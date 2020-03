Coronavirus: un esposo infiel se infectó durante un viaje a Italia con su amante

Un viaje romántico entre dos amantes tomó un giro incómodo a causa del coronavirus

Un británico contrajo coronavirus por una escapada secreta romántica a Italia con su amante. Al parecer, el esposo infiel se encuentra en estado de pánico no tanto por la enfermedad sino por su accidentada aventura.

La información fue publicada por el diario The Sun . Según cuenta el periódico, su mujer no sabe nada del asunto . El paciente no identificado tiene unos treinta y tantos años y "es adinerado y tiene un trabajo de alto vuelo" .

Para ejecutar su plan, el hombre le dijo a su esposa que estaba de viaje de negocios en algún lugar del Reino Unido. Ella le creyó y todo iba a salir bien.

Pero la escapada dejó consecuencias. De regreso a su casa, el marido comenzó a mostrar síntomas del error llamado affaire coronavirus y en el hospital le confirmaron que estaba infectado.

"Este paciente es el tema de conversación de los funcionarios de salud pública. Su caso sería divertido si no fuera tan grave", dijo la fuente al periódico. Al ser interrogado sobre cómo podría haberse contagiado, el hombre tuvo que confesarle a los médicos qué es lo que estaba haciendo en Italia . El pronóstico es que seguramente se recupere, "a diferencia de su relación de pareja", agregó irónica la fuente consultada.

De todas maneras, el paciente se siente aliviado de haber llegado a su país antes de que se cancelaran los vuelos, pero se negó a dar el nombre de su amante.

Italia es el país más afectado por el brote de coronavirus después de China con más de 31 mil casos y 2503 muertes registradas hasta el martes.