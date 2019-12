Qué salvaría de un incendio Mariano Saborido

Fuente: Archivo

Cecilia Acuña SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2019

¿En qué anda Mariano Saborido?

Nació en 1992 en Puerto Deseado, Santa Cruz. A los 17 años se mudó a Buenos Aires. Estudió Comunicación, pero se volcó a la actuación y ahora interpreta a Paco Jamandreu en Argentina, tierra de amor y venganza. Pero la televisión no es su único amor. Los domingos a las cuatro de la tarde protagoniza Paraguay en el Centro Cultural Morán. De jueves a domingo, a las 20.30, se presenta en Reinos en el teatro Sarmiento. Además, hace la obra Bragado los miércoles a las 21, también en el Morán. Sin dejar de lado sus estudios de actuación con Nora Moseinco.

1. La Reina. Soy fan de la realeza británica y de la rusa. La muñeca tiene una lamparita solar y, con la energía, mueve la mano para saludar. La compré cuando viajé a Londres con mi novio. Amo ver documentales; me encantan las historias de Lady Di y de la Reina.

2. Visor. Es para ver una foto que me dieron en un circo, donde estoy en brazos de mi mamá. Soy un bebé. Esto tiene que ser del 92.

3. Teléfono. Representa mi infancia, porque es el teléfono que estuvo toda la vida en la casa de mi abuela Rosa. Anda perfecto. Lo usé en mi primer departamento, cuando vine a Buenos Aires.

Fuente: Brando - Crédito: Ignacio Sánchez

4. Casita. Este objeto es nuevo, lo tengo desde la semana pasada. Me lo hice yo en cerámica porque lo que más quiero es comprarme una casa; entonces, la proyecté en cerámica.

5. Libros. Me los leía mi mamá antes de ir a dormir. Según ella, La gallina rubia era mi preferido. Son representativos de todos los que me fue leyendo.

6. Muñequitos. Es parte de mi colección de huevitos Kinder. Los domingos iba al campo con mi abuelo y una tía, y siempre me compraban uno. Los tenía todos puestos en una repisa. Hice una selección antes de venir: la mayoría quedó en el sur.

7. Cajita. Es donde vino uno de los primeros chocolates que me regaló mi novio. Él fue mi apertura con mi familia; solo sabían mi mamá y mi tía que yo era gay, y él me ayudó a contárselos a mi papá y a mi abuelo. La cajita es de una bombonería medio kitsch que está en la calle Corrientes. El chocolate tenía mi nombre. Hace tres años que estamos juntos.

8. Frazada. La tengo desde que nací. Me la tejió mi bisabuela María. Ella fue muy importante para mí porque dejaba que me pintara los labios, que jugara con sus muñecos y que los amamantara, mientras tejía y miraba novelas o el Canal Rural. Yo me sentaba al lado de ella a jugar y ella hacía crochet.

9. Orquídea. Las plantas me gustan por mi abuela Rosa. El año pasado trabajé en una florería y esta orquídea me la dio Claudia, la florista.