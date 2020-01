"Quiero trabajar en otro país". Por dónde empezar y qué opciones hay

Crédito: Unsplash.

¿Te gustaría ir a trabajar a otro país? ¿No sabés cómo empezar? ¡Esta nota es para vos! Hoy en día existen diferentes opciones para poder viajar por el mundo . Una de ellas son las visas de vacaciones y trabajo que te permiten trabajar hasta un año en el exterior. También existen los programas de asistente de lengua extranjera y los voluntariados en hostales o casas de familia. Acá te contamos un poco más.

Visa de vacaciones y trabajo en Irlanda

Si querés ir a Europa y estar en un país de habla inglesa, la visa de vacaciones y trabajo de Irlanda es una excelente opción. Entre los requisitos, se incluye tener entre 18 y 35 años de edad y poder demostrar fondos por 1500 euros más el pasaje de regreso. La duración de la visa es de 1 año y hay 200 cupos por año. Se habilitan en 2 tandas de 100 cupos por vez (en junio y en octubre de cada año).

Se puede aplicar a esta visa desde Argentina o desde el exterior. El salario mínimo por hora en Irlanda es de 7,69 euros. Esta es la visa más solicitada en Europa porque muchos quieren descubrir el país, poder mejorar el inglés y conocer la cultura irlandesa.

Tarifa: la tarifa de solicitud de la visa es de 80 euros. Lo interesante de esta visa es que el empleo puede ser por tiempo completo y en cualquier sector.

Más info: podés visitar este sitio.

Visa de vacaciones y trabajo en Australia

La visa de Australia es una de las más interesantes ya que se puede ahorrar mucho. Dura un año. El salario mínimo por hora es $19,40 AUD. Es ideal para aquel que luego quiera recorrer el Sudeste Asiático y también para los amantes del surf. Aquí los trabajos pueden variar en restaurantes, hoteles, como vendedor y si tenés alguna otra profesión, podrás conseguir empleo en tu área. Se puede trabajar de lo que se quiera. Muchos argentinos consiguen en el área de tecnología (IT), por ejemplo.

Para aplicar a esta visa es necesario tener un buen nivel de inglés y haber rendido un examen internacional del idioma como el IELTS o TOEFL. Además, es necesario un certificado de estudios (es requisito obligatorio haber terminado el secundario y una cursada de nivel terciario de 1.600 hs o más).

Tarifas . El cupo anual es de 2450 visas y su costo USD335

Trabajar en Andorra

Otra de las opciones es trabajar en el Principado de Andorra en la temporada de invierno, que comienza a finales de noviembre y termina a principios de abril. Es ideal si te gusta el esquí o snowboard. No es exclusivo para los que tienen pasaporte de algún país miembro de la Unión Europea, sino que lo que se necesita es un permiso de trabajo, aunque tengas pasaporte europeo.

En Andorra también hay una gran cantidad de argentinos que trabajan cada temporada. La mayoría de ellos ya han trabajado antes en Ushuaia, donde es fácil hacer contactos para luego poder trabajar en Andorra.

Se pide hablar español e inglés. Los trabajos que se ofrecen pueden variar de puestos administrativos, a personal para dar clases de esquí, snowboard, como cocinero, recepcionista o personal de limpieza. Se recomienda buscar trabajo en las estaciones de esquí de Grandvalira y Vallnords y en las principales cadenas hoteleras.

Los salarios en Andorra suelen rondar entre los 1.100 y 1.300 euros netos al mes, las comidas suelen estar incluidas. Tener en cuenta que en los restaurantes también se puede cobrar un extra con las propinas y trabajando en la recepción de hoteles se pueden obtener buenas comisiones.

Tarifas: normalmente, para conseguir el visado de trabajo necesitás una oferta de empleo, por lo que la mejor opción es primero encontrar el trabajo y luego iniciar los trámites de obtención del visado, del cual se ocupa la empresa que te contrata.

Más info: para más información visitá esta página

Asistente de idioma español en Francia

Si hablas francés y te gusta enseñar, ser asistente de español en Francia es una opción perfecta. El trabajo consiste en apoyo a los profesores de español en escuelas primarias o secundarias francesas.

El contrato es de 7 meses, con una carga horaria de 12 horas semanales por un sueldo de 794 euros netos al mes.

Se requiere ser nativo de idioma español y tener entre 20 y 35 años al momento de la llegada a Francia además de estar oficialmente matriculado en una universidad en el momento de la solicitud, el mínimo requerido es un 2° año y contar con el nivel mínimo B1 en idioma francés. Lo bueno de este trabajo es que tenés las vacaciones escolares y podés viajar y conocer otras ciudades en Europa.

Más info: tenés más data en esta página.

Voluntariados por el mundo

Los voluntariados en hostales son otra opción para viajar por el mundo y no gastar en alojamiento y comidas. Pueden encontrar diferentes opciones en las plataformas de Workaway ( www.workaway.info) y Worldpackers ( www.worldpackers.com). Los trabajos pueden ser en casas de familia, cuidando chicos, en hostales de recepcionista o en el área de limpieza. Lo bueno de estos voluntariados es que no hay límite de edad y para ambas plataformas se paga una membresía anual de USD40 que te permite aplicar a los diferentes voluntariados. Es una excelente opción para quien se quiera tomar un año sabático, conocer gente de todo el mundo y no gastar en hospedaje, que muchas veces resulta lo más costoso del viaje.

Mercosur. Los nacionales del Mercosur que obtienen la residencia en otro Estado Parte están habilitados a trabajar en igualdad de condiciones que los nacionales de ese país.

* Paula Tranzillo es argentina y vive en Niza, Francia donde estudia en la Universidad. Podés seguir sus aventuras en @paulatranzillo