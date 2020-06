Ropa de embarazo. Madre e hija crearon una marca con diseños cómodos y cancheros

Sofía Edelstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de junio de 2020 • 09:58

Gabriela Borthwick y Magdalena Poggi son las fundadoras de SEEDS Mamá, una marca de ropa para futuras madres que revolucionó el mercado con sus diseños fashion , prendas adaptables y el valor que agrega haber estado en el lugar de sus clientas y conocer qué buscan.

Como suele pasar con la mayoría de los emprendimientos, SEEDS Mamá nació a partir de la necesidad personal de una de sus fundadoras . Magdalena, arquitecta de profesión, estaba embarazada de su primer hijo y no encontraba ropa de maternidad que le gustara. No era un capricho o una exigencia absurda, sino una realidad. Las prendas para embarazadas - y esto podemos asegurarlo muchas -, eran aburridas, básicas y transformaban la silueta en una carpa horrorosa. El mercado de las futuras mamis pedía a gritos ayuda , y Male vio una oportunidad.

Junto a su madre Gabriela, traductora pública de inglés y profesora particular, alimentó la idea de crear su propia marca de ropa con la condición de que fuera "cómoda, atractiva y canchera a la vez". Querían que las prendas fueran adaptables a cada etapa y fáciles de combinar para el día o la noche. Y entonces, en 2017, crearon SEEDS Mamá.

Prueba y error continuos

Así describe Gabriela el primer año, y agrega: "probamos infinidad de talleres, conocimos gente muy linda y otra que mejor no recordar, tuvimos caminatas interminables por Once aprendiendo los beneficios de los distintos géneros, eligiendo colores que no siempre acertábamos". El mayor desafío fue encontrar el equilibrio perfecto entre estética y comodidad para que la embarazada no sintiese la panza apretada ni la ropa tan suelta que no la favoreciera. Fueron meses de trabajo muy duro contra frío, calor y lluvia, con un bebé y luego otro, cambios de pañales en el auto y noches de llanto porque les entregaban producciones con muchos errores.

Agregar valor

Tanto esfuerzo rindió sus frutos: hoy SEEDS Mamá es referente en el mercado de la indumentaria para embarazadas y precursora de la ropa de lactancia con prendas de alta calidad, accesibles, y atención personalizada 24/7. Su producto estrella son los remerones con broches a presión en los costados para dar de mamar con mayor facilidad, que describen como "Desabrochás, prendés y listo". También son populares sus sweaters de lactancia, porque su diseño los adapta para la etapa del embarazo, convirtiéndolos en un 2x1 muy conveniente.

Madre e hija diferencian su marca, además, con un detalle que todas sabrán valorar: prelavan la ropa y solo después comparten las medidas reales en su sitio de e-commerce. "Ya nos ha pasado como clientas que la ropa se achica y se destiñe y eso algo que realmente nos molesta mucho", explican. Y no solo eso, sino que también ofrecen a sus clientas toda la información necesaria para que realicen la compra seguras, incluyendo medidas, elasticidad de los tejidos y todos los detalles particulares de la prenda. "Intentamos brindarles la contención necesaria para que se sientan las más lindas en esta etapa, ¡donde las hormonas vuelan!", aseguran.

Logros y proyectos

Desde que arrancaron, Male y Gabriela participan todos los años en la Expo Ahora Mamá, el mayor evento para futuras madres, bebés y familias que se realiza en La Rural. Además de continuar asistiendo, planean mudar el showroom de la casa de Gabriela en Zona Norte a un local a la calle, y expandir la marca al resto de la Argentina.

Consejos

Tolerá la frustración . Emprender requiere paciencia y saber que vas a enfrentar muchas dificultades.

. Emprender requiere paciencia y saber que vas a enfrentar muchas dificultades. Conocé a fondo el producto o servicio que vas a ofrecer . Estar familiarizada con el mercado, los procesos y la competencia es indispensable para estar bien encaminada.

. Estar familiarizada con el mercado, los procesos y la competencia es indispensable para estar bien encaminada. Arriesgate . "Lo único imposible es aquello que no se intenta y como dice el dicho: 'Eso que hoy parece una locura, mañana será uno de tus mejores desafíos'".

En números

$6.000 fue la inversión inicial.

70% de las ventas provienen del canal online

165% fue el crecimiento anual.

27.5 mil seguidores tienen en Instagram @seedsmama