Reseteá tu cabeza

Después de una multitudinaria convocatoria, elegimos a 12 mujeres que representaran su signo en nuestro tradicional especial de astros.

Nuestro signo nos define, nos agrupa, nos pertenece no sólo a un determinado modo de vivir la vida, sino también al cosmos sobre nuestras cabezas. Cada una de nosotras atesora su fuerza astral, por eso quisimos encontrar a doce embajadoras que quisieran ser #chicasdetapa para representar a miles más en nuestra clásica edición de "predicciones" 2020. Y lo ponemos entre comillas, porque a esta altura sabemos que cada una de nosotras juega con las energías disponibles, pero haciendo honor a nuestro libre albedrío y creatividad.

Uno de nuestros deseos para el año que comienza es soltar los mandatos para volver a aprender y abrazar la singularidad de cada una (¡empezando por nuestra cabeza!) es por eso que nuestras #chicasdetapa nos cuentan cómo el pelo revela mucho de la esencia de cada una.

ARIES

Joy Klinko



"Tengo 34 años, vivo en Saavedra y me dedico la gestión cultural y al marketing".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Todavía no sé si yo llevo mi pelo o mi pelo me lleva a mí. Soy "la chica de rulos". Es así. Hay algo de los rulos que es lúdico, descontracturado, libre. A veces puede resultar algo atrevido también y medio salvaje".

TAURO

María Josefina Venditti

"Tengo 36 años, vivo en Pilar y soy artista plástica y muralista".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Mi pelo es súper lacio, no hay peinado que aguante ni rulo que resista. Quizás allí se vea la resistencia al cambio y lo fijo que caracteriza a mi signo".

GÉMINIS

Karen Medina

"Tengo 31 años, vivo en Haedo y me dedico a la actuación y la escritura. También bailo y estoy cursando el tercer año de la carrera de Astrología".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Cambié, en varias oportunidades, el look de mi pelo. Y en cada una de ellas, lo externo reflejó un cambio en mi interior, una transformación de mí misma. Mi cabello actual, cortito y rojizo, me cuenta que soy una mujer que logró empoderarse y exteriorizar todo el fuego que tenía dentro, mediante la expresión arrolladora y libre de su deseo genuino. Una mujer que logró sacarse de encima patrones de conducta ajenos y mandatos sociales y pudo acercarse a su versión de hoy, más fiel, más auténtica".

CÁNCER

Natalia Borgoglio

"Tengo 40 años, vivo en Saavedra y soy magíster en Marketing y Comunicación y socia de Marketing en Red (@mktenred). Además estoy por lanzar mi marca de accesorios en @sasein".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Hoy mi pelo blanco me identifica absolutamente y me hace feliz. Lo oculté por 20 años y hoy lo muestro con orgullo".

LEO

Sheila Piccolo

"Tengo 27 y soy música, vivo en CABA".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Siempre cambio de look: tuve rastas, trenzas, pelo corto rapado, y ahora por los hombros. Siento que mi pelo me permite no aburrirme, como el teatro, ir cambiando de personaje y salir a la calle cada semana diferente. Tengo ascendente en Acuario y los cambios me encantan".

VIRGO

María Agustina Azcuy

"Tengo 27 años, vivo en Palermo y tengo mi propio emprendimiento, @idearhome, donde vendo muebles y deco de diseño para el hogar".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "¡Que mi pelo no es perfecto y eso me obsesiona un poco, jaja!".

LIBRA

Florencia Belén Caruso

"Tengo 22 años, vivo en Almagro y soy estudiante de producción audiovisual y bailarina".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Soy morocha desde siempre y actualmente tengo el pelo de mi color con un flequillo stone. Cuenta la leyenda que mi vieja me lo cortó en la primaria y parece que no lo puedo dejar ir. La música es absolutamente todo en mi vida, así que parece que el flequillo va bien conmigo".

ESCORPIO

Josefina D'Andrea

"Tengo 19 años y soy de Mones Cazón, un pueblo muy cálido perteneciente al partido de Pehuajó, y ahora vivo en Capital. Soy estudiante de Periodismo".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Uffff..., mi pelo. Básicamente, tiene vida propia. Es indomable. Pero habla mucho de quien soy, define mi forma de ser, mi estilo. Siempre largo".

SAGITARIO

Gisele Amantegui

"Tengo 33 años, vivo en Chacarita y soy actriz".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Siempre tuve el pelo semiondeado, pero antes lo vivía como desprolijo. Gracias a un camino de autoconocimiento que emprendí hace unos años fue que pasé de tener el pelo larguísimo a un carré, del carré a un súper cortito y de ahí me lo dejé crecer y me empezó a gustar mi pelo natural, y las ondas empezaron a salir con fuerza".

CAPRICORNIO

Delfina Saini

"Tengo 18 años, vivo en Núñez y soy estudiante de actuario, en la UBA".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "A través de mi pelo muestro mi parte espontánea, soy súper mandada respecto a lo que tengo ganas de hacer, casi nunca analizo nada. Simplemente voy y lo hago. Y mi pelo representa ese lado, mi impulsividad, un día me agarró el raye, fui y me teñí de rosa. Tranquilamente me podría haber surgido optar por otro color".

ACUARIO

Romina Giacometti

"Tengo 37 años, vivo en Montecastro y soy bióloga. Dirijo un laboratorio de investigación científica del Conicet y soy una de las directoras de una startup de base biotecnológica".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Creo que el largo tan largo y el color de mi pelo me definen. El pelo me viste, me enmarca la cara, define mi estilo y hasta participa de cómo hago la selección de mis prendas y la paleta de tonos con que visto".

PISCIS

Yamila Noelia Santillán

"Tengo 25 años, vivo en Villa Dominico y me dedico a soñar".

¿Qué características de tu pelo cuentan quién sos y por qué? "Mi pelo es mi mayor forma de expresión, ya que, cuando siento que estoy en alguna etapa trascendental de lo que me pasa, necesito expresarlo y jugar con eso, cambiar de aires para verme renovada. Ahora mi pelo habla de la integridad de la luz y la oscuridad que tenemos en cada uno, ya que tengo ambos colores, lo asocio a eso, como que hay dos caras de una misma moneda, es como el yin y el yang, ahí mismo se encuentra el equilibrio".