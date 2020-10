Redes sociales. Consejos para redactar un buen copy

Claves para que tus textos sean más atractivos Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Getty Images

Flyers, e-mail marketing, publicaciones en las redes, contenido de la tienda online o el sitio web. Sea cual sea tu negocio, todos los días te enfrentás al desafío de escribir un copy. En esta nota, Mili Conzi, Lic. en Comunicación, periodista, emprendedora y escritora, nos cuenta cómo hacer para que tus textos sean más atractivos, persuasivos, generen interacción y lleven a tus clientes a la acción. Técnicas, prácticas y secretos del copywriting para fomentar el engagement y vender más.

Mucho más que un texto

¿Qué es un copy? Es un texto que apunta a los deseos y emociones de los lectores para impulsarlos a una acción determinada, como clickear el botón de compra, suscribirse a un canal o dar follow en la redes.

Ahora bien, ¿cómo se escribe un copy? Esto es lo interesante: "un copy no se escribe, se ensambla", decía Eugene Schwartz, uno de los mejores copywriters de la historia. El copy no está en tu cabeza, está afuera. Está en los deseos y emociones de tus clientes: en sus fotos de perfil, en sus biografías, en sus comentarios y likes u oculto en un posteo. ¿Qué ve, qué escucha, qué dice y hace tu público? Ahí -y sólo ahí- está tu copy.

¿Qué estás vendiendo?

"Pasá el 80% de tu tiempo investigando y el 20% escribiendo", sostenía Schwartz. Para el experto, la clave estaba en el producto mismo. ¿Qué siente la persona al probar el producto?, ¿cuál es el verdadero beneficio? o, mejor aún, ¿cuál es su transformación?

Si lo que estás promocionando son clases de yoga para embarazadas, lo que estás vendiendo, valga la redundancia, no son clases de yoga para embarazadas: lo que estás ofreciendo es un momento de conexión entre la futura mamá y su bebé.

Trazá un mapa de empatía: conocé a tu público objetivo

¿Para quién vas a escribir? Tu público objetivo no es un recorte demográfico y socioeconómico. Es mucho más que eso: una foto de perfil dice mucho de una persona. También su biografía, qué cuentas sigue o cuáles son sus marcas favoritas.

Se trata de trazar un mapa de empatía: ¿qué ve, qué escucha, qué dice y hace tu público? ¿Cuáles son sus gustos, miedos, incertidumbres y necesidades? ¿Cuáles son sus sueños?

Hablá menos y escuchá más, dicen los expertos. Qué piensa tu público de esto o aquello, cuáles sus inquietudes, qué opinan de tu producto o cuáles son sus reclamos. Escuchar y observar es el primer paso para crear un buen copy.

Cómo escribir un copy: Fórmula A.I.D.A.

Captá la atención de tu lector, hacé que se interese en tu producto o servicio, poné énfasis en los beneficios y las soluciones para despertar el deseo de compra y mostrarle cómo obtener esa solución guiándolo a la acción.

ATENCIÓN

¿Cómo llamar la atención de un lector? El título tiene que ser gancho: tocá sus puntos de dolor, hablá de sus miedos, necesidades o deseos.

INTERÉS

Cómo resuelve tu producto/servicio esa necesidad o problema que tiene el lector. Vos tenés la solución: demostralo y despertá su interés.

DESEO

Detallá cada uno de los beneficios que va a obtener al comprar tu producto. Hacé énfasis en la solución y en el efecto transformador de ese producto.

ACCIÓN

Es el momento de la llamada a la acción: guiá a tu lector a la acción, ofrécele una promoción o descuento que invite a clickear el botón de compra.

Aplicá criterios SEO

Escribí en función de los algoritmos del buscador para ganar tráfico orgánico:

Definí tu público objetivo.

Analizá a la competencia. Qué palabras, términos y contenidos utilizan.

Investigá cuáles son las palabras clave y los términos más relevantes. Incluí esas palabras en tu copy y tratá de repetirlas a lo largo del texto.

Enfocá tu texto a tus usuarios-consumidores con la fórmula A.I.D.A.

El buscador siempre favorece los contenidos de valor. Definí una estrategia de contenidos con un calendario. Planificá los temas según los intereses de los usuarios.

No necesitas dominar la escritura o ser súper creativa para redactar un copy. Como decía Schwartz, el copy no se escribe, se ensambla. No está en tu cabeza, está afuera: en tus propios clientes y en tus mismos productos. Sólo tenés que prestar atención, escuchar y observar -siempre observar- a tu público.

