Se cayó del caño a 4 metros de altura y siguió bailando con la mandíbula rota

El momento de la brutal caída. Crédito: Twitter (@1Freedrugs).

10 de febrero de 2020 • 15:19

Genea Sky realizaba su performance habitual sobre el escenario del club nocturno de Texas en el que trabaja. La bailarina estaba trepada al caño a una altura de 4 metros, cuando se resbaló y sufrió una brutal caída.

Pero su reacción inmediata dejó perplejos a todos los presentes. La bailarina se incorporó y siguió bailando como si nada, a pesar del tremendo dolor que le ocasionó el golpe.

El impresionante video de la caída se viralizó y en el día de ayer Genea decidió compartir un mensaje de agradecimiento dirigido a todas las personas que se preocuparon por su salud.

"Me quebré la mandíbula y me voy a someter a una cirugía en el día de mañana. Me rompí algunos dientes y tengo una esguince de tobillo. Me hicieron unos puntos", enumeró la bailarina, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas.

"Estoy pasando un mal momento, pero estoy bien y voy a estar mejor. Siento humildad por el solo hecho de estar viva, y me siento muy agradecida. Eso es lo más importante en este momento", agregó, consciente de que el accidente podría haberle costado la vida.

"Gracias a todos, realmente aprecio todo el cariño. No quería llorar pero no podía hacer este video sin llorar", concluyó.

Ahora Genea tiene que hacerse cargo de los costos médicos de la cirugía (cerca de 20 mil dólares) que la dejará en reposo por varios días. Para ayudarla, una amiga suya inició una campaña de donaciones en la página GoFundMe. En menos de un día, recaudó 18 mil dólares.