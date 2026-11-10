Sebastián López, especialista en medicina del sueño: “La NASA recomienda las siestas de 26 minutos porque mejoran la atención”

Dormir la siesta es una costumbre que muchas personas incorporan a su rutina para recuperar energías después de una mañana de trabajo o estudio. Sin embargo, la duración y el horario de ese descanso pueden marcar una diferencia importante en sus beneficios para la salud. Así lo explicó Sebastián López, especialista en medicina del sueño y conocido en redes sociales como el Dr. Ronquido, durante una entrevista con Aura Streaming, donde detalló por qué las siestas cortas son una de las mejores alternativas para recuperar energía sin perjudicar el descanso nocturno.

“Hay siestas que sí son beneficiosas para la salud. Una siesta corta de unos 20 a 30 minutos. Y eso se demostró con estudios de pilotos de la NASA que dicen que las siestas de 26 minutos mejoraban la atención”, señaló el médico.

Las siestas cortas pueden ser muy reparadoras para el organismo (Foto: Pexels)

Durante la charla, el especialista también advirtió que dormir más tiempo puede provocar un fenómeno conocido como inercia del sueño, que se caracteriza por una sensación de aturdimiento, somnolencia y dificultad para concentrarse inmediatamente después de despertar. Es por esto que las siestas también tienen un horario determinado para realizarse, que es entre las 13 y las 15 horas. “Lo importante es no hacerla muy tarde porque lo que le sacas es presión de sueño a la noche”, explicó.

La investigación de la NASA a la que se refirió el especialista es la realizada en el año 1995 en pilotos de naves espaciales. Según los resultados, aquellos que tomaban una siesta de 26 minutos experimentaban un aumento de hasta un 54% en el estado de alerta y un incremento del 34% en el rendimiento laboral, en comparación con quienes no dormían la siesta. A su vez, experimentaban menos somnolencia hacia el final de sus vuelos, mientras que los pilotos que no dormían la siesta presentaban el doble de somnolencia.

Sebastián López, especialista en medicina del sueño, explica cuál es el mejor horario para dormir una siesta

Con el paso de los años, este tipo de siestas adoptó el nombre de siestas reparadoras y distintos estudios científicos demostraron que generan: