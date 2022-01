Renault Summer Experience: actividades, reencuentro cuidado y test drives

Con la vuelta de Renault Summer Experience, la marca inauguró la temporada en el clásico stand UFO Point de Pinamar. Una exhibición de vehículos, como la RENAULT ALASKAN y el RENAULT STEPWAY, copan las terrazas y accesos al parador donde se ofrecen a los clientes distintas experiencias que van desde test drives a shows musicales, degustaciones gastronómicas, actividades deportivas y exhibición de merchandising.

Renault Summer Experience en Pinamar

Los visitantes de UFO Point tienen la posibilidad de realizar test drive urbanos, lo en los siguiente vehículos: RENAULT ALASKAN, RENAULT STEPWAY, RENAULT SANDERO, RENAULT DUSTER y RENAULT KOLEOS. A esto se le suma la posibilidad de conocer la gama completa de merchandising oficial Renault “The Originals” que se vende online a través de la tienda oficial de Mercado Libre (https://www.tienda.renault.com.ar/).

Nati Jota y Juan Marconi se sumaron al test drive por los médanos a bordo de la Renault Alaskan

La principal novedad de Pinamar este verano es que Renault además cuenta con un espacio Off Road con servicios especiales ubicado en el acceso a la zona de “La Frontera”, que estará disponible hasta el 31 de enero. Allí se exhibe la RENAULT ALASKAN y están disponibles pickups 4WD para realizar travesías por los médanos y probar todas las capacidades off road de la nueva pick up y también del nuevo DUSTER. También se puede realizar un chequeo gratuito de los 25 puntos de control de su vehículo en un Renault Minuto Móvil junto al stand. A su vez clientes de Renault o de otras marcas tienen la oportunidad de utilizar este servicio para controlar el aire de sus neumáticos al ingresar o salir de la zona de “La Frontera”.

Test drive en La Frontera

Además, la firma relanza “My Renault”, su programa de fidelización bajo una nueva plataforma 100% digital que ahora permite a los clientes acceder de forma remota a propuestas exclusivas, descuentos y beneficios preferenciales por ser clientes de la marca. Gracias a una gestión totalmente renovada, ahora quienes posean un Renault y quienes estén suscriptos a un plan de ahorro -Plan Rombo- podrán ser socios y obtener el 100% de acceso al programa digital.

UFO Point Pinamar

Los clientes inscriptos accederán a beneficios únicos como un 15% de descuento en este punto para gastronomía y sombrillas. Para sumarse y formar parte del nuevo programa “My Renault” deberán registrarse a partir del 3 de enero ingresando a My Renault.

Lo que se viene

Para el próximo sábado 15 de enero se confirmó que la artista Zoe Gotusso ofrecerá un show acústico por la tarde en el ALASKAN SUNSET. El mismo se realizará al aire libre en la terraza norte de UFO Point – de acceso gratuito hasta colmar la capacidad del lugar-. Además, clientes “My Renault” podrán acceder al “front row” del show y junto con todas las personas que se acerquen al espacio y realicen un test drive, podrán acceder al beneficio especial de un 15% de descuento en UFO Point para gastronomía y sombrillas.

UFO Point en Pinamar

Para más información, ingresar a http://www.renaultsummer.com.ar/ para enterarse de novedades y/o agendar un test drive.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.