede hacer que se sienta mas frío del que realmente hace.

La tarde nos devuelve la estabilidad atmosférica con cielo parcialmente nublado, mucho menos viento y el termómetro marcando 18°C, que si bien no es una marca fría, ni siquiera llega a ser la mínima del miércoles. No estamos ante una entrada de potente aire frío pero nos descolgamos de temperaturas bastante altas y el efecto es el mismo, atención aquellos que sean vulnerables a los bruscos cambios de termómetro . La noche cierra en 15°C con un nuevo giro de la veleta acabando con la circulación de aire frío en el estuario.

Viernes: nubarrones a la tarde

Para el viernes tenemos otro arranque fresco pero lejos del frío fuerte con 11°C de salida en una mañana con bastante nubosidad y poco viento. Se proyecta un cielo mayormente nublado en otra jornada fresca, pero distante del invierno hostil con el mercurio llegando a 18°C a la tarde. Promediando el viernes regresa el viento sur y alguna llovizna no desentonaría. Hacia la noche vuelven a abrirse las nubes en otro cierre donde el mercurio no cae llegando a sostenerse en 15°C.

Sábado: la revancha

Comienza un fin de semana que tendrá varios tramos con sobrevuelo de nubarrones pero pocos segmentos con probabilidad concreta de lluvias. El amanecer proyecta 9°C con un rápido rebote a media mañana para ofrecer 14°C al mediodía y 17°C a la tarde. El sábado se toma revancha de las ráfagas heladas del fin de semana pasado con una jornada de viento leve, cielo parcialmente nublado y sol intermitente. A la noche se intensifica el viento, cae el barómetro y podrían darse algunas lloviznas intermitentes o lluvias ligeras.

Domingo: chaparrones al amanecer

La jornada dominical también se redime de su pasada edición donde mostró temperaturas bajo cero. Ahora el arranque prevé 13°C y mantiene la inestabilidad, podríamos estar expuestos a algunos chaparrones durante toda la mañana. Después del mediodía vuelve el sol al cielo porteño, se estima una tarde con viento moderado y una máxima de 17°C.

Eso es todo amigos.

El sábado a las 18:43 se producirá el solsticio y comenzará oficialmente el invierno en todo el hemisferio sur. Quedan invitados a la ceremonia de apertura en el próximo episodio. Este año no contará con los números musicales ni con los invitados que suelen acompañarnos. Tampoco se realizarán sorteos, no habrá puestas especiales ni desfiles, no estará el coro de esquimales de cada año ni tampoco el Yeti inflable. Diremos que es por culpa de la pandemia pero en realidad andamos cortos de guita y con pocas ganas de trabajar. De todas formas algo vamos a preparar para el capítulo próximo.

Hasta la semana que viene.

