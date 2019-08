¿Qué salvaría Magalí Tajes de un incendio?

Fuente: Brando - Crédito: Ignacio Sánchez

¿En qué anda Magalí Tajes?

La psicóloga instagramera con más de un millón de seguidores está de gira con su show de stand up Los otros que va a despedir los próximos 6 y 7 de septiembre en el teatro Maipo. Con 30 años, tiene dos libros publicados. El primero salió en 2014, Arde la vida, y se volvió a publicar en 2018 con textos nuevos. Hasta el momento lleva vendidos más de 20.000 ejemplares. El segundo, Caos, apareció en 2018 con una primera edición de 40.000 ejemplares. Cuando finalice la gira de Los otros, Magalí planea viajar durante seis meses en busca de inspiración para renovarse, pero sin dejar las redes sociales, aunque hará un uso más pausado de ellas.

1. Diario íntimo. Lo empecé en noviembre de 2018. Escribo todos los días sobre lo que tengo en la cabeza: desde mis problemas hasta si debo ir al supermercado. Es un diario para destrabar la creatividad. La idea es escribir sin juzgarme, sin tratar de que sea interesante, sin pensar en que alguien lo va a leer.

2. El camino del artista. Es un libro que me recomendó mi psicólogo. Funciona como una guía que te da tareas durante tres meses; por ejemplo, tener una cita con una misma una vez por semana. Me ayudó a volver a conectarme con la aventura. Realmente vi los cambios. Me sentí mucho más creativa.

3. Piedra. Empecé a estudiar las propiedades de las piedras hace unos meses. Las empecé a usar de collar para los shows y se me rompían por la cantidad de energía, aunque es buena, que hay en cada función. Esta piedra es una amatista que transmuta energía y la convierte en su contrario. El violeta es el color de los cambios.

4. Tarot. Recién estoy aprendiendo qué significan los arcanos mayores, que son las figuras del Tarot. Al principio, pensaba que era más de adivinar el futuro y después descubrí que hay un uso terapéutico que mira el presente para interpretarlo.

5. Oráculo. Son cartas que sirven para preguntar si tenés algún problema o si necesitás un consejo. Por ahora, lo uso de un modo lúdico, pero también se puede usar en serio. De alguna manera es volver a creer en la magia.

6. Mochila. Es la única que tengo porque la amo. Me acompaña a todas partes. Tiene que ver con un cambio que hice. Antes era mucho de tacos y cartera y, en ese momento, usar mochila me parecía desprolijo. Volver a una me conectó con una versión de mí más genuina y menos armada.

7. Campera. La uso mucho para actuar. Me encanta el rojo en el escenario. Le tengo mucho cariño. En el verano hice el método de Marie Kondo para ordenar y a esta campera la pienso conservar todo el tiempo que pueda.

8. Borcegos. Hablan de algo distintivo y único. Los uso también en los shows porque son teatrales. Calzo 35.

9. Deliberar la psicosis. Fui ayudante de cátedra de la materia Técnicas de Grupo en la Facultad. El profesor es increíble. Este libro para mí representa todo lo que yo buscaba cuando me puse a estudiar Psicología: tiene mucho de psicoanálisis, pero también hay poesías, cuentos y textos filosóficos.