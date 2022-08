Se grabó mientras dormía y registró una voz que la aterrorizó: “¿Puedo bajar las sábanas?”

Una joven de 28 años vivió una situación aterrorizante: escuchó una voz masculina mientras dormía sola en su habitación. La mujer descubrió el hecho a partir de una aplicación que bajó en su celular para ayudarla a conciliar el sueño.

Robyn Esplin vive en una casa en Cramlington, Reino Unido, junto a su hijo de ocho años y sus dos perros. Este hallazgo le causó mucho miedo, puesto a que no convive con un hombre.

Según relató la mujer al diario ChronicleLive, descargó ShutEye, una aplicación que monitorea el sueño de sus usuarios, un lunes después de haber visto en una publicidad en Facebook. Lo hizo porque le estaba costando dormir y estaba intrigada por la capacidad de este tipo de software para registrar la calidad del sueño de una persona, así como cualquier perturbación durante la noche.

A la noche siguiente decidió probarla y la app grabó un sonido particular. Por la mañana, Robyn revisó el audio y escuchó a una voz masculina con acento londinense murmurar: “¿Puedo bajar las sábanas?”.

“Sólo me encontraba yo en el dormitorio. Tengo dos perros pequeños y mi hijo (de ocho años) dormía en su propia habitación. La televisión no estaba encendida ni nada, así que estoy totalmente asustada”, declaró Robyn. También aseguró que ese día ella había cerrado todas las puertas de su casa antes de dormir.

“No sé si reírme o llorar, esto me asustó totalmente y me voy a dormir ahora con mucho miedo. Definitivamente es la voz de un hombre, es claro como el cristal; pero no hay alguien que pueda haber sido y no conozco a nadie con un acento del este de Londres”, detalló la mujer.

Robyn Esplin junto a su perro Alan

Antes de que termine la grabación, se puede escuchar cómo Alan, el pug de Robyn, empezaba a ladrar, como respuesta a ese sonido.

“Los escuché una y otra vez de nuevo, tratando de averiguar cómo ha sido recogido [por la aplicación]. Lo que me preocupa es el ladrido de Alan al final del audio. Tiene que haber escuchado algo para ladrar porque, si hay algún tipo de ruido, comienza a ladrar instantáneamente. De lo contrario, estaría profundamente dormido. Simplemente no puedo entenderlo”, agregó en la entrevista.

Según aclaró la mujer, la aplicación cuenta con la capacidad de registrar y almacenar en la memoria cualquier sonido en el ambiente que podría perturbar su sueño. Aún no sabe si la “voz” fue producto de una interferencia o un fallo en la app. Esto igualmente le llama la atención porque no encontró un caso similar al suyo y la aplicación es considerada la número uno en el monitoreo del sueño y su precisión es del 90%. Por lo tanto, no descartó que un “intruso” haya entrado a su caso o que haya sido un fenómeno paranormal.

En los días siguientes, la británica no pudo encontrar algún tipo de disturbio parecido al suyo en Internet y comentó que se comunicó con el área de soporte de la aplicación, pidiéndole explicaciones. Hasta el 28 de abril, todavía esperaba una contestación por parte de la empresa y no trascendió si al final recibió una respuesta.

A partir de este incidente, la protagonista de esta historia indicó que planea comprar una cámara e instalarla en su cuarto para esclarecer el misterio.