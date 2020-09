El joven había dejado una ventana abierta por donde ingresaron las aves Crédito: Mercury Press

Un joven volvió a su hogar luego de seis meses y se encontró con una escena repugnante.Durante su ausencia, la casa había sido tomada por palomas y todas sus pertenencias estaban cubiertas de excremento de la aves, plumas y hasta huevos.

El impresionante episodio sucedió al norte de Londres, Inglaterra, cuando Oluwageorge Johnson, de 20 años, recibió un mail del personal del complejo donde se alojaba, en el que le decían que habían escuchado ruidos extraños en el interior de su departamento, por lo que iban a ingresar para ver qué sucedía.

Todo el interior estaba cubierto de excremento Crédito: Mercury Press

El panorama era desolador. Los trabajadores encontraron que el departamento había sido invadido por palomas que destruyeron completamente las instalaciones y las pertenencias del joven.

Incluso había pichones de paloma en el interior Crédito: Mercury Press

El joven estudiante de la Universidad de Nottingham Trent había tenido que abandonar su casa de forma repentina en marzo debido a la pandemia de coronavirus y había dejado una ventana abierta, por donde ingresaron las aves, según publicó el portal LadBible.

Muebles cubiertos de excrementos de paloma, nidos y huevos en la cocina e incluso un pichón recién nacido, fueron algunos de los elementos que se pueden observar a través de las fotografías que sacó el personal del complejo. "Ojalá no lo hubiera visto. Entonces podría dormir por la noche.Nunca más dejaré una ventana abierta", aseguró Oluwageorge.

El joven dijo que es un oportunidad para comprarse ropa nueva Crédito: Mercury Press

Según contó, cuando apareció el coronavirus, sus padres fueron a buscarlo para regresar a su casa familiar. "Dejé mi ventana abierta y estuve ausente durante más de cinco meses", agregó el joven.

Las palomas se habían instalado en su departamento Crédito: Mercury Press

"Dejé algunas cosas al azar que no necesitaba, como una tostadora y ropa que no usaría durante el verano. Mis zapatillas estaban cubiertas de excremento y mi tostadora también. Me alegro de no haber entrado y haberlo encontrado yo mismo, porque eso hubiera sido horrible",confesó Oluwageorge, quien planeaba volver a la universidad la semana pasada, pero luego de conocer la situación de su hogar, decidió esperar un poco.

"Es una oportunidad para comprar ropa nueva, pero es una pena que muchos de estos objetos se hayan perdido", contó el estudiante.