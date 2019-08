¿Qué famosos expresaron su alegría tras el triunfo de Alberto Fernández?

Verónica Lozano festejó el triunfo de Alberto Fernández en las PASO 2019 Crédito: Twitter Verónica Lozano

Ayer, una vez que se conocieron los resultados de las PASO, comenzaron a multiplicarse las expresiones de enojo, tristeza, desconcierto y alegría. Entre las más felices, no faltaron las manifestaciones de varias celebridades.

Jorge Rial, Verónica Lozano, Nancy Dupláa, Diego Brancatelli y Malena Pichot, fueron algunos de los que utilizaron las redes sociales para expresar su alegría.

"Vamos a dormir y soñar con un país mejor. Más justo. Más solidario. Más equitativo. Hay mucho por hacer. Se vuelve. Pero distinto. Es el único camino", escribió Jorge Rial en su cuenta de Twitter.

Nancy Dupláa, en tanto, para celebrar eligió citar una frase que Alberto Fernández pronunció en su discurso de anoche. "Siempre arreglamos los problemas que otros generaron.....#Alberto", escribió. Verónica Lozano publicó una foto suya en bikini y con los dedos con la V de la victoria, cuyo texto decía: "Estalló el verano !".

Diego Brancatelli, por su parte, publicó: "4 años me banqué (casi) solito. No me pidan q piense en este momento. Sólo quiero llorar de felicidad. Por la gente q la pasó mal. Por la q se quedó sin laburo. Por mis 4000 colegas q perdieron lo q amaban hacer. Como dijo Máximo: aguanten un poco más. A trabajar para el 27/10".

Malena Pichot eligió la ironía para celebrar. "¿Medio contento de que se va, no? Nunca habló tan de corrido. Sin datos oficiales salió a hablar, ¡porque una 'chochera'! Por fin a jugar al golf", dijo la actriz en referencia a las palabras pronunciadas por Mauricio Macri al reconocer la derrota.