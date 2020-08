Pronóstico reservado: el invierno retoma el mando

Jueves inestable con marcado descenso de temperatura. Viernes con probabilidad de precipitaciones. Fin de semana sin frío ni lluvias. Crédito: Costhanzo

Escenas del capítulo anterior

El Yeti lentamente recobró la lucidez después de ser intoxicado por los infiltrados del #TeamVerano en los cuarteles de invierno. Mientras tanto, en la ciudad los porteños y bonaerenses desataron una verdadera fiesta térmica con temperaturas que llegaron a casi 27°C en el día de ayer. La bestia polar enardecida emprendió su camino hacia la ciudad de la furia con sed de venganza. Por su parte los ciudadanos invernales soportaban la situación sabiendo que la ayuda vendría en camino y que le quedaban pocas horas a esta farsa térmica. El titán intentaría recuperar su territorio dispuesto a un largo combate que nos podría dejar un par de días de lluvia intermitente. Hacia la medianoche un viento frío se levantaba en la ciudad. Las primeras ráfagas heladas hacían tiritar a la Reina del Plata, la venganza invernal ya estaba en marcha.

Jueves: una ráfaga de amor invernal

El invierno vuelve por sus fueros en un amanecer con viento frío y fuerte sobre el estuario. Se acabó la promoción de mañanas con 18°C y no rigen más las tardes templadas. El frío no se anda con vueltas y propone un desplome de temperatura brutal, con mas de 13°C de diferencia con la máxima de ayer. De hecho el momento de más temperatura del jueves será el amanecer, a la hora de evaluar el abrigo sepan que no será la típica jornada donde la temperatura sube con el correr de las horas. Todo lo contrario, el termómetro se irá derrumbando con el transcurso del jueves, de una mañana con 16°C bajaremos a una tarde con 14°C. A eso le sumamos el viento frío, dato fundamental para los que tengan que moverse por la calle todo el día. Toda la jornada presentará probabilidad de precipitaciones, aunque la mañana se muestra menos inestable con algunas llovizna aisladas. La tarde, y especialmente la noche, pueden traer precipitaciones más activas pero sin llegar a nada fuerte. El cierre es en 11°C, se vuelven a sincronizar el termómetro y el calendario, en una medianoche donde vuelve una manta a la cama.

Viernes: vuelve el frío, vuelve la lluvia

Regresan las mañanas frías a la ciudad con amanecer de 9°C en el área metropolitana. Hay que aclarar que no es la vuelta a un escenario de frío intenso pero descolgarnos de altas temperaturas hace que todo se sienta mucho más fresco de lo que realmente cuenta el mercurio. El viernes es otro día inestable de punta a punta, sin sol y con viento fresco durante toda la jornada. Muy poca amplitud térmica con una mínima de 10°C y una temperatura punta de 13°C, como para no sacarse nunca el abrigo. Se estima la jornada con más adversidad meteorológica de toda la semana pero sin entrar en ningún segmento de tiempo severo ni nada que se le parezca.

Sábado: la salida a salvo

Siguen los nubarrones techando el cielo rioplatense pero por más amenazantes que se vean no hay estimación de lluvias. La mañana puede presentarse con poca visibilidad por la extrema humedad maximizada por el constante viento este que soplará durante todo el día. Se proyecta un sábado sin sol con el viento atenuándose a media mañana y con el termómetro levantando un poco más el perfil pudiendo llegar a rebasar los 17°C vespertinos, que no están ni siquiera cerca de los valores de mitad de semana pero no constituyen un escenario frío en absoluto. La salida recreativa con los pibes no corre peligro, no hay lluvias, ni viento fuerte ni frío invernal. Una tarde apenas fresca.

Domingo: tarde templada

La jornada dominical trae un nuevo giro de veleta anunciando otra llegada de aire caliente. La nubosidad cuida la temperatura y se nota en un amanecer con 14°C. Todavía hay divergencias en cuanto al comportamiento atmosférico, algunos modelos dan lloviznas, otros ni una gota pero vamos rumbo a otro día con poco o nada de sol donde algún goteo no desentonaría. El viento norte vuelve a envalentonar al termómetro que se anima a una tarde con 19°C obligando a todos a apagar la estufa. Aquellos que tengan planificada una salida y vean en los pronósticos al domingo estigmatizado con un ícono de lluvia, no se desanimen, lo que puede precipitar es muy poco.

Spoiler alert

Los primeros borradores de la semana entrante dan cuenta de una hilera de días fríos con máximas que no superarían los 14°C. Los amaneceres se muestran con baja temperatura pero distantes de escenarios de baja sensación térmica. Acaso los días que se vienen confirman lo que se insinúa astronómicamente, al salir el sol más temprano y al retirarse mucho más tarde ya no queda tanto margen para escenarios polares. Queda frío por delante pero parece que el piso térmico se levanta algunos grados y que la ciudad se sobrepone mucho mejor a los embates del viento patagónico.

Eso es todo, amigos. El pluviómetro de julio arrojó 6 mm cundo el acumulado estadísticamente normal es de 60 mm. Fue el mes de julio más seco desde 1951. A eso se suma escenarios de sequía en el centro del país y los incendio forestales en varias provincias. Por eso cualquier evento de lluvias tiene una valoración positiva, la tendencia no es muy alentadora pero a pesar que las precipitaciones hagan que a usted se le puedan mojar los papeles al salir de la oficina es muy importante tener previsión de precipitaciones en el corto plazo. La situación de sequía y el avance del fuego es tal que los eventos de "buen tiempo" pasan a ser ahora los días de lluvia.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli