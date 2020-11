Tras la decisión de alejarse de la realeza, Meghan y Harry se convirtieron en el foco de la prensa.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 12:06

Luego de que a principios de este año el Príncipe Harry y la actriz americana Meghan Markle decidieran romper con la familia real para vivir una vida más simple, lejos de los estrictos protocolos monárquicos, se convirtieron en foco de la polémica y los medios se hicieron eco de eso. Pero Meghan no fue la única novia "controversial" dentro de la realeza británica.

Elizabeth Woodville

En 1464 estalló un escándalo cuando el joven Eduardo IV presentó a su nueva esposa, la aristócrata de bajo rango Isabel Woodville. La leyenda cuenta que Eduardo se encontró con esta mujer al lado de la carretera, donde se había posicionado para suplicar la mediación del nuevo rey al otorgar a sus hijos la herencia legítima de las propiedades de su difunto esposo. Eduardo hizo algo más: se casó con ella.

Los detractores de Isabel creían que ella había embrujado al rey hasta tal punto que él ya no pensaba por sí mismo. Richard Neville, el conde de Warwick, no estaba dispuesto a dejar de lado su influencia sobre el rey sin luchar. Cuando Warwick se dispuso a demostrar que merecía su título no oficial de Hacedor de Reyes, Isabel se encontró en el centro de otra lucha por el poder en Inglaterra.

Woodville pasó de ser una aristócrata de bajo rango a reina y luego a "bruja". También fue una feroz protectora de sus hijos, una inteligente jugadora política y la bisabuela de una de las reinas más famosas de Inglaterra, Isabel I.

Catherine Howard

Nieto de Isabel Woodville, Enrique VIII se casó no menos de seis veces. Cuando Henry llegó a Catherine Howard, la esposa número cinco, no había mucho que pudiera hacer para sorprender a sus súbditos. Henry, conocido por sus cambios de humor y su comportamiento errático, cambiaba constantemente de opinión y tomaba decisiones basadas en impulsos. Catherine Howard era una joven de 17 años frente a los 49 años del rey. Por eso, establecieron una relación que hoy en día sería imposible de llevar a cabo por la diferencia de edad.

Catherine, aunque estaba relacionada con la poderosa familia Howard, no tenía muchos recursos ni poder sobre su propia vida. Es probable que fuera una niña sencilla, poco educada y que estaba muy por encima de su cabeza en la corte. Parece plausible que fuera una chica a la que le gustaba bailar y divertirse, para nada una hábil jugadora política. El hecho es que, como reina, era vista como frívola y débil, y ni siquiera comparable a la real Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique.

Wallis Simpson

Edward no pudo conciliar su decisión de casarse con Wallis Simpson, una estadounidense que se divorció dos veces y se quedó con la corona. En diciembre de 1936, abdicó en favor de su hermano George. Este fue el movimiento que permitió a Elizabeth, la hija mayor de George, llegar a la corona ella misma, y a su nieto ahora casarse con otra divorciada estadounidense.

Harry ha sido empujado tan lejos en la línea de sucesión por la descendencia de su hermano mayor que su elección de novia apenas importa, al menos políticamente, y mucho menos ahora que se separó de la familia real.