¿Qué salvaría de un incendio Juan Sklar?

Cecilia Acuña SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019

¿En qué anda Juan Sklar?

Este mes publicará de manera independiente su cuarto libro, Ideologías animadas, que es una recopilación de ensayos que lee en las columnas del programa Basta de todo, conducido por Matías Martin, que se emite por radio Metro. El año pasado editó Nunca llegamos a la India, su segunda novela después de Los catorce cuadernos. Hace unos meses también llegó a las librerías Cartas al hijo, otro conjunto de ensayos. Además de ser escritor, es docente del taller literario El Cuaderno Azul y publica crónicas de amor y de sexo en la revista Orsai, el proyecto editorial de Hernán Casciari.

Fuente: Brando - Crédito: Ignacio Sánchez

1. MAUS Es el libro que más veces leí en mi vida y el que fui resignificando. Me lo regaló mi tía cuando tenía 12 años. Me fascina porque es una historia de padre e hijo, algo de lo que escribo mucho. Lo regalé mil veces.

2. SHIVA En los últimos días que estuve en Nueva Delhi puse un mensaje en Facebook para preguntar si alguien quería que le llevara algo. Era para hacer una diferencia y ganarme unos pesos. Un excompañero de un curso de dramaturgia me pidió un Shiva danzante, y se lo compré. Nunca jamás vino a buscarlo.

3. ELEFANTE Nos lo trajimos de Tailandia con mi pareja, es un recuerdo de ese viaje en el que engendramos a nuestro hijo Goran.

4. COMBI Es el regalo de una alumna. La ayudé a conseguir un trabajo en Telefe y ahora trabaja en Netflix; es muy talentosa. Yo daba unas clases sobre Little Miss Sunshine, que es una película hermosa. Ella me regaló esta combi con una nota que decía: "Gracias por ayudarme a arrancar", que es justo lo que pasa en la película cuando toda la familia tiene que empujar la camioneta.

5. ANILLO PENEANO El sexo no es algo que tenga que depender solo de la magia, sino que se puede construir con herramientas. Se puede recurrir a objetos para cambiar, profundizar, ampliar. El anillo peneano es generoso como objeto sexual, es para los dos.

6. AJEDREZ Lo jugaba con mi abuelo Enrique. En sus últimos años, hacíamos torneos con invitados en su casa. Hoy tengo un amigo con el que solo me junto para jugar al ajedrez.

7. TAROT Soy tarotista. Todo lo que hago está relacionado con el tarot. Yo no creo en la magia, pero tengo una fe extraña en el tarot. Es el lenguaje metafísico con el que conduzco mi vida.

8. CUADRO Es un regalo que me hizo mi mujer. Ella se había quedado viuda, así que hacer un regalo era aceptar que se estaba enamorando de otro hombre que ya no era su marido fallecido. Atrás tiene el primer poema que me escribió.

9. CUADERNO Todo lo que escribo a mano después lo paso a computadora. Un cuaderno no tiene distracciones; no podés borrar, y eso es un gran asesino de la neurosis, es tranquilizador.

10. WOODY Me gustan mucho los dibujos animados. Toy Story es la primera película con la que mi hijo se fanatizó. Es una saga con la que compartimos estrenos los dos.