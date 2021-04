Sándwiches generosos: te recomendamos los mejores lugares para comerlos

Pollo, carne y cerdo: cuatro propuestas imperdibles para probar en Buenos Aires

Rodolfo Reich PARA LA NACION

Es el mejor invento del mundo: dos panes, infinitos rellenos y un certero atisbo a la cultura callejera y popular de los distintos países que conforman el mundo en que vivimos. De eso se trata un buen sándwich, una de las comidas populares más elegidas en el día a día. Los hay de múltiples estilos, algunos son delicados, otros rústicos, están los más ligeros y los más potentes, los carnívoros y los vegetarianos. El recorrido y el gusto siempre son personales. Esta vez elegimos cuatro opciones porteñas que apuestan a la intensidad. Sándwiches generosos, de esos que hacen agua la boca de tan solo verlos.

Rosbif en Crumb

La última novedad en materia sandwichera, Crumb abrió sus puertas hace un par de semanas en Villa Crespo. Detrás hay tres amigos -Mariana Centeno, Nicolás Lantos y Vero Bodnar- y mucho pensamiento. “Hace años tuve un podcast sobre sándwiches, es un tema que me apasiona. Me gusta esa cosa universal que tienen; se los puede leer como un resumen popular, económico, llenador e interesante de cada cultura”, explica Nicolás.

Sin local a la calle, Crumb es un take away pensado para los almuerzos diarios, con cuatro opciones en el menú de sándwiches aptos para comer a temperatura ambiente, que a su modo recorren el mapamundi: la bánhdiolita, reversión ahumada del bánh mì vietnamita; la Tortilla, que recupera esa tradición española de comer tortilla de papas entre panes; el de jalea de hongos, queso y garrapiñadas, un homenaje al clásico estadounidense de manteca de maní y mermelada (el favorito de Elvis Presley); y el Rosbif, el más clásico de todos, 100% efectivo: infinitas lonjas de roast beef marinado previamente, luego cocinado al horno bajo por largas horas, con cebolla asada, queso gouda y ketchup casero, todo entre dos panes esponjosos y también caseros. Una bomba perfecta para un almuerzo feliz. Instagram: https://www.instagram.com/crumb.deli/ WhatsApp: 11-3621-1918

Pollo frito en Chicken Bros

La casa emblemática del pollo frito al estilo sureño de los Estados Unidos sumó nueva casa. Hace apenas un par de semanas, bajo la asesoría de Franquicias que crecen, este clásico palermitano abrió su primera sucursal en Villa Urquiza, extendiendo así sus aromas a un nuevo barrio porteño.

Allí se repiten los clásicos de siempre: las alitas de pollo, los tender de fried chicken y, claro, los sándwiches. Hay cinco variedades, cambiando aderezos, pickles, quesos y nivel de picante (de cero a diez), pero manteniendo siempre el ingrediente principal: pechuga de pollo previamente marinada -lo que asegura que sea jugosa- rebozada con especias y frita a la perfección. El best seller es The Cheesy Bacon Bomba sandwich, que lleva pollo frito, panceta, cebolla morada y un mix de salsas (tres quesos, barbacoa y salsa Chicken Bros). Pero para quien se anime a varios peldaños más de intensidad, un favorito personal es The Firecracker Sandwich, respetuoso del estilo Nashville Hot Chicken, con el pollo bañado en aceite picante, especias y ajíes extras, pickles de pepino y coleslaw. Formidable. Dirección: Thames 1795 (Palermo) y Donado 1971 (Villa Urquiza). Instagram: https://www.instagram.com/chickenbrosba/ Menú y pedidos: https://www.thechickenbros.com

Carne a cuchillo en De los frutos

Con varios años en pleno Retiro porteño, coqueteando entre la aristocracia de la calle Arroyo y la popularidad de la estación de tren, De los frutos se hizo un nombre propio gracias a una propuesta de sándwiches honestos y bien hechos, con panes caseros y rellenos que siempre encienden algún juego personal (sumando además ensaladas frescas, algunos wraps y, en invierno, guisos del día). Con formato de kiosco (si bien cuenta con un muy pequeño salón y algunas mesas en la vereda), la mayor parte de comensales se lleva los sándwiches para comerlos en oficinas cercanas, a medida de que la pandemia relaja sus reglas.

Hay siete opciones posibles, todas ricas, con carne o vegetarianas. La turca, por ejemplo, lleva remolacha, naranja, queso azul y hojas verdes; el Nigra versiona al clásico de cerdo desmechado con una barbacoa casera, coleslaw y cheddar, mientras que el Anita tiene pollo, queso, rúcula, maní y mostaza de tipo Dijon. Entre los best sellers está el de carne cortada a cuchillo: un pan -cruza entre PBT y francés- con abundantes lonjas de carne cortada a cuchillo, un aioli de miel que aporta dulzura y morrones asados sumando sabor y jugos propios. Muy rico. Dirección: Av. del Libertador 256. Instagram: https://www.instagram.com/delosfrutos/ WhatsApp: 11-4054-0040

Brisket en Chelos BBQ

Un local pequeño con la cocina a la vista al fondo y ahí, entre hornallas y sartenes, la estrella de la casa: un ahumador de hierro negro y poderoso, de esos que aprovechan cocciones largas para generar texturas y sabores profundos. Así es Chelos BBQ, nacido en pandemia bajo la guía de Marcelo Terrén. Tras aprender sobre leñas, cortes de carne, temperaturas y rubs, Marcelo presentó una carta completa, con varios protagonistas, incluyendo baby ribs, buffalo wings, hamburguesas y sándwiches varios.

El pulled pork no precisa presentación: un sandwich de cerdo ahumado por siete intensas horas, hasta que la grasa y la carne se funden en una textura única, que sale a la manera clásica (con pepino y barbacoa), también en versión cheese (con agregado de dambo) y slaw, con ensalada de repollo entre sus ingredientes. Pero a la hora de elegir, vale la pena probar el brisket: lonjas de tapa de asado tiernísimas con pickles de pepino, mostaza con miel y queso dambo, todo entre dos panes de tipo molde tostados, con su exterior crujiente y un interior elástico y sabroso. Para sentarse en las mesas de la vereda, acompañando con una rica copa de vino o consabida pinta de cerveza. Dirección: Costa Rica 5527 Instagram: https://www.instagram.com/chelosbbq/ WhatsApp: 11-3016-2863

