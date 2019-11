Recetas con huevos, arvejas, ajo y cerezas: los productos de temporada

Vinciane Smeets SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019 • 00:29

El mundo va evolucionando y adaptándose a lo que necesitamos. A veces para bien, a veces no tanto. En cuanto a la gastronomía, uno de los ejes actuales de discusión es el consumo de ingredientes de la forma más natural posible. Y Argentina no se está quedando atrás, cada vez es más fuerte el consumo de productos de estación. De esta manera, no solo se consiguen frutas y verduras que están en su óptimo momento sino que también crecen según el mandato de la naturaleza.

Por otro lado, ayudan a la economía local, ya que son productos que son cosechados en la región, lo también implica que se cuida al planeta, no solo, como ya mencionamos, porque se cultiva en su momento justo, sino que además al consumir local, no requiere de transporte aéreo o por barco, permitiendo dejar una huella ambiental menor.

Y si todos estos argumentos no son suficientes, claro que también implica cuidar el bolsillo, ya que comer de temporada siempre es más barato.

En Argentina, pioneros en el tema para fomentar esta costumbre, la asociación A.C.E.L.G.A. presenta en cuatro veces al año, las ediciones de M.E.S.A. de estación. El foco se pone en tres o cuatro ingredientes de temporada y se arman menús que los incluyen. Para esta primavera, el foco esta puesto en huevos, arvejas, ajo y cerezas.

El programa incluye probar las creaciones de prestigiosos chefs en restaurantes de 10 ciudades argentinas y con un precio especial. Para ir preparándose, algunas recetas para preparar en casa y disfrutar de los productos que nos brinda la primavera

1) Los huevos

Huevos revueltos

Para arrancar el día con mucha energía, nada mejor que preparar unos buenos huevos revueltos. Un clásico que no pasa de moda

Ideal para usar lo que sobra en la heladera, esta frittata de verduras será perfecta tanto para un almuerzo como para una cena

2) Las arvejas

Pasta con crema de arvejas y menta

Para cambiar un poco el menú, estas pastas a la crema de arvejas y menta son una propuesta interesante. Las arvejas y la menta combinan muy bien y brindan frescura a cualquier plato

El puré es parte de la comida nuestra, que sea de papas, batatas o calabaza, siempre esta bienvenido. En esta receta de pechuga de pollo con puré de arvejas, les proponemos una versión distinta, con arvejas secas y frescas

3) El ajo

Fuente: Pixabay

Una receta ideal para hacerla honor a los ajos, una crema de ajos horneados, para saborear simplemente sobre una tostada

Un clásico español que no necesita introducción, gambas al ajillo. Sin dudas una propuesta con muchos adeptos

4) Las cerezas

Postre de cerezas

Un postre individual ideal para cucharear, vasitos de cerezas, crema de chocolate y Chantilly. Más que rico, riquísimo

Una idea de postre que podría ser una gran idea para la cena de Navidad, el arrollado de cerezas se parece a las típicas "bûches de Noël" ("tronco" navideño) tan típicos en Francia y Bélgica

M.E.S.A. de Primavera

Fecha: del 3 al 9 de diciembre de 2019. Dónde: en 82 restaurantes de 10 ciudades argentinas

del 3 al 9 de diciembre de 2019. en 82 restaurantes de 10 ciudades argentinas Más info: https://www.mesadeestacion.com.ar /, o IG : @mesadeestacionPequeño plus: También se van a brindar charlas en donde el público podrá encontrarse con cocineros y productores locales para charlar sobre productos de estación.

https://www.mesadeestacion.com.ar /, o IG : @mesadeestacionPequeño plus: También se van a brindar charlas en donde el público podrá encontrarse con cocineros y productores locales para charlar sobre productos de estación. Próxima charla: lunes 2 de diciembre, en el Mercado Belgrano (Juramento 2527), charla gratuita a cargo de Julieta Oriolo, de La AlacenaPara inscribirse: a través de las redes sociales de /MesaDeEstacion a partir del lunes 25 de noviembre de 2019