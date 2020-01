Risoterapia: la clave para aumentar la productividad de sus empleados

El estudio se llevó a cabo en España, de la mano de Cigna 360 Wellbeing Survey Crédito: Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020 • 17:55

Muchas personas han evitado dejar expuesto su lado más "divertido" en el trabajo. ¿La razón? La creencia de que no se puede disfrutar mientras se está realizando una labor. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la aseguradora de salud internacional, Cigna Global, asegura que reír en el ámbito de trabajo disminuye el estrés y funciona para estar más activo laboralmente.

Precisamente, los resultados de la investigación sepultaron las creencias entorno a que reírse es sinónimo de perder el tiempo y resaltan la importancia de la risoterapia. "Está la creencia de que si te estás divirtiendo no eres productivo, de que en el trabajo está bien ser serio y solemne y que no vamos a hacer amigos, que es mejor mantener las distancias. Pero en realidad pasamos más tiempo en el trabajo que en casa, y todo eso hace que la gente no quiera ir a trabajar, hacer las cosas por obligación no es sano", explicó Irene Megina, directora de la escuela de risoterapia de Madrid a la revista Vogue.

Agregó que "una de las cosas que más afectan a nuestra productividad es pensar en los asuntos de casa estando en el trabajo, o al revés. Por eso el entrenamiento de la risa tiene mucho que ver con estar presentes, vivir en el momento y en contacto con los otros".

Además, según la palabra de la experta, estar en un ámbito laboral donde la risa es "permitida" genera un ambiente que aporta complicidad, cercanía y sobre todo conexión con el otro. La productividad crece cuando los empleados se comunican y confían en los demás.

"Cuando nos reímos con alguien, hay un guiño entre nosotros porque nos estamos riendo de lo mismo, aunque sea de nada, y eso a nivel de gestión de conflictos marca una diferencia", concluyó Megina.