Resultados de la Quiniela de la Ciudad Nocturna de hoy, 27 de julio

En el día de hoy martes 27 de julio de 2021 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de la Ciudad - nocturna. El número ganador resultó ser el 4970.

El segundo y el tercer premio correspondieron a los números: 2736 y 0141. El resto del sorteo se completó con los siguientes resultados: 3424, 6865, 2991, 1328, 5410, 4349, 6514, 2337, 7766, 1795, 6532, 2129, 9314, 5376, 0750, 4532 y 1190.

La cabeza fue el 70 que en el diccionario de los sueños es el Muerto Sueño. Las letras quedaron de la siguiente manera: C C C Q.

Consultá los resultados de todas las loterías y quinielas

