Una etapa inolvidable. Carola Jaime, dueña de una despensa en el barrio de Villa Soledad, en la ciudad de Salta.

“Me enteré de que Coca-Cola iba a ser una selección de clientes afectados por la pandemia. Y cuando salí elegida fue una alegría enorme: no podía creer que una empresa tan grande tuviera la disposición de ayudarnos. El aporte económico fue un salvavidas. A mí esta situación me había tomado de sorpresa, amo este negocio que llevo adelante con mi mamá, aunque entonces ella tenía que quedarse en casa. Mientras tanto la gente estaba desesperada comprando en los mayoristas, las gaseosas chiquitas ni se vendían, y las golosinas tampoco porque no había clases. No podíamos dejar pasar a los clientes adentro del local. Se iban sumando los miedos. Incluso llegué a pensar en cerrar. Con la plata que nos entregaron compré ofertas de Coca-Cola, y a su vez pude hacer esas ofertas a mis clientes, lo que me ayudó a reactivar el negocio. Además, recibimos capacitaciones virtuales. La verdad que estoy muy agradecida. Si es una etapa inolvidable por lo que sufrimos, también es inolvidable por la ayuda recibida”.