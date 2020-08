Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

"¿Qué comemos hoy?" debe estar en el top five de las preguntas más odiadas de la cuarentena. Por eso, pedir comida pasó a ser un hábito común en tiempos de aislamiento social. La rutina y el cansancio se sumaron a la "extrañitis" por salir a comer afuera y eso que pasa cuando se combina la libertad con la sociabilización: la experiencia. Para este recorrido en casa, buscamos deliveries que nos den eso, experiencias. Esos lugares gastronómicos que salieron de la caja para sobrevivir en esta crisis y se adaptaron a este contexto sin igual. Propuestas pensadas para cambiarnos el día, para traernos momentos gratificantes, únicos, que ya no podemos tener afuera.

Boticario bar. Brebajes a domicilio

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

Cuando empezó la cuarentena, Melisa Manhattan y Juan José Ortiz, dueños de Boticario, tenían claro que, si llevaban sus productos al formato delivery, la experiencia tenía que ser tan visual como lo era ir al local. Entonces, convirtieron esa identidad que marcaba la diferencia en la marca registrada de su delivery. Recrearon el botiquín de un médico que tiene que abordar a un paciente a domicilio con medicinas transportables, preparadas para hacerles frente a las dolencias del enfermo.

Tienen seis propuestas de botiquines diferentes y más de diez cócteles en el menú. Podés elegir que lleguen listas para tomar con sus decoraciones y también está la opción de darles tu toque personal, batir, poner algún detalle e incluso ahumar.

Lo mejor : la atención por WhatsApp (11-6227-9609) es personalizada y pueden hacerse todo tipo de consultas, tal como en la barra del bar.

: la atención por WhatsApp (11-6227-9609) es personalizada y pueden hacerse todo tipo de consultas, tal como en la barra del bar. El dato : los pedidos vienen dentro de una tote bag muy canchera.

: los pedidos vienen dentro de una tote bag muy canchera. Cuánto : botiquín Caribe Solar (foto), $1800.

: botiquín Caribe Solar (foto), $1800. Dónde: @boticariobar

Niño Gordo. Comida asiática

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

Sus dueños, Germán Sitz y Pedro Peña, sabían que en muchas partes del mundo restaurantes con productos de alta calidad implementaban el servicio del delivery. Pero no fue hasta el comienzo de la cuarentena que plantearon la idea. Con los locales cerrados, decidieron que si iban a hacerlo, sería de la mano de una experiencia diferente: que tuviera su impronta y que llevara a las casas esa identidad lúdica de la cual los comensales eran parte en Niño Gordo.

Con ese concepto, empezaron a enviar, junto con la comida, las características lamparitas rojas del local, para ambientar las casas con la luz de Niño Gordo. Además, llevan los individuales del restaurante y una tarjeta de realidad aumentada que se activa con la cámara del teléfono (se puede ver la mesa de Niño Gordo con distintos platos y tu living transformado en el mismísimo local).

Lo mejor : bajaron los precios de la carta un 20%.

: bajaron los precios de la carta un 20%. El dato : podés elegir que te entreguen la comida lista o envasada al vacío con un video tutorial del chef que te explica cómo terminar de cocinarla.

: podés elegir que te entreguen la comida lista o envasada al vacío con un video tutorial del chef que te explica cómo terminar de cocinarla. Cuánto : menú para terminar en casa, desde $520.

: menú para terminar en casa, desde $520. Dónde: niñogordo.com.ar

Renatto. Cocina italiana

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

La propuesta se trata de una cena show virtual en la que cocinás el plato junto con el chef y dueño del restaurante, Paolo Spertino. Se trata de una experiencia diferente y divertida que combina la interacción con el placer. Dentro de la caja que recibís en tu casa vas a encontrar todos los productos que necesitás -envasados al vacío- y una cita por Zoom en un horario determinado.

Un aperol spritz, lemoncello, vino, el mantel de Renatto Cucina Italiana para vestir la mesa, un aperitivo, una entrada, una pasta fresca como plato principal, panificados típicos italianos y postre: es solamente una parte de la experiencia, que dura 3 horas y media.

Lo mejor : incluye la guía de cómo cocinar la pasta y el show de ópera en vivo de la cantante italiana Fiorella Acri.

: incluye la guía de cómo cocinar la pasta y el show de ópera en vivo de la cantante italiana Fiorella Acri. El dato : los grupos son de máximo 40 personas que no se conocen entre sí. También se puede reservar para festejos de cumpleaños y hacerlo privado.

: los grupos son de máximo 40 personas que no se conocen entre sí. También se puede reservar para festejos de cumpleaños y hacerlo privado. Cuánto : precio por persona, $1300; precio por dos personas, $2500.

: precio por persona, $1300; precio por dos personas, $2500. Dónde: @renattocucina

Hernán Casciari. Streaming con delivery

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

Todos los sábados, desde el inicio de la cuarentena, el periodista y escritor Hernán Casciari realiza un recital de cuentos en vivo. La función es privada y podés elegir dos tipos de entradas: con delivery o con ebook de regalo. La idea surgió buscando qué podía hacer para reinventar el entretenimiento de las personas adentro de sus casas. Y a pesar del contexto de democratización del contenido, que creció muchísimo, el artista se las ingenió con una propuesta diferente para cobrar un streaming, que la mayoría ofrece gratis.

La propuesta está pensada para un público exclusivamente virtual. El espectáculo es similar a la idea de Casciari a la carta, donde hay mucha interacción con los espectadores, que en vivo deciden qué cuentos lee y sobre qué temas.

Lo mejor : podés pedirle cuentos en directo.

: podés pedirle cuentos en directo. El dato : media hora antes te llega un link para ver el show por YouTube. Llegá temprano, porque Casciari es muy puntual.

: media hora antes te llega un link para ver el show por YouTube. Llegá temprano, porque Casciari es muy puntual. Cuánto : streaming con delivery, $800, todos los sábados.

: streaming con delivery, $800, todos los sábados. Dónde: hernancasciari.com

Juliana López May. Tortas elaboradas y para preparar

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

La chef y dueña de su propia marca ya tenía una gran comunidad en redes sociales, pero nunca había creado su tienda online. La aparición de la pandemia la obligó a hacerlo sin pensar demasiado. La clave, dice, fue no paralizarse ni dejarse estar ni un solo día. Viró a lo online tan rápido como pudo y creó tres conceptos diferentes en su página pensados estrictamente para este momento de aislamiento social: Elaborados (la venta de la torta lista congelada), Crea tu torta (te da opciones de bases, rellenos, toppings y un paso a paso para que puedas terminarla en tu casa) y Alacena (ofrece moldes de pan lactal para tener en el freezer, aceite de oliva y esencias, entre otros productos). A pedido de sus clientes, la idea fue mutando hacia otros productos: Crea tu medialuna, Crea tu tarta, Crea tu picada. Además, brinda tutoriales por las redes y da clases de cocina tres veces por semana.

Lo mejor : la havannet de chocolate y las medialunas son un hit.

: la havannet de chocolate y las medialunas son un hit. El dato : todo es natural, sin aditivos ni conservantes.

: todo es natural, sin aditivos ni conservantes. Cuánto : cheesecake clásico, $900.

: cheesecake clásico, $900. Dónde: www.julianalopezmaytienda.com.ar

Teatro ciego. Experiencia sensorial

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

Tiene todo lo que necesitás para pasar un momento distinto en tu casa. Es divertido desde que llega la caja hasta que terminás de escuchar la experiencia sonora. Se trata de un kit que incluye antifaz, menú finger food sorpresa, bebida, individual de tela, una vela, vino y bouquet de hierbas. Una vez que te ponés el antifaz y los auriculares, entrás en una nueva dimensión que te propone un viaje sensorial y lúdico fuera de lo común.

Martín Bondone, director del Teatro Ciego, y su equipo tenían todas las herramientas para adaptar al formato delivery lo que ya se hacía en el teatro. Por eso, al ver que los plazos del aislamiento obligatorio se extendían, no dudaron en digitalizar una obra en audio (con una técnica de grabación y reproducción de sonido que, al escucharlo, te da la sensación de estar en el lugar donde se grabó) y diagramar el menú y el packaging. La experiencia dura, aproximadamente, 45 minutos.

Lo mejor : realmente es una cena diferente, hipersensorial. La calidad de la comida es buenísima y el menú, súper abundante.

: realmente es una cena diferente, hipersensorial. La calidad de la comida es buenísima y el menú, súper abundante. El dato : además están lanzando el menú kids pensado especial-mente para niños a partir de los cuatro años.

: además están lanzando el menú kids pensado especial-mente para niños a partir de los cuatro años. Cuánto : $1800.

: $1800. Dónde: teatrociego.org/box-gourmet

Babuina. Cervecería

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

Se trata de una cata a ciegas que, inicialmente, fue pensada para hacer en Babuina House antes de la cuarentena. Pero al cambiar radicalmente el contexto, sus dueños, Bruno López Mosconi y Tomás Gilbert, reinterpretaron esta situación para que pudiera hacerse desde las casas, aprovechando ni más ni menos que las herramientas digitales que todos usamos diariamente para trabajar. El día de la cata, cada participante recibe un kit con los elementos para la degustación a ciegas (no significa que tenés los ojos tapados, sino que las botellas color ámbar no permiten que se vea el color del líquido para no condicionar el sabor). La cata, guiada por Bruno López Mosconi, dueño y brewmaster de Babuina, incluye: una pinta Babuina, una copa negra, frascos con granos y lúpulo, posavasos, la guía de cata y seis muestras de los estilos a degustar.

Lo mejor : viene con un six pack de esos mismos estilos.

: viene con un six pack de esos mismos estilos. El dato : durante la experiencia vas completando la guía de cata a medida que degustás cada estilo, recibís información histórica de la cerveza y de procesos y hay espacio abierto para preguntas sobre la producción de la cerveza artesanal.

: durante la experiencia vas completando la guía de cata a medida que degustás cada estilo, recibís información histórica de la cerveza y de procesos y hay espacio abierto para preguntas sobre la producción de la cerveza artesanal. Cuánto : $1900 la cata a ciegas, puede ser abierta (todos los viernes a las 20) o privada.

: $1900 la cata a ciegas, puede ser abierta (todos los viernes a las 20) o privada. Dónde: @cervezababuina

Ideas para salvar el sabor

El sector gastronómico es uno de los más golpeados, pero también uno de los más creativos. Por eso, para combatir la crisis surgen permanentemente nuevas soluciones que apuestan a la solidaridad y resiliencia del rubro. Una de ellas es Save the Taste, la acción organizada por la plataforma My Guide junto con Visa para ayudar a que la industria siga en pie. Desde su web difunden diferentes propuestas gastronómicas de restaurantes por un valor de $1000. Con la colaboración de Rappi, buscan potenciar el delivery y, a su vez, proponen acciones lúdicas, como votar el mejor menú.

Llegó el primer mercado virtual

La app AAM! es el primer gran mercado virtual gastronómico de Argentina, creado para enfrentar la cuarentena. Con la curaduría de Buena Morfa Social Club, podés encontrar unas 150 tiendas, en las que están representados alrededor de 500 productores de toda Argentina. Un viaje de sabores. ¡Todo rico! Contacto: @mercadoaam

Bruncheá en casa

Crédito: Anahí Bangueses Tomsig.

Hasta 16 de agosto, los amantes del brunch podrán disfrutar de un menú exclusivo en formato delivery de 20 restaurantes y cafés de Buenos Aires con un descuento especial. Cada uno armará un menú exclusivo que se enviará a domicilio con un descuento del 25%. Entre los restaurantes participantes estarán: Le Pain Quotidien, Pani, Broom (Banfield), Crisol, Ninina, Moshu (Villa Urquiza), Bfresh, Gontran Cherrier, Malvón, Hotel Home (Palermo Hollywood), Birkin, Casa Cavia, Buenos Aires Verde. En Zona Norte estarán Alo's (Boulogne), La Panadería de Pablo (Olivos), Eat Catering y Violeta Massey (Martínez, Recoleta, Palermo, San Isidro), y en La Plata, Masse, Matilde Bakery y Moro. Más info: www.brunchear.com.ar

Tu propio menú

Por Juliana López May

El brunch es ideal para preparar en cuarentena porque es una comida súper informal y no tiene muchas reglas. Se hace en una franja horaria relajada (entre las 11 y las 13) y todo vale. Para preparar un buen brunch, idealmente, tiene que haber dos o tres opciones de cosas saladas y dos o tres opciones dulces.

Para tomar : vale que haya algún trago o vino, y sí o sí café con leche, jugo o yogur.

: vale que haya algún trago o vino, y sí o sí café con leche, jugo o yogur. Para comer : siempre algún huevo en distintas opciones, panes, french toast, rolls. Al ser un mix de breakfast y lunch, está bueno que haya alguna ver-dura asada.

: siempre algún huevo en distintas opciones, panes, french toast, rolls. Al ser un mix de breakfast y lunch, está bueno que haya alguna ver-dura asada. De postre: podés poner frutas cortadas en un bowl o alguna torta, que siempre va bien.