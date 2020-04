Secretos de cuarentena. Graciela Borges: "Me acomodo muy bien a mi soledad"

Mercedes Funes Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020 • 11:52

El tiempo puertas adentro, en casa, ya sea solos o en familia nos deja tiempo para pensar, recordar y relajarnos. Nos distendemos mirando vivos en las redes, jugando o curioseando online y de tanto dejarnos llevar hasta perdemos los filtros. Momento ideal para "sacarse el piloto automático" de la cabeza, ir más allá y compartir algún secreto. Hoy Graciela Borges comparte como vive sus días de cuarentena.

Atravesar la cuarentena

Graciela Borges está acostumbrada a la valentía y a las declaraciones valientes. Los que la conocen saben que hizo de esas pequeñas verdades una costumbre: cuando está entre amigos, siempre enuncia en algún momento la frase mágica "Voy a hacer una declaración valiente" . Por eso fue natural que se atreviera a contar un secreto durante este aislamiento, que pasa en Pilar, donde la gran diva del cine nacional estaba descansando junto a dos queridísimas amigas cuando se anunció la cuarentena total por el coronavirus. Desde allá, y por Whatsapp, la actriz que inició su carrera a los 14 años en Una cita con la vida , de Hugo del Carril, y desde entonces filmó más de 60 películas hasta las multipremiadas La Quietud (Pablo Trapero) y El cuento de las comadrejas (José Luis Campanella), habla de la distancia obligada de sus afectos, del éxito, de la actuación ("hay momentos en que ya no tengo muchas ganas de volver a filmar"), de la amistad y del amor: "Me acomodo muy bien a mi soledad".

-Estabas en Pilar cuando se dictó la cuarentena total, con tu hijo, Juan Cruz, y tu nieta, Jesús, lejos, ¿cómo estás llevando esa distancia obligada? ¿Qué es lo que más extrañaste en estos días?

-La distancia obligada la estoy pasando bastante bien, porque cuando yo tengo a alguien en el corazón, como a Juan Cruz y a Jesús, que no pudieron quedarse acá, si están adentro mío no los busco en el afuera, ni en los besos, ni en los abrazos, y sé que de todas maneras los tengo. Entonces hay días en que sí, al afuera lo extraño, tengo ganas de ver a la chiquita, por eso pongo videos de ella en Instagram, ganas de abrazarla y de que me cuente cuentos de terror, como ella me cuenta -y yo a ella-, que son maravillosos... de que me pinte las uñas como me enseñó. Yo después de tantos años ya no me las pintaba, salvo alguna vez en películas de época, y Jesús me enseñó. Y bueno, voy llevando bien la cuarentena, porque leo mucho, medito al menos una vez por día, nado, porque al menos hasta ahora hizo calor, y tengo esa posibilidad. Estoy bendiciendo al Dios que corresponda por la posibilidad de estar en esta casa con árboles y respirar bien y tener dos amigas queridas con sus perritos, que también se quedaron acá, entonces está todo en orden.

Graciela Borges en la cuarentena Crédito: Instagram

-Tenés una vida social muy intensa, pero también fuiste siempre cultora de la meditación y las cosas que más te acercan a tu esencia... ¿En qué cambió tu vida con el aislamiento? ¿Qué cosas hiciste en estos días que hace tiempo no hacías?

-Realmente, aunque a veces en las redes sociales parece que estoy en algunos lugares sociales muy intensos, no es así. Yo hace muchos años que no voy a casi ninguna fiesta , cada año que pasa me gusta menos pensar en vestirme especialmente para salir. Después, cuando lo atravieso, algunas veces lo paso bien. Pero, en general, lo que se ve de mi es lo que hago: muy temprano, sobre el fin de la tarde, me reúno con algunas amigas, casi siempre las mismas, y vamos a comer, porque es la hora del día en que puedo verlas. Durante el día hago muchas cosas, pero vida social intensa la verdad no tengo, no la he tenido en años. Sí cuando estaba casada, cuando había mucho movimiento de gente que llegaba al campo, o hacía comidas en casa con música, pero eso fue hace muchos años...

-El año pasado recibiste muchísimos elogios y premios por tu protagónico en El cuento de las comadrejas, también por La Quietud . ¿cómo te llevás con el éxito?

-Sí, el año pasado realmente fueron tantos premios que ni siquiera los contabilizo, el último me gustó muchísimo: el de los periodistas de Decine21 -el portal español de cine y series-, que me nombraron una de las mejores doce actrices del año. Lo que más me gustó fue que las compañeras que tenía fueron actrices deslumbrantes. Pero olvido rápido los premios. Me pasó una cosa graciosa: vino (Pablo) Trapero y me trajo el premio a la Mejor Actriz del Festival de Serbia. ¡Y me di cuenta de que no me acordaba mucho en el mapa donde estaba Serbia! Así que nos reímos juntos e igual festejamos, pero no tengo ninguna dependencia de eso. No la tuve antes, cuando era chica, ni ahora. Una vez fui a uno de los Cóndor de Plata, que me da gusto porque honran a los actores y a las actrices argentinas y al cine, que es el medio que amo, y tuve el feeling de que iba a ganar Erica Rivas, y me acerqué y se lo dije. Ella se asombró mucho porque competíamos, pero yo me alegré enormemente de que ella ganara. Yo no espero aprobación, porque lo que creo de la actuación es que también es una circunstancia: me tocó ese personaje que a otro no le tocó, y que podría haberle tocado y haberlo hecho igual que yo o mejor, o no, entonces es todo muy relativo y especial. Seguro, ¿a quién no le gusta ganar algo? Pero yo, por suerte, no presto mucha atención. El ego a través de tantos años, desde los catorce acá se ha ido perdiendo.

-También recorriste la provincia de Buenos Aires con tu obra de teatro, tu programa de radio... ¿Qué proyectos tenías ahora y cómo pensás que van a seguir post cuarentena?

-Lo que me más me gustó que hice en el último tiempo, aparte de las dos películas, La Quietud y El cuento de las comadrejas , fue mi show por distintos sitios de la provincia que hice años para Acercarte (una iniciativa cultural de la gestión de María Eugenia Vidal), que fue una gloria, con canciones, con mi amiga Adriana Barcia, que canta como los dioses, con poemas divinos, recuerdos, videos preciosos, y además me gustó contar lo perdido: esas historias que la gente nunca imagina que uno vivió, y a las que les fue mal, no bien. Prendés la televisión y en general la gente habla de sus logros y de sus romances: bueno, nosotros hicimos todo lo contrario. Hablábamos de la gente con la que nos fue mal y nos dejó, de que me gustan más las farmacias que los bombones y las flores...¡todas esas cosas que me divierten a mí! Realmente extraño mucho el show, fueron tres años muy intensos, tal vez lo pueda volver a hacer.

--¿Y en tu vida personal? ¿Cómo definirías este momento para el amor, las amistades, los afectos...?

-En mi vida personal soy como siempre, sigo llamando y chateando con mis amigos que son actores y actrices, gente del medio y gente que no es del medio. Yo soy buena en soledad aunque no parezca. Me acomodo muy bien a mi soledad: me gusta estar en mi cuarto, soy noctámbula y aunque me acueste a las once de la noche, escribo, miro tele. leo mucho, mucho, ¡no podría estar sin leer! Y el amor está siempre, sea de la clase de amorosidad que sea: de parejas, de amigos, de lo que sea, siempre está dentro de nuestro interior. Y eso es inalterable y siempre será así para mí. Tengo amores incondicionales con quienes doy y recibo.

-¿Cómo ves la manera en que se está manejando la crisis acá y en el mundo?

-Me gusta mucho cómo está manejando el presidente esto. Yo no pertenezco a ningún partido político. Y en general, aunque parezca difícil, en esta carrera de la que ya me estoy despidiendo, porque hay momentos en que pienso que ya no tengo muchas ganas de volver a filmar (lo creo en este segundo, después si llega un proyecto extraordinario, de un personaje diferente, después de tantos que he hecho que me han gustado mucho, cambio de ida.) con todos los gobiernos, lo que trato de mandar, aunque no se entienda, es un cono de luz blanco y puro que los cubra. Esto parece desde afuera cursi, porque hablar del corazón para la gente es cursi, pero es para que mejoren su corazón, para que tengan más luz, para que sean mejores personas y para que nuestra Patria sea lo que sueño. Yo soy patriota, no soy nacionalista: ser nacionalista es fácil, ser patriota es lo difícil.

Mi secreto

-Con la cuarentena pasa que a muchos se les disparan los recuerdos, otros se ponen más valientes. Vos sos una mujer que hizo de las declaraciones valientes una costumbre (y en estas notas los entrevistados se animan a contar secretos o historias jamás contadas)... ¿puedo pedirte una declaración valiente de cuarentena?

-A mí siempre se me disparan recuerdos, porque hay un lema en mi vida que es "sólo recuerdo la emoción de las cosas". Y esas cosas están siempre presentes, aunque sean de ayer o de hace cuarenta años, me da igual, están ahí, porque recuerdo la emoción y no miro a las cosas con melancolía. Están ahí y me da alegría tenerlas. Algunas no son tan buenas, pero aunque me hayan dado emociones distintas o difíciles, angustiosas, las tengo ahí. No las uso como sanación: la sanación está en la esperanza. Hay una frase que me encanta y con la que se ríen mucho mis equipos de cine porque siempre la uso, que es del Maharishi Mahesh Yogi, que dice: "Oponerse es malo para la inmortalidad". Así que estos días son de locuras totales, algo que me da risa: cuando hice Circe , con Manuel Antín, yo tenía que trabajar con cucarachas, las pequeñitas, negras, horribles, de suciedad. Y ahora cada vez que entra alguna voladora, acá en el campo, que entran, yo las detesto tanto, que el otro día me di cuenta de que me había puesto en el Google a estudiar qué hacen esos bichos eternos como la vida, como el tiempo, como el mundo, que son las cucarachas. Y leí que decía: "Bueno, las cucarachas no pican, no envenenan. ¡pero sí muerden!". ¡Ay, me dio terror! Y me morí de risa, porque si a las dos de la mañana me pongo a buscar eso... es porque me río de mi misma.