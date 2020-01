Reseteá tu cabeza

La nueva campaña de Dove se inspira en celebrar las elecciones personales y soltar los mandatos para volver a aprender y abrazar la singularidad.

Desde que somos niñas los mandatos atraviesan nuestros cuerpos. Nuestro pelo también es parte de ese conjunto de creencias que aseguran que lucir de cierta forma es mejor que de otra y que, para ser respetada, hay que adoptar cierta estética. Durante décadas nos enseñaron, por ejemplo, que las niñas llevan el pelo largo, que los mejores looks son losD .discretos, que debemos vivir de acuerdo a lo establecido para nuestra edad. Hemos sido señaladas e incluso ridiculizadas por desafiar estos patrones. Por suerte, o mejor dicho, por nosotras, comenzamos a animarnos a ser quienes somos, y el mundo cambió.

Una nueva etapa

Luego de recorrer un largo camino de desconcierto y frustración, decidimos que teníamos que volver a aprender. Y lo hicimos. Hoy, el deber ser que heredamos de generaciones anteriores no nos define. Ahora, estamos aprendiendo a escuchar nuestra propia voz y queremos que esa voz se escuche no solo por nosotras, sino por las que vendrán. Poco a poco vamos dejando atrás las reglas y descubrimos que no hay nada más bello que la singularidad, eso que nos hace únicas e irrepetibles. En un mundo cada vez más diverso, el significado de la belleza también lo es. Desde hace tiempo, Dove viene evolucionando con las mujeres y las niñas, inspirándolas a sentirse seguras y a confiar en el poder de su propia belleza. Hoy, como siempre, la marca las invita a ser libres y vivir su propia experiencia. Y esto es lo que transmite su nueva campaña, en la que participan dos argentinas.

Sangre (y pelo) nacional

Mariana Rodríguez Campos es una de ellas. A sus 55 años, esta artista plástica, madre de seis, muestra al mundo su asombrosa melena plateada, producto de las canas que dejó de teñirse hace cinco años, cuando descubrió que ocultarlas era parte de sucumbir a un mandato. "Me criticaron mucho por no avergonzarme de mi naturaleza, pero entendí que el tiempo pasa para todos y que ser viejo o no es una cuestión de cómo te tomás la vida, no de tu color de pelo", asegura. Con esa misma lógica decidió hacerse los tatuajes que tanto le gustaban y tomar clases de surf. "No me animaba, pero un día pensé: 'Si no es hoy, ¿cuándo?'".

Jessica Millaman es otra de las caras locales elegidas. "Mi pelo es símbolo de empoderamiento, es el uso que hago de la libertad de expresión", asegura la deportista que logró un paso histórico: que el Comité Olímpico Internacional cambie las leyes mundialmente y reconozca a las personas trans. Como ellas, cada día millones de mujeres expresan lo que son y lo que creen a través de su pelo. Corto o largo, de color o virgen, Dove acompaña todas las posibilidades.

Un largo camino de empoderamiento

Desde 2004 Dove viene trabajando en su filosofía de Belleza Real. Su primera campaña, llamada de la misma forma, contó con la colaboración de mujeres cuyo aspecto físico no estaba dentro de los estereotipos habituales de belleza. En 2005, la marca dió inicio a la segunda e icónica fase de la campaña por la Belleza Real, con un anuncio en el que aparecían seis mujeres con cuerpos y curvas de verdad para luchar contra el estereotipo de que solo la delgadez es bella. Un año después, su corto Evolution mostraba la transformación de una mujer real en una supermodelo, y concientizaba sobre cómo las expectativas irreales nos llevan a perder la posibilidad de ser felices. La marca ha

sabido mantener la coherencia a través de los años y con su campaña actual ratifica el rumbo de su compromiso y explora lo que significa volver a aprender.

Para Todas

En sintonía con esta idea, la marca presentó su línea de productos que focaliza en las diferentes necesidades de cuidado del pelo de cada mujer.

Shampoo Hidratación Intensa. Su fórmula ligera, con infusión de oxígeno y agentes hidratantes, es ideal para cabello debilitado. Nutre profundamente dejando el pelo liviano y con movimiento natural.

Super Acondicionador 1 Minuto Factor de Nutrición 40. Está diseñado para el pelo expuesto al desgaste diario como el peinado y el cepillado excesivo, y factores ambientales (viento, contaminación, entre otros).

Shampoo Óleo Nutrición. Suaviza el pelo áspero y controla el frizz.

Super Acondicionador 1 Minuto Factor de Nutrición 50. Protege al pelo expuesto al secador, rizador o buclera y planchita.

Shampoo Reconstrucción Completa. Es un tratamiento de nutrición progresiva que restaura la fortaleza del pelo contra el quiebre.

Super Acondicionador 1 Minuto Factor de Nutrición 60. Ideal para el pelo expuesto a tratamientos químicos como la tintura.

Los productos de Dove están pensados para que, elija lo que elija, cada mujer pueda mantener la salud de su pelo y su autoestima firme, y se sienta inspirada y empoderada por una marca que respeta sus deseos y su propio estilo.