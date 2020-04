Reviví #WomenEnVivo. Todo lo que pasó en esta jornada virtual para emprendedoras

Santander Argentina y OHLALÁ! Makers se unieron para crear #WomenEnVivo, una jornada virtual de capacitación para emprendedoras. Fuente: OHLALÁ!

Santander Argentina y OHLALÁ! Makers , presentaron este sábado #WomenEnVivo , una jornada virtual de charlas con expertas que brindaron herramientas para aprovechar esta pandemia y empoderar los emprendimientos. Las charlas se vieron de forma abierta y gratuita por el canal de YouTube de Santander y contaron con más de 12.000 visualizaciones al cerrar el día (y siguen sumando).

Las cuatro mujeres destacadas que compartieron sus consejos y experiencias fueron: Gaby Hostnik, coach de carrera y especialista en inteligencia emocional; Carolina Bañales, emprendedora tech y fundadora de Eyecue Insights; Sabrina Castelli, experta en finanzas y creadora de Mujer Financiera; y cerró Beta Suárez, Lic.en Comunicación Social, escritora y creadora de Mujer, Madre y Argentina.A continuación, te dejamos un resumen de lo mejor de cada charla y los videos para que puedas revivirlas.

Primera charla: Rediseñate

La primera charla estuvo a cargo de Gaby Hostnik, coach de carrera y especialista en inteligencia emocional, quién comenzó remarcando la importancia de la resiliencia y de observar y aprender a manejar las emociones. "Es más importante la resiliencia que el talento. Tenemos que ser flexibles, empezar a entrenar el músculo de cambio. Hoy, de alguna manera, el más inteligente no es el que sabe sino el que está dispuesto a aprender, a crear nuevas cosas y a generar futuro. Se suma, también, el que puede gestionar la incertidumbre, las emociones: cuando detectamos que estamos muy conectadas con el miedo, con la tristeza o con el enojo lo que tenemos que hacer es aprender a cortar y conectar con las emociones más facilitadoras, las que nos ayudan a crear", aseguró.

Aclaró que ser resiliente no significa ser invulnerable y que es posible abrazar la vulnerabilidad y transformarla en creatividad, en esperanza, en nuevos proyectos y en futuro. "Todos somos resilientes, pero esa resiliencia hay que poder promoverla", dijo.

Para finalizar, resaltó que "en estos tiempos, donde nos sentimos perdidos, tenemos que abrazar el redescubrir, mirar las capacidades que todos tenemos, todo lo que traemos lo podemos transformar".

Segunda charla: Networking

Carolina Bañales es emprendedora tech y fundadora de Eyecue Insights. Durante su espacio contó, desde su experiencia, cuáles son las estrategias que mejor funcionan a la hora de tejer una red de contactos que te ayude a potenciarte. "A las mujeres nos cuesta priorizar el networking, nos cuesta sentir que es parte de nuestro desarrollo profesional. A veces somos negadas a pedir ayuda, no tenemos esa gimnasia", destacó.

Además, sumó algunos consejos para tener un networking de calidad:

Es imprescidible hacer un buen research antes de empezar a contactar gente.

Enfocarse en aprender: tener foco en lo que se quiere pedir, pero también tratar de ser más expansivo, no pensar solo en lo concreto. Ser, siempre, auténtico y genuino.

Encontrar intereses en común: nutre la relación y provoca un valor importante, es generar una red de satisfacción que se va multiplicando. Todas las partes cumplen un rol activo en la red de contactos y expansión de impacto. De todos lados van a aparecer conexiones, siempre va a haber un flujo energético.

Descubrir propósitos más elevados: producir un impacto más grande, por ejemplo en la sociedad.

"Está demostrado que la red de contactos profesionales nos ayuda a crecer en nuestra carrera, el networking es algo totalmente necesario en el día a día, porque nutre la calidad de nuestro trabajo", remarcó.

Tercera charla: Ordená tus finanzas

Sabrina Castelli, creadora de Mujer Financiera, compartió un plan de organización para lograr que te cierren los números. ¿Qué pasos hay que seguir para definir objetivos financieros?

Armar un presupuesto financiero personal: lo primero que tenemos que analizar cuando decidimos tener un negocio es cómo está nuestra economía hoy. Debemos evaluar nuestros ingresos, gastos fijos y variables. Pensar el presupuesto del negocio: detallar todos los ingresos y los gastos del emprendimiento. Diagramar un cashflow: es una planilla muy similar al presupuesto, en la que se registra en qué momento el dinero entra y se va de mi economía. Diseñar un presupuesto de ventas: ¿cuántas ventas se necesitan para mantener el negocio? Analizar cantidades de producto y tipos de cliente. Planificar cómo aumentar las ventas: Analizar la integridad del negocio, encontrar qué lo diferencia y cuál es la ventaja competitiva. Para eso hay que observar la propuesta de valor y el pay plan, que es una planilla con los datos de cada uno de los clientes en la que hay que volcar la fecha del primer contacto, fecha de cierre de la propuesta que se envió, monto, etc.

Sabrina indicó que es necesario pensar pequeños objetivos en plazos de tiempo: "El primer año hay que lograr que los números cierren; en el segundo, alcanzar un punto de equilibrio y conseguir que el negocio genere un ingreso adicional para poder invertir en nuevos proveedores o empleados; a partir del tercer o cuarto año hay que empezar a ver resultados: sueldo y ganancias".

Cuarta charla: Comunicar en la pandemia

Beta Suárez, Lic. en Comunicación, escritora y creadora de Mujer, Madre y Argentina, estuvo a carga del cierre de la jornada y explicó qué ventajas y desventajas en torno a la comunicación aparecen en este contexto. Remarcó la importancia de armar una estrategia para ser relevante y solidario y poder asegurar ventas futuras, además de dejar conceptos muy claros como "escuchá a tu audiencia", "humanizá tu marca" y "sé flexible".

Por otro lado, destacó que es muy necesario planificar la comunicación y afirmó que "no es lo mismo generar contenido que generar contenido con propósito". "Hoy, el gran desafío es poder intercalar en tu historia lo que te está pasando como marca sin romper el relato, para que se siga percibiendo auténtico. No rompas tu relato, incorporá capítulos", aconsejó Beta y agregó, para concluir: "Cuando sientas que tuviste que reinventarte, que tenías otros objetivos, recordá que ese emprendimiento que estás defiendo hoy, ayer no existía".