Sebastián Yatra es el embajador de la fragancia de Tommy Hilfiger

Soñadores audaces, aquellos que van tras sus metas superando obstáculos siempre fieles a sus convicciones, esas son las personalidades que eligió Tommy Hilfiger como embajadores de su fragancia, Impact. Justamente ellos son quiénes generan un impacto en la vida de las personas transformándose en referentes, desde músicos como el guitarrista, cantante, y compositor inglés James Bay, el músico alemán Wincent Weiss, el productor y compositor italiano Carl Brave o el cantante y compositor nacido en Colombia y criado en Miami, Sebastián Yatra. A nivel local se sumaron personalidades como Mateo Salvatto, CEO de Asteroid y creador de la app Háblalo; el actor Agustín Sierra; el periodista, conductor e influencer Lizardo Ponce; y Facundo Miguelena, nadador y piloto comercial; exponentes de los valores de este lanzamiento.

La música es, sin dudas, una llave de inspiración de esta novedad de Tommy Hilfiger, los músicos nos interpelan a través de letras y melodías que remiten al amor, la amistad, los sueños, los desafíos, a la vida que pasa, y que nos tocan, nos identifican y se vuelven parte nuestra. Tal como lo hace Sebastián Yatra a través de sus canciones. “La meta de mi carrera es generar un impacto sobre las personas, llevarles amor, felicidad y un enérgico mensaje de positivismo y de unidad”, dice el cantante que tuvo el deseo de convertirse en un artista reconocido desde muy pequeño.

Celebrar lo que nos hace únicos

“Con mi manager, Roberto Andrade, tenemos una estrategia que consiste en estar preparados para todo: desde escribir, tener una educación vocal o actuar. Nuestro logro es estar preparados y hacer lo mejor en cada oportunidad que se nos presenta”, cuenta Yatra. Para el artista cuando uno persigue un objetivo no hay que pensar únicamente en el final del camino sino en cómo lo transitamos. “No importa donde estés, lo más importante es que ya has comenzado y que vayas detrás de esa oportunidad que llena tus sueños y que no tengas miedo de ser tú mismo, de expresarte tal cual eres, ¡ahí está la magia!”, dice el músico.

"Parte de mi trabajo es conocer quién soy, qué hago, así que ser parte de esta campaña es una reafirmación de eso. Mis letras, mi música y mi estilo son únicos, así como lo es Impact" Sebastián Yatra

Audaz y original

Impact, la exitosa fragancia de Tommy Hilfiger conquista al espíritu que se deja llevar por el deseo profundo de convertirse en quien debe ser. “Perseguir tus sueños a tu manera”, así describe Yatra la impronta de este eau de toilette audaz y masculino, que cautiva al soñador e impulsa al triunfador con la fusión de notas cítricas ahumadas, un trío de maderas preciosas y el poder de Akigalawood, un extracto especiado y amaderado de pachulí.

"Positiva, determinada, enérgica, fresca y poderosa, así es Impact. Sus notas son originales y las encuentro muy refrescantes, lo que me inspira a crear" Sebastián Yatra

La botella de vidrio curvada y transparente presenta una tapa en forma de T en la paleta que identifica a la marca: rojo, blanco y azul. El diseño se completa con una originalidad: un pequeño difusor secreto en la tapa para llevar a todos lados. Tal como lo hace Sebastián Yatra, quien confiesa que usa la fragancia todos los días “no salgo sin ella y me representa en cada aspecto de mi vida, ya se convirtió en parte de mí, somos uno”.

De la misma manera siente esta conexión con los valores de la fragancia, Mateo Salvatto, “estoy muy contento de participar de esta campaña de Tommy Hilfiger porque me gusta mucho la marca y siento que Impact transmite muchos valores que tienen que ver conmigo: con el impacto, con tratar de salir de la caja, ir para adelante”, señala y asegura que esta actitud es la que le permitió transformarse en una persona que llega a mucha gente y habla de discapacidad, algo que no es muy habitual, poniéndola en una posición alta en la conversación diaria. “También me gusta impactar en el ámbito de la motivación, demostrarle a la gente que en Argentina se puede salir adelante, que hay futuro, motivarlos a emprender”, sostiene el flamante embajador de Impact.

