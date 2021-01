"Quedate en tu órbita": la singular campaña india que es furor en la pandemia

El mensaje intenta persuadir a la población para que respete el toque de queda

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de enero de 2021 • 17:35

La Policía de Bombay, India, lanzó en sus redes sociales una ingeniosa campaña de prevención para que los ciudadanos respeten el toque de queda impuesto por la propagación de coronavirus.

En las cuentas de Instagram y Twitter, la fuerza de seguridad compartió una imagen del Sistema Solar en la que se lee: "Bombaitíes, ustedes son nuestro mejor Sistema de Soporte en esta galaxia. Quédense en su órbita después de las 11 pm para un brillante y luminoso año por delante". La publicación impulsa los hashtags #TakingOnCorona y #OrbitOfSafety.

En la imagen se pueden observar los planetas del Sistema Solar, cada uno con su letra inicial en inglés, formando entre todos la frase: "My Very Eager Mumbaikars Just Stay Under Night Purview" -impacientes bombaitíes, quédense bajo el toque de queda nocturno-. De esta forma recuerdan a la población que debe respetar la restricción a la movilidad después de las 23 horas, medida que rige hasta el 5 de enero.

India se encuentra en el puesto dos de países con mayor cantidad de infectados con 10.357.569 de casos, solo por detrás de los Estados Unidos con un total de 21.353.051.