Publicidad. 8 claves para usar Google Ads

Todo lo que tenés que saber para armar tus anuncios en Google Ads. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Unsplash

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2020 • 18:36

¿Querés que tu marca aparezca primera en las búsquedas de Google? si la respuesta es ¡sí!, lee con atención esta nota. Consultamos a Nico Meller, especialista en marketing digital y redes sociales, para que nos comparta las claves para crear anuncios en Google Ads.

Cuando entramos a Google Ads, encontramos la siguiente definición: "La plataforma de publicidad online de Google", pero a mí me gusta definirla como una empresa que te permite crear anuncios online para llegar a personas que potencialmente están interesados en tus servicios o productos. Estos anuncios, en su mayoría, van a estar apareciendo en los resultados de búsqueda de Google o en sitios/aplicaciones webs que aceptan tener anuncios de formato "Display" (anuncios con imágenes). Pero, ¿cómo hago para generar dinero invirtiendo en publicidad en Google?

Te dejo 8 consejos simples que seguro te ayudarán a que tu emprendimiento crezca:

1. La página de destino de tus anuncios es relevante a lo que vayas a publicitar. Por ejemplo, si te buscan por "Computadoras", el usuario debe llegar a un sitio donde lo que él vea esté relacionado con "Computadoras", si no tu tasa de rebote va a ser muy alta.

2. Optimizá tus palabras claves negativas. Es importante que no te encuentren cuando buscan una palabra clave que no tiene que ver con tu negocio. Por ejemplo, vendes únicamente "Computadoras nuevas", una buena palabra clave negativa sería "Usadas", ya que no es un producto que vos ofrezcas.

3. Utilizá los diferentes tipos de concordancias, según tu necesidad. No siempre todas las concordancias que te ofrece Google ads son útiles para lo que estás ofreciendo, o muchas veces pueden ser búsquedas irrelevantes a tus productos.

4. Modificá el tipo de concordancia de palabra clave con el tiempo. Luego de que la plataforma conozca tus palabras claves que mejor funcionan, puedes probar modificando la concordancia de las que no están siendo relevantes, para que empiecen a serlo.

5. Completá todo el contenido del anuncio disponible. Aprovecha tu creatividad para que todos los espacios que te ofrece Google Ads en tus anuncios estén completos. Buscá alternativas de textos para que Google vea cual es el mejor para tu producto o servicio.

6. Utilizá todas las extensiones de anuncios relevantes. Las extensiones de anuncios son una parte esencial de la experiencia del cliente y pueden dar a tus anuncios un aumento considerable del rendimiento.

7. Ajustá las ofertas para la orientación geográfica. Muchas veces queremos abarcar todo el país, pero no nos damos cuenta de que si focalizamos nuestras inversiones en puntos claves nos puede ir mucho mejor.

8. Buscá oportunidades para impulsar el presupuesto a los dispositivos móviles. Las campañas centradas en dispositivos móviles pueden brindarte la mejor oportunidad de atraer a tus clientes móviles en el formato correcto en su dispositivo preferido.