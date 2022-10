Se fue de la Argentina por amor a los 21, lleva 40 años en Francia y fue elegido el mejor sommelier del mundo: “ El vino perfecto da un momento de magia”

Nacido en Córdoba, Sergio Calderón lleva 40 años en Francia, a donde se fue por amor en 1983. Trabaja con la familia Bras, sinónimo de excelencia culinaria

Gabriela Origlia PARA LA NACION

escuchar

CORDOBA.- Documentos jesuitas dan cuenta que, cuando la Compañía de Jesús se instaló en 1616 en Córdoba implantó unas 4000 vides en la estancia de San isidro en Jesús María, a unos cinco kilómetros de Colonia Caroya. Desde entonces, se produce vino. Con los inmigrantes friulanos y vénetos la historia se repitió; elaboraban el vino pisando la uva, una tradición que se recuerda cada año en la fiesta de la Sagra. En esa tierra nació Sergio Calderón, elegido en 2021 el mejor sommelier del mundo por la Asociación Les Grandes Tables du Monde, formada por más de 180 prestigiosos restaurantes.

Calderón se fue de la Argentina por amor a los 21 años; era 1983. Hoy trabaja en el restaurante Le Suquet en Laguiole, a unos 500 kilómetros al sur de París. Es de la familia Bras, sinónimo de calidad. Sébastien Bras es el chef que está al frente del lugar, fundado por su padre Michel en 1992. En setiembre de 2017, el cocinero -considerado uno de los mejores de la gastronomía actual en Francia- pidió públicamente que el local fuera retirado de la guía Michelin, donde llevaba 18 años con tres estrellas, el puntaje máximo.

Calderón lleva décadas trabajando con la familia Bras, marca registrada de cocina francesa.

Cuando Calderón fue premiado, el fundamento fue “su acercamiento muy libre al vino, sin ideas recibidas, ni prejuicios”. Agradece el premio, pero admite que “un poco lo sacó del lugar habitual, de trabajar con pasión, con ganas”. “Siempre hay que recordar de donde uno viene -señala a LA NACION-, respetar a la gente. Eso es lo que enseño a los chicos que vienen, que preguntan, que son pasantes. Me gusta que la gente quiera a la gente”.

Evelyn es la francesa que lo enamoró en su Córdoba natal -ella tenía familiares en la Argentina y estaba de paseo-, siguen juntos; tienen tres hijos y la define como “la mujer de mi vida”. Ella estuvo ocho meses en la Argentina y después el la siguió; se instalaron en un pueblo al sur de Francia.

Cuando esperaban el primer hijo, Calderón empezó a trabajar de bachero en un restaurante-hotel del lugar. “No hablaba francés; había que hacer lo que fuera para sostener a la familia. Así que nos arremangamos y empezamos”, repasa. En Córdoba había soñado con ser médico y “ayudar a todos los chicos, hacer cosas por ellos”.

En ese trabajo conoció a Cristian Lambert, un enólogo belga -de quien hoy es amigo- que le tiró “un centro”. “Yo estaba allí, en un rincón, empezamos a conversar. Me dijo ‘¿argentino?, ¿te gustan los vinos? Respondí que sí, pero que no sabía nada. Empezó a enseñarme y así nació mi carrera”.

Continuó estudiando en Burdeos y después, por tres años, en 1988 se fueron a vivir a Inglaterra, donde nació su segundo hijo. “Me cambió mucho porque Francia era proteccionista, pero allí estaban los vinos de todo el mundo. Conocí y aprendí muchísimo”, señala. Regresaron porque Evelyn extrañaba Francia, “su país, nuestro país”.

Apunta que, en aquellos años, los chefs solían no tratar bien al resto de los equipos; se movían como en un espacio superior. Su decisión era trabajar pero en “un buen ambiente; no a costa de cualquier cosa, donde hubiera respeto”. Quería conocer a Michel Bras, se le dio la oportunidad y en ese acercamiento vio “gente honesta, buena gente”. Desde entonces está con la familia.

Memoria emocional

A Calderón ya no le queda nada de acento argentino. Su formación es constante, se pasa su vida “degustando vinos, recorriendo viñedos y conversando con enólogos”. En todos estos años construyó una bodega del restaurante que tiene unas 1.700 referencias, de unos 200 enólogos diferentes. Son unas 30.000 botellas, entre las que hay las que define como “joyas que pueden ser bebibles; verdaderas obras de arte”.

Le Suquet en Laguiole, a unos 500 kilómetros al sur de París. Allí es director el cordobés.

Se muestra orgulloso de la cava construida, abierta al público y enfatiza que, aunque no es un espacio para todos los bolsillos, va un “público de familias; no hay que ser millonario para comer y darse ese gusto. No es inaccesible”.

En la charla surge el recuerdo del “abuelo Calderón”, quien en los almuerzos familiares “abría una botella para compartir. Le gustaban los vinos generosos, para el postre, para estirar la juntada, el encuentro”.

“El vino es compartir. No se toma solo. Llevo 40 años trabajando con vinos, es mi lenguaje, mi forma de comunicar”, subraya y reconoce que, en los últimos tiempos, hay “algo de esnobismo” alrededor de los vinos aunque festeja la “revolución vitivinícola” que vive la Argentina. “Es una fuente de trabajo, de desarrollo”, sintetiza.

Calderón se fue de la Argentina por amor en 1983.

Calderón entiende que no hay “maridaje perfecto”. El hombre que fue elegido el mejor sommelier no duda en sostener: “El vino perfecto para acompañar un plato es el que uno tiene ganas de tomar, el que ilumina, el que da un momento de magia. No es matemático, es casi metafísico. Cuando una compañía funciona bien, el vino siempre es bueno”.

No fue médico, pero cree que con su tarea “aporta felicidad, experiencia”. Eso es lo que busca. Pero, además, con amigos cordobeses creo hace unos años la fundación Le Sourire del Chaco, para la que en 2018 Michel Bras vino a cocinar con fines solidarios a Córdoba.

La entidad colabora con diferentes escuelas como el colegio aborigen Juan Larrea, que queda en el paraje Tres Estacas a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Charata; Pampa Gallegos, Pampa Roldán de Chaco y a la escuela Estación Robersi de Santiago del Estero. “Es un poco devolver a mi país lo que me dio, estar cerca”, reflexiona.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project