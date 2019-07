Cynthia Consoli SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 10:35

Pisé Santiago por primera vez hace doce años. Fui un semestre de intercambio y me enfrenté a la capital chilena con los ojos llenos de miedo. Llegué con ritmo provinciano y todo me parecía inmenso y veloz. Demasiada gente. Demasiados autos. Demasiado lejos todo de todo. Logré adueñarme de algunas partecitas de la ciudad para moverme en un mini mundo conocido.

En la última década y pico, la torre más alta del cono sur, dos parques, media docena de barrios nuevos y las líneas de metro que se expandieron en todas las direcciones, ampliaron las fronteras y cambiaron la fisionomía de la que fue mi ciudad. De todo esto, me enteraba por los diarios, porque me lo contaban, porque me preguntaban si conocía. Hace algunas semanas, volví por un update necesario y el reencuentro tuvo todos los destellos brillantes y explosivos de la primera vez en una metrópoli que te vuela la cabeza: la encontré crecida, vanguardista, luminosa. Orgullosa de su esencia mestiza, revalorizada en la cocina, el arte y el diseño. Poderosa. Más linda y cosmopolita que nunca.

¿Cómo abordarla? Google Maps es súper friendly para patearse todo. Aquí van las coordenadas de los clásicos y últimos hallazgos, barrio por barrio. Estos son los favoritos de mi última escapada trasandina.

CENTRO

En la zona de las postales clásicas, la arquitectura histórica es protagonista y la onda te va a recordar a otras capitales de América Latina. Bajá en la estación de metro Moneda, y después de la foto en el palacio de gobierno y la Plaza de Armas, caminá la Alameda Bernardo O'Higgins y sus laterales para pulsar al ritmo del centro santiaguino.

Centro Cultural La Moneda : está en el subsuelo del Palacio de la Moneda, tiene obras e instalaciones de artistas internacionales y una cineteca. Recorré las tiendas de artistas chilenos, deco, artesanías paquetísimas de lana de vicuña y libros. Para acceder a ver las muestras, la entrada general sale CLP 3.000. A partir de las 15 h es gratis. IG: @ccplm.

: está en el subsuelo del Palacio de la Moneda, tiene obras e instalaciones de artistas internacionales y una cineteca. Recorré las tiendas de artistas chilenos, deco, artesanías paquetísimas de lana de vicuña y libros. Para acceder a ver las muestras, la entrada general sale CLP 3.000. A partir de las 15 h es gratis. IG: @ccplm. Mundo Rural: dentro del CCPLM, una tienda premium de agricultura familiar campesina para llevarte de todo a la alacena de casa. Vas a encontrar productos regionales sin gluten, orgánicos, agroecológicos en mil formatos diferentes: condimentos, snacks, mermeladas, infusiones, golosinas saludables, beauty y aromaterapia. IG: @mundoruralccplm.

Paseo Bandera: una de las calles más tradicionales del microcentro es desde el 2017 un paseo peatonal lleno de intervenciones artísticas, calles pintadas de colores, murales y muebles callejeros. Instagrameable a full.

BARRIO LASTARRIA

Es un centro cultural, turístico y gastronómico a cielo abierto, cerquita de la estación de metro Santa Lucía. A lo largo de la calle que da nombre al barrio, vas a encontrar ferias de libros y puestos de artesanías "mientras haya luz del día". Concentra varios museos, además de los bares y restaurantes favoritos para el after office.

Wonderland: un café estilo inglés de ensueño, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Está lleno de detalles que te transportan a otro tiempo y espacio. Todo -desde el menú hasta las teteras- es pura magia. Hay almuerzos y súper pastelería plant based, sin gluten y sin azúcar. IG: @wonderlandcafechile.

Galería Lastarria : tiendas de diseño, artesanías, cafecitos y restaurantes. Arriba, una terraza donde podés descansar y cargar el celu entre murales de colores. Pasá por Kaikai, un local de diseño que retrata la identidad chilena en objetos de uso cotidiano (hay imanes desde CLP 2500). IG: @kaikaicl.

: tiendas de diseño, artesanías, cafecitos y restaurantes. Arriba, una terraza donde podés descansar y cargar el celu entre murales de colores. Pasá por Kaikai, un local de diseño que retrata la identidad chilena en objetos de uso cotidiano (hay imanes desde CLP 2500). IG: @kaikaicl. Emporio La Rosa : fue elegida entre las 25 mejores heladerías del mundo, con toda justicia. Todo es una delicia, pero no dejes de probar el helado de pétalos de rosa. Otros: manjar blanco -con vainilla y especias-, plátano con miel de palma -vegano- y chocolate araucano 70%. No usan nada artificial. Dos bochas CLP 3.000. Spoiler alert: vas a querer volver. IG: @emporiolarosa.

: fue elegida entre las 25 mejores heladerías del mundo, con toda justicia. Todo es una delicia, pero no dejes de probar el helado de pétalos de rosa. Otros: manjar blanco -con vainilla y especias-, plátano con miel de palma -vegano- y chocolate araucano 70%. No usan nada artificial. Dos bochas CLP 3.000. Spoiler alert: vas a querer volver. IG: @emporiolarosa. GAM: hasta el 29 de septiembre podés ver en el Centro Gabriela Mistral una muestra de trajes e indumentaria latinoamericana que es un sueño. Gratis. Consultá la agenda porque hay de todo. Más info: www.gam.cl.

BELLA VISTA

Conserva registros de todos sus tiempos: el aristocrático, en las casonas señoriales de las faldas del cerro; las huellas de los artistas e intelectuales que lo habitaron después, y la movida joven que llegó con las universidades y detonó el boom de los bares y el carrete nocturno. El polo bohemio y cultural de día, se convierte en amo y señor santiaguino cuando cae el sol.

Polvo Bar de Vinos: nuevo y topísimo, es el spot del barrio. Tiene 120 etiquetas de vino chileno de pequeños productores, biodinámicos y orgánicos. La carta es de platos 100% regionales con un twist, y cambia cada dos semanas. De día es ideal para almorzar al sol y de noche es súper cool para comer o tomar algo. Es clave pedir varios platos y compartir y, por favor, guardá lugar para el postre. IG: @polvo_bardevinos.

La Chascona : la casa de Pablo Neruda es un clásico indispensable. El audiotour te pasea por la intimidad de los espacios donde vivió el poeta con Matilde Urrutia. Pasá por el giftshop, hay recuerdos divinos para llevar sus versos a casa. Entrada general: CLP 7.000, los lunes está cerrada. IG: @fundacionneruda.

: la casa de Pablo Neruda es un clásico indispensable. El audiotour te pasea por la intimidad de los espacios donde vivió el poeta con Matilde Urrutia. Pasá por el giftshop, hay recuerdos divinos para llevar sus versos a casa. Entrada general: CLP 7.000, los lunes está cerrada. IG: @fundacionneruda. Siete Negronis: la carta de cocteles está dividida en siete capítulos, cada uno corresponde a una espirituosa. Los tragos vienen con una historia, una experiencia o juego en la mesa para despertar los sentidos. Uno de los best sellers es el Jardín de los Aviadores (gin, St. Germain, limón de pica y jarabe del jardín). Desde CLP 5.900. Si vas el finde, que sea antes de las 10 pm porque se llena. IG: @sietenegronis.

BARRIO ITALIA

La zona de anticuarios, que siguen instaladísimos en la calle Caupolicán, en los últimos años se convirtió en un barrio lleno de diseño emergente. Los caserones alrededor de la Av. Italia convirtieron en galerías -una al lado de la otra- que albergan arte, gastronomía, barberías, diseño textil, bazares. Consultá la agenda en IG: @barrioitalia.ag.

La Candelaria : una de las galerías más lindas, tiene un café con la torta de tres leches más rica de la ciudad (CLP 4.500). Es un buen spot para "tomar once" -merienda tardía, dulce y salada-, para compartir desde CLP 15.000. Probá las sopaipillas pasadas, una delicia típica. IG: @casalacandelaria y @cafedelacandelaria.

: una de las galerías más lindas, tiene un café con la torta de tres leches más rica de la ciudad (CLP 4.500). Es un buen spot para "tomar once" -merienda tardía, dulce y salada-, para compartir desde CLP 15.000. Probá las sopaipillas pasadas, una delicia típica. IG: @casalacandelaria y @cafedelacandelaria. The Jazz Corner : bandas en vivo. El valor de las entradas va de CLP 3.000 a 6.000, y a veces es gratis. Además, hay cerveza artesanal (desde CLP 4.000). Agenda en: www.thejazzcorner.cl

: bandas en vivo. El valor de las entradas va de CLP 3.000 a 6.000, y a veces es gratis. Además, hay cerveza artesanal (desde CLP 4.000). Agenda en: www.thejazzcorner.cl Be Simple : tienda de cosmética natural, orgánica, toxic y cruelty free. Los aromas y las texturas de los aceites, cremas y mascarillas son una locura. También vas a encontrar desodorantes naturales y champús en barra. La manteca hidratante de mango es lo más y sale CLP 6.000. IG: @besimple_cosmetica_organica.

: tienda de cosmética natural, orgánica, toxic y cruelty free. Los aromas y las texturas de los aceites, cremas y mascarillas son una locura. También vas a encontrar desodorantes naturales y champús en barra. La manteca hidratante de mango es lo más y sale CLP 6.000. IG: @besimple_cosmetica_organica. Descartar: solo juegos de mesa. De estrategia, cooperativos, party games y temáticos. IG: @juegosdescartar.

Tienda del músico : además de un local hermoso, es el lugar perfecto para comprar tu ukelele (hay travel size aptos para el viaje de vuelta). IG: @sermusicotienda.

: además de un local hermoso, es el lugar perfecto para comprar tu ukelele (hay travel size aptos para el viaje de vuelta). IG: @sermusicotienda. Café Raíz: todo delicioso versión healthy. Pastelería crudivegana, chai, matcha y chocolate caliente con leches vegetales. La pizza integral finita con corazones de alcaucil la rompe (CLP 4.300). IG: @caferaiz1238.

VITACURA

En los últimos años, pasó de ser una zona residencial al rincón turístico más glam de la ciudad. Recorré las avenidas Alonso de Córdova y Nueva Costanera, donde se instaló la más reciente ruta de diseño, deco y foodie.

Parque Bicentenario : uno de los espacios verdes más nuevos y lindos, con vistas increíbles al skyline de Santiago, a los cerros y a la cordillera. Es un buen escenario para probar los scooters eléctricos, el medio de transporte ecológico favorito de las grandes ciudades del mundo. Descargá la app de Lime, el paseo cuesta CLP 400 para desbloquear y CLP 100 por minuto.

: uno de los espacios verdes más nuevos y lindos, con vistas increíbles al skyline de Santiago, a los cerros y a la cordillera. Es un buen escenario para probar los scooters eléctricos, el medio de transporte ecológico favorito de las grandes ciudades del mundo. Descargá la app de Lime, el paseo cuesta CLP 400 para desbloquear y CLP 100 por minuto. Jerónimo : explota de onda y es un hallazgo foodie donde ¡todo! es una delicia. No dejes de probar el carpaccio de zucchinis con mascarpone, miel y nueces (CLP 8.900); los conitos de salmón y guacamole (CLP 11.900) y de postre las torrijas de brioche con frutos rojos, helado de queso de la casa y miel. La barra de tragos es un hit. IG: @jeronimochile.

: explota de onda y es un hallazgo foodie donde ¡todo! es una delicia. No dejes de probar el carpaccio de zucchinis con mascarpone, miel y nueces (CLP 8.900); los conitos de salmón y guacamole (CLP 11.900) y de postre las torrijas de brioche con frutos rojos, helado de queso de la casa y miel. La barra de tragos es un hit. IG: @jeronimochile. Sky Costanera : vista 360° desde el mirador más alto de América Latina -piso 62 a cielo abierto-. El mejor momento para subir es justo antes la puesta de sol, para ver la transición de colores en el cielo que es alucinante. Entrada CLP 15.000, incluye tours guiados cada una hora y binoculares. Los viernes hay música en vivo y degustación de vinos.

: vista 360° desde el mirador más alto de América Latina -piso 62 a cielo abierto-. El mejor momento para subir es justo antes la puesta de sol, para ver la transición de colores en el cielo que es alucinante. Entrada CLP 15.000, incluye tours guiados cada una hora y binoculares. Los viernes hay música en vivo y degustación de vinos. Dulcería Montolin: si sos fan del dulce de leche, este es tu lugar. Pastelería tradicional del día con ¡mucho! manjar. El favorito es el Pinzado, un pastel de vainilla, coco, manjar y huevo mol (algo así como una crema pastelera típica, especialidad de la casa), pero los merengues y el suspiro limeño también cuelgan el cartel de sold out temprano. Todas las tortas individuales, CLP 1.850.

Geber Alchemist Bar: Abrió hace menos de un año y está envuelto en un halo misterioso por su ubicación subterránea y oculta. El menú está pensado desde la química para matchear platos + tragos de autor. IG: @geberalchemistbar.

+ INFO

Cómo llegar : Sky vuela directo a SCL desde Ezeiza (desde U$S 142 final, ida y vuelta) y desde Mendoza (desde U$S 77 final, ida y vuelta) www.skyairline.com

: Sky vuela directo a SCL desde Ezeiza (desde U$S 142 final, ida y vuelta) y desde Mendoza (desde U$S 77 final, ida y vuelta) www.skyairline.com Del aeropuerto al hotel . El bus Centropuerto sale cada 10 minutos hasta las estaciones de metro Pajaritos o Los Héroes (CLP 1900 por tramo). Más info: www.centropuerto.cl. Taxi privado, con reserva previa, U$S 32 y shuttle compartido U$S 12. www.transvip.cl

. El bus Centropuerto sale cada 10 minutos hasta las estaciones de metro Pajaritos o Los Héroes (CLP 1900 por tramo). Más info: www.centropuerto.cl. Taxi privado, con reserva previa, U$S 32 y shuttle compartido U$S 12. www.transvip.cl Cambio . AR$ 1 equivale a CLP 15. En todas las casas de cambio aceptan pesos argentinos, pero los pagan poco. Ojo con las del centro, no son seguras. AFEX está en todos los shoppings y tiene buena cotización.

. AR$ 1 equivale a CLP 15. En todas las casas de cambio aceptan pesos argentinos, pero los pagan poco. Ojo con las del centro, no son seguras. AFEX está en todos los shoppings y tiene buena cotización. Transporte público . Comprá la tarjeta Bip! que sirve en toda la red de Transantiago (CLP 1550). h ttp://www.tarjetabip.cl

. Comprá la tarjeta Bip! que sirve en toda la red de Transantiago (CLP 1550). h ttp://www.tarjetabip.cl Descuentos . Si sos profe o estudiante, llevá tu credencial y antes de comprar una entrada o ticket consultá tus beneficios.

. Si sos profe o estudiante, llevá tu credencial y antes de comprar una entrada o ticket consultá tus beneficios. Uber y Cabify funcionan perfecto y son más baratos que los taxis.

Llevá adaptador, el enchufe es el de dos patitas redondas. Votaje 220V.

Datazo para shoppers

Por Vale Mollo.

Si sos fan de las compras como yo y tenés pensado hacer una escapada a puro shopping, el Casacostanera es tu lugar en Santiago. Tiene desde los must como H&M, Zara home y Banana Republic, hasta las marcas más exclusivas, como Carolina Herrera o Max Mara, para soñar un ratito. Y la clave es alojarte en el NH Costanera, que está ahí mismo. Ideal para cuando, después de un día entero de hacer compras y cargar bolsas, creés que no te da más la vida para volver al hotel y te acordás que tu habitación está sólo a un ascensor de distancia en las mismas instalaciones del centro comercial. Está ubicado en la mejor zona, el barrio Vitacura, lleno de casas divinas, galerías de arte y restaurantes con una propuesta gastronómica de excelencia. Si vas para época de nieve, estás a una hora de los principales centros de ski.