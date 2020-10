Propósito. 3 historias de mujeres que emprenden y tienen un impacto social

Mariana Wescheler, Carolina Muñoz y Sabrina Castelli, tres mujeres que hacen con impacto. Fuente: OHLALÁ!

Desde nuestro Bookazine, El método Makers, te compartimos las historias de 3 mujeres que encontraron su propósito y potenciaron sus proyectos. Para que te inspires y ¡sigas adelante!

Sabrina Castelli

Sabrina tiene 33 años y es creadora de Mujer Financiera. Su propósito: que las mujeres puedan acceder a una educación financiera de calidad.

"Mi familia perdió sus ahorros en el corralito de 2001 y eso me hizo ver cuán importante es conocer de finanzas. Estudié para ser contadora y administradora de empresas. Cuando empecé a manejar mi propio dinero, vi que no era tan fácil y que en ningún lado te enseñaban sobre finanzas personales. Así que me decidí a aprender por mi cuenta. Luego de investigar el tema por más de 5 años, empecé a compartirlo en un blog con otras mujeres y así nació Mujer Financiera. Cuando vi que había un mercado dispuesto a pagar por estos servicios, decidí dar un paso más y pensar en una app para poder escalar y ayudar a más mujeres. Creo firmemente que cuando una mujer accede a educación financiera no solo mejora su calidad de vida, sino también la de toda su familia".

Seguila en: @mujer_financiera.

Carolina Muñoz

Carolina tiene 36 años y es creadora de Experiencias Canguro, su propósito: contagiar a madres y padres a jugar en casa con sus hijos.

"Perdí a mi mamá cuando tenía 19 años, pero tuve una suerte tremenda, porque me dejó muchísimos momentos imborrables y herramientas para desenvolverme. Y cuando tuve hijos me fui dando cuenta de que hay muchas cosas que una enseña desde el juego que abren un diálogo diferente, una conciencia sobre el otro, sobre la sociedad, sobre el compartir, que se puede abordar desde lo más sencillo, con cosas cotidia- nas. No hace falta ser licencia- da en educación ni maestra: la clave es sacar el niño que todas tenemos dentro. Experiencias Canguro surgió con la intención de contagiar a madres y padres a tomar el juego como recurso para aprender de manera diferente, desde casa, con lo que sea que tengan a mano, y generar recuerdos".

Seguila en: @expcanguro.

Mariana Weschler

Mariana tiene 48 años, es dibujante y humorista, su propósito: abrir espacios para la diversidad a través del dibujo y los textos.

"Una de mis hijas tiene autismo severo. Cuando arrancamos con el diagnóstico, no se hablaba ni se sabía mucho del tema. Entre búsquedas, horas de salas de espera, terapias, etc., además de juntar experiencias, me cargaba de información que quería compartir. Veía que había material de todo tipo, pero los que estábamos en el 'circuito off' quedábamos fuera. Ahí se me planteó: siendo que mis herramientas son el humor gráfico y la escritura ¿podía usarlas para tratar algo que me era tan difícil? Desde 2009 escribo y dibujo sobre discapacidad con humor. Descubrí que si querés introducir temas difíciles, mejor hacerlo con gracia. Con lo que hago no cambié el mundo ni descubrí la cura de nada, pero tendí puentes entre madres, y ofrecí miradas afectuosas".

Seguila en: @mariana.weschler.

