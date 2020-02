Pronístico del tiempo: regreso al verano para el fin de semana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de febrero de 2020 • 03:37

Jueves con ascenso de temperatura, máxima de 31°C. Viernes con probabilidad de lluvias por la mañana. Sábado caluroso con cielo despejado. Domingo con calor extremo, máxima 34°C.

Escenas del capítulo anterior

La ciudad de Buenos Aires pudo pasar una semana sin sobresaltos térmicos. Lentamente los porteños volvieron a la vida, pudieron dormir sin el ventilador y hasta algunos, con alguna frazada. Con el correr de los días, la temperatura fue aumentando sin entrar en valores preocupantes. Por eso, se vive una tensa calma, aunque se comenta que el regreso del calor fuerte es un hecho. La ciudadanía comienza a llenar sus cubeteras y se prepara para un jueves caluroso, y en el bunker del #TeamVerano se entusiasman con un fin de semana de pileta.

Recuerdos del futuro

Después de la ola de calor, el verano no es el mismo. Quedamos sensibles y parece que el horno no está para bollos. Si bien el calor nos flageló con tardes agobiantes y noches insufribles, nos recordó de todo los que zafamos durante enero y diciembre y ni por asomo se pareció a los peores eventos de este tipo que sufrimos en Buenos Aires. Se puede decir que estadísticamente nos corresponde un cachetazo térmico por verano y, por lo tanto, ya hemos cumplido con nuestra parte. Logramos incorporarnos y mirar el calendario, como un boxeador que se levanta mareado y mira el reloj, y nos dimos cuenta de que ya no falta tanto porque el otoño le achica el margen al dragón. En otras temporadas estos arrebatos del termómetro se dieron en la primera quincena de diciembre, pero en esta edición el calor extremo tuvo la gentileza de llegar tarde. El verano revalidará su título en estos días y es de esperar que antes de su despedida se despache con algún disparate térmico. Regresa el verano intenso; las temperaturas mas altas se darán el fin de semana y se desplomarían el lunes antes de que todo se ponga peligroso.

Jueves: de vuelta al verano

Después de varias jornadas con valores agradables, el termómetro vuelve a levantar el perfil y reingresa a la franja de temperaturas calurosas. Para hoy se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, viento moderado y una marca máxima de 31°C, que si bien no representa el calor extremo de la semana pasada marca un aumento de varios grados con respecto a las últimas tardes. Vuelve el calor, nada sofocante por suerte, y el regreso del treintaypico vespertino nos devuelve a la realidad. El cierre muestra desmejoras con probabilidad de lluvias en cuanto pase la medianoche

Viernes: amanecer en duda

El viernes puede mostrar tormentas aisladas desde la madrugada hasta media mañana. No se estiman acumulados importantes pero algún chaparrón breve antes del amanecer es parte del libreto. Las lloviznas entrecortadas podrían fastidiar el viaje al trabajo y se estima la mejora definitiva antes del mediodía. No será una precipitación que esté relacionada con descenso de temperatura, todo lo contrario, la superficie mojada podría darnos un ambiente húmedo que estire la máxima de 31°C a una percepción mucho más alta. Afortunadamente, cede un poco la temperatura nocturna a la medianoche y no hay previsión de lluvia para los que elijan salir.

Sábado: tarde de sol y calor

El verano regresa plenamente el fin de semana y se toma revancha del descenso de temperatura de la semana pasada. El sábado se muestra con poca nubosidad, una mañana agradable, con cielo ligeramente nublado y 21°C. Proyecta una tarde de pleno sol y calor, con una perspectiva de 32°C. Será la única oferta de cielo limpio del fin de semana. Es una gran jornada para planificar actividad al aire libre. La noche no corre riesgo y transcurre en 26°C. Se vuelve a prender el ventilador para dormir.

Domingo: el verano se florea

La jornada dominical marcará el pico de temperatura de toda la semana y puede que la que viene tampoco muestre un día tan caluroso. La mañana arranca con cielo mayormente nublado, mediodía con la mesa afuera y 31°C con un registro vespertino de 34°C. Se prevé un día con poco o nada de sol. Promediando el domingo comienza una progresiva desmejora, se podrían esperar nubes muy cargadas pero la amenaza de lluvia será recién por la noche.

Eso es todo, amigos. Fue una semana tranquila y seguimos tachando los días hasta que termine la amenaza de altas temperaturas. Vamos arrancando hojas del calendario sabiendo que cada día que se va le saca un poquito de poder al verano. No se asusten por el calor en aumento, el lunes baja la temperatura y se rumorea que en el próximo episodio el equipo estival sufre una verdadera paliza.

Hasta la semana que viene.

