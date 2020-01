Qué rescataría de un incendio Sergio De Loof

Fuente: Archivo

Cecilia Acuña
28 de enero de 2020

¿En qué anda Sergio De Loof?

Fue una de las miradas que mejor construyó el nuevo espacio de libertad artística de los años 80 y 90. Célebre por las noches under de El Dorado, el Morocco y Ave Porco, está presentando su primera muestra antológica en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde reúne trajes, films y videos realizados desde mediados de los 80 hasta la actualidad. Se trata de una obra monumental que incluye pasillos palaciegos, teatro y un carnaval, entre otros espacios. ¿Sentiste hablar de mí? se puede visitar hasta el 26 de abril.

1. AGUAYO. Lo traje de Bolivia. Está bordado a mano y es antiguo. Me fascina Bolivia y, sobre todo, sus artesanías. Me encanta Latinoamérica, aunque no entiendo mi destino relacionado con ese lugar.

2. BANDERA. Es un pareo de playa que compré en Río, en Copacabana. Es mi trapo top.

3. SAPO PEPE. Él es mi novio. Lo encontré en un negocio de compra-venta de acá, en la otra cuadra, que se llama Maud. Hace poco que salimos, pero ya es mi novio.

Fuente: Brando - Crédito: Ignacio Sánchez

4. PERFUME. Se llama Obsession. Me costó mucho encontrarlo. Yo no vuelo demasiado, tampoco vivo tomando aviones, pero este perfume estaba como extinguido. Lo usaba en los años 90, igual que el Eternity de Calvin Klein. Y lo volví a encontrar: así que cuando lo vi, me largué encima, no lo podía creer. Me acuerdo de que lo usaba con Luis Miguel. El otro es un Paco Rabanne, que me encanta, que se llama One Million.

5. PULSERA. Me la regaló Ferdinando Ciraudo. Es de estrás, creo, una pulsera brillante. Lo vi cuando llegó a la inauguración de la muestra y le dije: "Dame la pulsera que tenés puesta".

6. COLLAR Y TULMAS. Fernando Portabales, un amigo nuevo, me regaló, por la inauguración de la muestra, un collar que está hecho de pelotitas de tela. También me trajo unas bolitas, que son artesanías hechas en el norte, que se llaman tulmas.

7. AROS. Ay, esos aros, por favor. Son lo más masculino y lo más femenino a la vez. Son como de un pirata o de un marqués, cuando me los pongo me siento un rey. Es una perla en forma de gota. Cuando los uso disfruto mucho. A veces, me da la sensación de que tengo cara de cansado, entonces me tapo, me lleno de brillos o de perlas.

8. FRASCO. Mi sobrina me regaló para mi cumpleaños este frasco. Un frasco rubí, divino, que lo adoro.

9. PAÑUELO ROSA. Es de Louis Vuitton. Me lo regaló Ariel, que se llamaba Bianca Bárbara Labón. Falleció. No soy de ponerme pañuelos, pero lo guardo como una absoluta reliquia porque era de ella.