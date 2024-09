Rituales para aprovechar el portal 99 que se abre este lunes 9 de septiembre

Escuchar

Este lunes 9 de septiembre, noveno mes del año, trae el portal 99, una ocasión especial que se puede aprovechar con rituales para el amor, el dinero y la plenitud.

La numerología asigna a estas fechas una importante carga energética, asociada a la posibilidad de desprenderse de lo viejo para abrazar un nuevo período, que incluya una renovación de medios y fines. Esta disciplina asigna a cada número una carga energética particular, la cual se potencia en este tipo de ocasiones, donde la cifra se replica tanto en el día como el mes del año.

Al igual que todos los demás, el número 9 tiene su propio significado. Según revela una antigua nota en LA NACION, el número 9 “vibra con el planeta Marte. Representa la agresividad, el coraje, la originalidad y la iniciativa”. Esto representa un gran momento para lanzarse con arrojo en busca de mejoras individuales o grupales.

El número 9 tiene un significado especial en la numerología

Por lo tanto, muchas personas que suscriben a estas creencias aprovechan el portal 9/9 para desprenderse de lo que ya no sirve, para apuntar a lo que se desea. Los rituales típicos incluyen pasos para atraer el dinero y el amor, así como maneras de dejar atrás prácticas o procesos que nunca tuvieron o ya no tienen sentido.

Rituales para aprovechar la energía del portal 9/9

Ritual del puño

Existe un ritual de solicitud apenas uno se despierta, y consiste que en la primera hora de la mañana uno junte los puños y haga el pedido de lo que quiere que suceda. Este rito puede complementarse al poner la ropa interior al revés. De esta forma, los potenciales deseos estarán más cerca de lo que uno imagina.

Ritual de liberación

Al tratarse de una fecha con carga simbólica de transformación, tampoco está de más realizar un típico ritual de liberación. El mismo se comienza escribiendo en una hoja todo aquello que se desea soltar, como cuestiones asociadas a viejas energías o limitaciones. Una vez hecho esto, hay que tomar una vela, intencionada para la transmutación, y quemar la hoja con la llama de una vela. Mientras esto se hace, hay que repetir: “Que todos los patrones, creencias y situaciones que no sean para mí más alto bien se liberen para mi mayor contribución, aquí y ahora lo decreto”. Una vez dichas estas palabras, hay que esparcir las cenizas en un árbol, planta o tierra.

Además, es un gran momento para planificar el futuro y fijar metas claras, ya sean individuales o grupales. Este último punto es importante, ya que, al tratarse de un período que se abre para todo el mundo, también puede ser más potente si la energía que propaga es compartida a un nivel superior que el individual.

Un conocido ritual de liberación incluye quemar una hoja con aspectos que se quieren dejar atrás y quemarla con la luz de una vela

Ritual del amor

La jornada es ideal para atraer el amor. Es necesario encender una vela roja y escribir en una hoja, con una lapicera de color rojo, lo que se desea atraer en el amor. Luego hay que doblar la hoja y colocarla debajo de la vela.

Para completar, se debe meditar y visualizar cómo llega el amor a la vida de uno y, finalmente, dejar que la vela se consuma por completo.

Ritual del dinero

Para atraer el dinero y aprovechar el portal, es necesario llenar una copa con lentejas y arroz. Arriba hay que colocar siete hojas de laurel, siete clavos de olor, tres varas de canela y cinco monedas.

La canela es muy utilizada para rituales de riqueza

Luego se debe espolvorear canela en polvo mientras se repite: “Soy y seré una fuente abundante de bendiciones para este hogar, la salud no me falta y el dinero me sobra”.

