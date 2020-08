Pronóstico reservado: nosotros y Helios

Hoy, mañana polar con registros bajo cero en el área suburbana. Ascenso de temperatura a partir de mañana. Cielo despejado hasta el domingo Crédito: Costhanzo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2020 • 01:59

Mitorología griega

Hoy se inicia una larga fila de días de cielo despejado. Jornadas con el firmamento inmaculado donde el sol reinará plenamente como toda una deidad.

Si bien al sol lo llamamos Febo por la versión romana de Apolo, al Dios de la luz, la mitología griega personificó el sol en Helios, que los romanos llamaran Sol Invictus Helios; no tenía rango de Dios, pero era un titán, que no era poca cosa con tal de no ser mortal. Tenía un carruaje tirado por cuatro toros de fuego y sobre sus espaldas brillaba un sol, por lo que siempre estaba rodeado de haces de luz. Tenía dos hermanos: Selene, la luna y Eos, la aurora.

Helios la pasó bastante movida, todos los días su hermana Aurora le abría las puertas del cielo para que él lo cruzara. Su hijo Faetón una vez le robó su carruaje, lo chocó e incendió toda la tierra. Zeus le pidió que se escondiera tres días para poder tener noches interminables con la pobre Alcmea. Helios le tuvo que decir a Deméter que Ades había secuestrado a su hija, le mató a toda la tripulación a Odiseo, y todo aquello que puede pasarle a un titán de aquel entonces.

Así, pues, nuestro astro rey gobernará haciendo de nuestro cielo su olimpo. Durante la noche, Hécate se encargará de que todo se enfríe. Eolo parece no estar dispuesto a soplar mucho, Poseidón no anuncia tormentas en el corto plazo. Ares y Atenea no podrán mostrarnos la actividad eléctrica que generan sus combates. El cielo despejado podrá enseñarnos la vía láctea, fruto de la leche materna de Hera. Thor no podrá martillarnos con su ira. Thor, el Dios del trueno nórdico, no confundir con Toor, Dios de la suerte porteño. Orfeo hará de nuestro firmamento un pentagrama donde el sol dará la nota. Un sol mayor sostenido.

Jueves: otra vez invierno

El Yeti vuelve a atacar Buenos Aires en una mañana exageradamente fría, por suerte con menos viento que ayer, pero lo suficiente para ver pasto congelado en la zona suburbana. Prepárese para sentir la hostilidad de la masa polar en un amanecer con un piso térmico de 1°C en la ciudad y un bajo cero de -2°C para el desayuno suburbano. No escatime con el abrigo: será una verdadera batalla térmica. Cielo despejado y viento del sur conforman una dupla que vapuleará al termómetro hasta media mañana para luego apenas poder recuperarse hasta 11°C. Es invierno nuevamente en el Río de la Plata.

Viernes: mañana esquimal

Se viene otra mañana para temblar de frío en la parada. Salida en 3°C conservando el cielo despejado para una jornada de marcada amplitud térmica. De una mañana de frío intenso pasaremos a una agradable tarde con 16°C. Pasado el mediodía deja de soplar aire frío en la ciudad y se abre un capítulo de viento noreste que puede llegar a hacer un tandem con el sol capaz de hacer delirar a los friolentos en los próximos días.

Sábado: ni una nube

Tercera jornada en fila con cielo despejado en el estuario. Se nota que ya no hay pampero soplando en un amanecer con 6°C, lejos del frío extremo, luego rebota el termómetro y se arma un día de excelentes condiciones meteorológicas ideal para salir de casa y ventilarse un rato. Se estima una máxima de 17°C para un día que conserva el viento norte y se la deja servida al domingo para que siga subiendo la temperatura.

Domingo: tarde de primavera

Otro día de cielo despejado, otro día que no llueve. La jornada dominical es un poema meteorológico con 8 grados al amanecer, 17°C para los que quieran sacar la mesa afuera al mediodía y 20°C para rematar en una tarde primaveral. Otro día atmosféricamente muy aburrido para describir.

Spoiler alert

El termómetro aprovecha el envión y logra coronar al lunes y al martes con más de 21°C. A mitad de semana se inicia una "minisudestada" que hará caer la temperatura, pero nos mantendrá en vilo con la posibilidad concreta de lluvia que ayude a revertir la sequía y a apagar el fuego. Nos podríamos ilusionar con un escenario de precipitaciones.

Se viene un verdadero póker de soles con cuatro jornadas en hilera con cielo completamente despejado como para que Helios se pueda pavonear a gusto por el firmamento porteño. El invierno recupera el título y nos recuerda que sigue vigente haciendo las delicias de toda la militancia invernal. Helios cumple, el Yeti dignifica.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli