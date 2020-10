Los vecinos del barrio Rivadavia asistieron al hombre. Según informan medios locales, se habría escapado por la ventana al ver llegar al esposo de su amante

El lunes al mediodía, en el barrio Rivadavia de San Juan, un hombre se tiró desde la ventana de un segundo piso a la planta baja. Los vecinos lo vieron caer sin comprender la situación y llamaron a una ambulancia. Luego de ser atendido por profesionales médicos, se supo la razón por la que se había lanzado desde la altura: el hombre estaba escapando de una escena de infidelidad.

Tras el impacto contra el suelo, el hombre intentó levantarse sin éxito. Esperó la ambulancia y, horas más tarde, en los alrededores de los monoblocks del barrio Rivadavia Norte, según consigna el diario local Tiempo de San Juan, comenzaron los rumores. Al parecer, el joven de 29 años que resultó herido estaba acompañado por una mujer que está casada con otro hombre. Cuando advirtió que el esposo había llegado a la casa, tuvo que tomar una decisión drástica.

Mientras la pareja de la mujer subía las escaleras para llegar hasta el segundo piso, el hombre optó por tirarse por la ventana: saltó seis metros e impactó contra el suelo, causando heridas leves en su cuerpo.

En ese momento, la mujer no salió a auxiliar a su amante para no tener problemas con su marido, aunque los vecinos sí lo socorrieron y llamaron de inmediato al personal sanitario. El joven fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Allí, se le diagnosticaron politraumatismos, aunque, por fortuna, no tuvo ninguna lesión en los huesos.