Una influencer británica profanó una pared rocosa de 180 millones de años de antigüedad y sus seguidores la repudiaron masivamente

Una influencer de Instagram debió disculparse luego de mostrar un repudiable comportamiento en una reserva natural. Se trata de Alexandra Milam, de 24 años y oriunda de Londres, que visitó el Patrimonio Mundial de la Costa Jurásica -ubicada sobre el Canal de la Mancha- y profanó una pared rocosa de 180 millones de años.

Según informaron las autoridades que protegen y limpian el lugar, luego de que Milam y otros turistas se retiraran del espacio, un grupo de voluntarios retiró 90 bolsas de basura llenas del lugar. Además, se encontró el nombre de la cuenta de Instagram de la joven escrito sobre las piedras.

En redes, los usuarios repudieron masivamente la actitud de Milam que debió disculparse públicamente. Además de retractarse, la influencer prometió donar dinero para la preservación de la playa.

"Me siento muy mal por esta horrible situación que me toca vivir y deseo expresar mi profundo pesar por el daño que causé en la Costa Jurásica", aseguró. "Aprendí una gran lección, una que me marcará para siempre. Me acerqué a la comunidad para conocer a todas las personas que sacrificaron su precioso tiempo para solucionar este desastre".

La repudiable actitud por la que la influencer recibió críticas en las redes

A continuación, dejó un mensaje a sus seguidores para generar conciencia sobre el peligro que corre el lugar. "Quiero concientizar a todos los que no comprenden la belleza y la importancia de este lugar. Estoy decepcionada de no haberlo entendido en ese momento y no quiero que nadie más cometa el mismo error".

Después de pasar horas intentando borrar lo que la influencer había grabado en las piedras, desde la cuenta Lulworth Rangers, el grupo de voluntarios ambientalistas que trabaja en la zona, publicaron una foto en la que una joven trabaja para borrar lo escrito por Milam. "Así se eliminó esta noche el grafiti. Y si alguna vez quisiste saber cómo es frotar durante más de 2 horas una piedra con 30 grados de calor, bueno, la última foto lo dice todo", sostuvieron, junto a una segunda foto en la que se ven dos manos llenas de ampollas.