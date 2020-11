Pronóstico reservado: La primavera baja el telón

Crédito: Costhanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de noviembre de 2020 • 04:01

Primavera cero

Bienvenidos a la ceremonia de clausura de la primavera meteorológica. Ya explicamos el desfase de las estaciones con respecto a su clásica versión astronómica, y hoy lo volveremos a explicar, no se preocupe. El próximo 30 de noviembre para nuestra comunidad habrá acabado la estación de las flores, los colores y los adolescentes en celo. Quiero aclarar que en este acto de clausura no contaremos con los típicos artistas de cada edición. Tampoco estará el coro ni habrá suelta de palomas. Le echaremos la culpa a la pandemia pero la verdad es que nos gastamos la plata en otra cosa. Le agradeceremos a esta primavera no haber extendido el invierno ni haber anticipado el verano. Reconoceremos su esfuerzo por reducir la grieta térmica logrando la pacífica convivencia del #TeamInvierno y la afición veraniega. Su tibieza, un valor denostado en esta sociedad, fue su mayor virtud. Logró apagar las estufas y evitó que se prendieran los aire acondicionados. Despediremos en este acto a la primavera meteorológica 2020, que será recordada por motivos que nada tienen que ver con la atmósfera.

Pocas transiciones como la de la primavera al verano porteño explican el desfase con el calendario. No hay que esperar hasta el solsticio para que nos empecemos a morir de calor. Será estratégico que el calor fuerte se demore hasta la segunda quincena de diciembre.

Jueves: tarde de sol y calor suave

Se fue la lluvia de la ciudad, ahora las nubes se van corriendo y vuelve a circular aire frio y seco en el estuario, lo que nos dará un ambiente más agradable con respecto a los últimos días que se sintieron muy pesados. La mañana es templada con 20°C al amanecer así que no exagere con la campera. Pareciera ser la antesala de una tarde de calor intenso, pero no. El viento del sur oficiará de contrapeso y frenará al mercurio en 26°C. La leve circulación de aire fresco hará que no tengas que andar con el saco al hombro por la calle. Se estiman 24°C a la noche, todavía nos podemos arreglar con el ventilador. No hay previsión de lluvias.

Viernes: primavera a pleno

El viernes puede regodearse de ser el día más soleado de la semana. Vuelve a rotar la veleta y ahora desciende tímidamente aire más templado desde el este y noreste. El amanecer se estima en 21°C lo cual muestra que a pesar de tanta tormenta el martes a la noche, finalmente la entrada de aire frío fue muy corta y no produjo un recambio de aire en nuestra columna. De todas maneras, alcanzó para que el termómetro se modere y entregue otra tarde donde la primavera saca chapa y ofrece 27°C vespertinos en una tarde en remera. La noche se encuentra a salvo para los que quieran ir de rotation con agradables 23°C a la medianoche.

Sábado: de mayor a menor

El fin de semana comienza con 21°C al amanecer cerrando otra noche donde se habrá podido dormir pero ya sin sobrarnos nada, las mínimas comienzan a romper el techo de veinte grados con más frecuencia y eso habla de que el verano está a la vuelta de la esquina. Lo más importante del sábado es que si quiere planificar actividad al aire libre, hágalo temprano. No se prive de ningún parque público por la mañana o si tiene que hacer alguna compra o todo aquello que demande estar por la calle. Puede llover a partir del mediodía. Muy poquito pero todos los modelos marcan precipitación desde las primeras horas de la tarde con la mejora definitiva al atardecer, lo que podría poner la noche a salvo. La lluvia no está relacionada con una entrada de aire frío por lo que no esperen un descenso de temperatura, soplará desde la mañana aire caliente desde el noreste que a pesar del poco sol empujará el mercurio hasta los 27°C por la tarde, sosteniéndolo en 25°C cerrando el día.

Domingo: noche inestable

Otro día que se puede disfrutar al aire libre pero planificando todo desde temprano. Vuelve la amenaza de lluvias aunque recién a la noche por lo que no se desanime si ve al domingo enunciado con un ícono de lluvia en los pronósticos extendidos. Se proyecta una jornada de calor, con la mesa afuera al mediodía y una tarde de temperatura veraniega con el termómetro ofreciendo 30°C. Mucho sol hasta el atardecer cuando una patota de nubarrones se adueñe de nuestro cielo y se prepare para dejarnos algunos chaparrones aislados cerrando el día.

Spoiler alert

La lluvia de la noche dominical estará relacionada con un ingreso de aire frío, además no hay poco viento norte para la semana que viene por lo que estaremos a salvo de cualquier disparate térmico. Vuelve el cielo despejado con tardes de calor moderado con el mercurio acomodándose en 28°C.

Eso es todo amigos, intento disimular mi mal humor por la proximidad del período de máximas temperaturas. No quiero empezar a blasfemar ahora contra el verano, esperaré hasta el primer ataque del dragón para no aburrirlos con mis quejas. Saludos respetuosamente a la hinchada estival que empezará pronto a gozar del calor intenso. Hasta aquí llegó el armisticio térmico y solo diré que Buenos Aires y el verano no son una buena combinación para el que tiene que seguir laburando.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

Conforme a los criterios de Más información