Salud. Las 9 cosas que tenés que hacer para sanar tu cuerpo

Todas las mañanas, Kelly Noonan toma jugo de apio, medita y hace yoga. Hasta acá, nada fuera de lo normal. Lo que la hace diferente a esta actriz nacida y criada en Los Ángeles es que hace dos años escribió, produjo y dirigió un documental sobre la propia capacidad del cuerpo y de la mente para sanar. Se llama Heal , es un hit para los amantes de la vida sana y, para nosotras, la punta del iceberg de un fenómeno cada vez más fuerte: el boom de la búsqueda de la sanación personal. En esta nota analizamos la teoría de que el propio cuerpo tiene el poder para curarse. ¿Es así? ¿Qué rol juega la medicina tradicional?

EL DISPARADOR

A raíz de su experiencia con sanadores y médicos durante más de 20 años, Kelly está convencida de que nuestros pensamientos, emociones y creencias afectan nuestra salud. Para ella, tenemos mucha más capacidad de sanarnos a nosotros mismos que lo que nos han dejado creer (¡palo a la industria farmacéutica!). Para demostrarlo, entrevistó a los profesionales más destacados de la medicina holística de los Estados Unidos, y con ellos hizo el documental.

El comienzo de todo

El médico hindú Deepak Chopra, el biólogo celular Bruce Lipton, el neurocientífico Joe Dispenza, el escritor Gregg Braden y la conferencista Mariannne Williamson son algunos de los especialistas que participan. También hay otros que no son famosos ni conocidos. Pero todos coinciden en una visión integral del ser humano, aunque no descreen de la medicina tradicional. Es más, destacan que en algunos casos es muy buena y puede salvar vidas. "La medicina obra milagros en los casos de traumatismo. Si sufro un accidente de auto y tengo los intestinos colgando, no me lleven a un quiropráctico. Necesito un cirujano", dice el biólogo celular Bruce Lipton. El problema es quedarnos solo con eso. Porque para poder realmente sanar, es necesario dar un paso más. Es necesario encontrar el sentido profundo de la enfermedad. Entender qué conflictos de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra vida no estamos pudiendo ver y la enfermedad viene a mostrarnos. Una vez que entendemos eso, sanar es mucho más fácil.

LA CURACIÓN ESPONTÁNEA

Quizá conozcas la historia de Anita Moorjani. Si no sabés nada de ella, te recomendamos que busques sus videos en YouTube porque su experiencia es asombrosa. Anita es de familia hindú, pero vive en Japón. El 2 de febrero de 2006 debió ser el último día de su vida. Ese día entró en coma después de padecer durante cuatro años un linfoma que la había llenado de tumores. Sin embargo, Anita no murió. Volvió a vivir y cinco semanas después no quedaban rastros de los tumores en su cuerpo.

LOS 9 PRINCIPIOS

Casos como el de Anita son posibles. Sin embargo, son la excepción, no la regla. Al resto de los humanos nos toca arremangarnos y trabajar para vivir de manera sana. Pero, sobre todo, entender que la sanación es un proceso que lleva tiempo. Y que lo ideal es que trabajemos en todos los niveles del ser: en el más superficial, o sea, en el cuerpo físico; en el intermedio, o sea, en la mente y las emociones; y en el más profundo, o sea, en el espíritu.

A esa conclusión llegó la doctora Kelly Turner, Ph. D. de la Universidad de Harvard e investigadora de la Universidad de California. Después de investigar durante 10 años a sobrevivientes de enfermedades graves, de analizar 1500 casos y de hacer más de 250 entrevistas en profundidad, llegó a la conclusión de que hay 9 cambios que todas esas personas que se sanaron hicieron. "Lo más impresionante es que de estos 9 cambios, solo dos son físicos: los demás son mentales, emocionales o espirituales", dice en el documental.

Los cambios que Turner detectó, para sanar tu cuerpo, son:

Cambiar radicalmente tu dieta. Tomar el control de tu salud. Seguir tu intuición. Curar las emociones reprimidas. Aumentar las emociones positivas. Aceptar el apoyo de otros. Profundizar en tu conexión espiritual. Tener una razón fuerte para vivir. Usar hierbas y suplementos.

MÚLTIPLES niveles para sanar

La sanación solo puede ocurrir en múltiples niveles. y hay miles de testimonios e historias de vida de personas a quienes la meditación les cambió la vida. En definitiva, ya lo sabemos: meditar, visualizar, perdonar y agradecer son las prácticas espirituales más poderosas. No solo aquietan nuestra mente y nos conectan con nuestro interior, sino que relajan nuestro cuerpo y liberan al torrente sanguíneo un montón de sustancias súper positivas, como oxitocina, dopamina, serotonina y endorfinas. El cuerpo habla y la meditación ayuda. .

Ayudar al médico

Por Marina Borensztein. Motivadora social de vida saludable y felicidad.

Si no abordamos nuestra vida y nuestro cuerpo como esa totalidad que somos, no podemos sanar. Y hoy está tan disociado el tema del espíritu o la energía en la medicina tradicional que se queda muy corto todo. No alcanza. Porque el cuerpo te genera un tumor, pero no tenés ni la menor idea de qué te lo originó. Y vos sos la creadora de tu tumor, aunque no seas consciente de eso. Nadie decide hacer un cáncer, pero son tantas las cosas que hacemos mal que al final lo hacemos.

Por eso tenemos que unirnos todos. Los médicos y nosotros. Es decir, no ser tan "pacientes". Ayudar al médico. Tomar las riendas de nuestra realidad y de cómo la creamos. Podemos hacer cursos sobre alimentación consciente, aprender a meditar y practicar yoga. Porque el paradigma de la ciencia cambió. Somos más onda que materia, eso ya se sabe. Lo explican muy bien en Heal. Somos 99,99999999% de energía y 0,00000001% de materia. Tenemos que trabajar en función de eso.

Expertos consultados: Dr. Sebastián Díaz Varela. Médico especialista en ayurveda de Maharishi e instructor de meditación trascendental. Lucas Blanco Mentor y speaker motivacional, director de Training Life.