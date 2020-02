Según un estudio, Youtube refuerza los estereotipos de género

Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020 • 15:25

Nenas y madres abriendo cajas que contienen muñecas de todo tipo con sus accesorios rosados, jugando a cambiarlas, peinarlas y acostarlas; nenes y padres sacando de distintos paquetes autos, camiones, pistolas Nerf y pelotas y compitiendo para ver quién de los dos gana. Postales cotidianas de cualquier video que los niños pequeños ven a diario en YouTube y que no llaman la atención, salvo por el hecho de que los chicos se quedan mirando encantados aunque muchas veces ni siquiera conocen las caras detrás de esas voces que interactúan frente a la cámara.

Pero un estudio realizado en España por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) que analizó los principales canales de YouTube de estrellas infantiles, los desenmascara: según sus conclusiones, la mayoría de ellos perpetúa los estereotipos de género en lugar de promover la diversidad y la amplitud a la hora de elegir cómo y con qué jugar. De los 114 videos analizados, 88 incluyen, al menos, una representación de estereotipos de género. El dato es preocupante por su alcance: sumados, esos videos alcanzan unas 117 millones de visualizaciones.

"Las chicas promocionan aquí muñecas con accesorios y los chicos vehículos en miniatura y representaciones de armas. Si sus padres aparecen en los videos, reproducen también roles estereotipados: la madre aparece con su hija en juegos simbólicos primarios o hace de cuidadora de sus hijos; y el padre participa en los juegos de competición o de lucha cuando se trata de sus hijos", sostiene el estudio.

Además de ir en contra de la tendencia actual de muchos padres de criar a sus hijos con perspectiva de género, llama la atención por tratarse de una plataforma nueva y hecha, en su mayoría, por particulares. Incluso el estudio destaca que en la televisión hay menos presencia de estereotipos de género que en YouTube. De los 107 avisos publicitarios analizados por el CAC, el 48,1% presenta estereotipos de género, es decir, casi la mitad que en la plataforma.

Aunque las cifras preocupan, vale destacar que hay varios motivos para creer que esto puede revertirse en un futuro. Muchas emprendedores que producen juguetes trabajan para derribar esas diferencias. Una de ella es Luciana Goldstein, psicóloga y emprendedora: es la creadora de PonchiPonchi, comiditas hechas de tela para el juego simbólico y compartido. "Los que trabajamos haciendo juguetes apostamos a desarrollar escenas de juego compartido independientemente del género de quienes vayan a jugar. Por eso uso vocabulario inclusivo. Yo hago juguetes para 'chiques' aunque mucha gente se ofenden o no le gusta esa palabra. Es una toma de posición -plantea-. Por eso mis juguetes no están en el sector rosa o celeste, están en una juguetería", sostiene Goldstein, mamá de dos hijas.

Más allá de que en general son emprendedores los que buscan aportar una mirada con perspectiva de género, las empresas que hacen juguetes y ropa para niños están empezando, poco a poco, a incluir esa mirada a través de la consultora en género, diversidad e inclusión, Bridge The Gap. Así lo confirma su directora y fundadora, Cintia González Oviedo, psicóloga que trabajó muchos años en el área de marketing de empresas de cosmética y moda. Más tarde se dedicó a acompañar a mujeres víctimas de violencia y niñas abusadas hasta que finalmente fundó su propia consultora donde volcó todo su recorrido profesional. Ahora se dedica a dar capacitación en empresas que buscan sumar perspectiva de género.

"Hoy se cuestiona la idea misma de normalidad. Lo que aprendimos a comunicar de una cierta forma, ya no funciona. Es por eso que hoy las empresas necesitan deconstruirse y aplicar un modelo donde los equipos mismos vayan generando la transformación cultural que se necesita, teniendo conversaciones distintas, apropiándose del cambio", explica González Oviedo, que hizo acciones junto a Grisino como un evento para niños y niñas con foco en la ciencia, pero poniendo el acento en las niñas bajo la idea de que hay pocas mujeres científicas en el mundo. "Ya a los 6 años las niñas creen que no son tan brillantes como los varones, especialmente en áreas de ciencias y matemáticas, lo que condiciona su vocación de adultas", advierte González Oviedo. Por su parte, Florencia Romiti, gerente comercial y de marketing de la marca, agrega: "Uno de los principales puntos a trabajar está en estimular la libertad para jugar, y como hoy están planteados los juegos, representan estereotipos que asignan distintos roles condicionados por el género, por sesgos culturales, por tradición, lo que va creando desigualdades a futuro. Por eso buscamos asesoramiento para ir transformando paulatinamente la comunicación y el planteo de estos modelos de rol, desde los productos, los juguetes, hasta la exhibición y visual de locales", explica Romiti.

Volviendo a los videos que los niños y las niñas ven en YouTube, y cómo actuar ante situaciones donde observamos estas desigualdades, González Oviedo apela a su experiencia personal. Mamá de una niña de 5 años a la que le encanta jugar con muñecas y también los juegos de construcción, ella sostiene que no hay que forzar nada. "Si a tu hija le encanta jugar con las muñecas está perfecto. No hay que caer en el error de demonizar. Lo femenino no está mal, sino el rol que se le da. Como mamá me gusta estar atenta, no es que hay que bajar línea todo el tiempo. Me pasa mucho con los dibujos de Barbie, le digo 'no me gusta mucho ese dibujito' y trato de explicarle por qué. Pero no sirve prohibir. En todo caso, ofrecerle otra cosa: soy proactiva de la lectura y le leo historias de mujeres como Frida Khalo, que le encanta. Lo ideal es no hacer una militancia constante, sino cuando surge la pregunta o la inquietud, hablar, tratar de explicarle".

La directora de Bridge the Gap sostiene que hasta los 6 años es el momento clave en que internalizamos estas normas en determinada cultura. "Como adultos reforzamos sin darnos cuenta lo que pensamos que corresponde a una niña y a un niño", sostiene González Oviedo, que hace mención a un estudio de la BBC donde le cambian la ropa a bebés (los varones llevan rosa y las nenas celeste) e invitan a personas que no los conocen a jugar con ellos.

"Los adultos le ofrecen juguetes a los bebes según cómo están vestidos y los bebes juegan con lo que les dan. Después revelan que le habían cambiado la ropa y las personas que se consideraban abiertas respecto de estos temas de género se sorprenden. Primero porque reproducían los estereotipos de género y segundo porque se dieron cuenta de que un varón jugaba feliz con una muñeca y una nena con un autito".

En esa misma línea, la psicoanalista Lucía López, psicóloga de guardia del Hospital Gutiérrez, propone correrse de los objetos juguetes y poner el énfasis en el espacio lúdico. "El juego en sí, ese espacio lúdico propio de la infancia no tiene sexo. Más que juguetes sin sexo yo diría que hay juego sin sexo en el sentido binario varón/mujer. En la infancia el tema de los juguetes es contingente. Un mismo juguete puede representar distintas cosas -plantea-. Por eso creo que hay que dejar de pensar en los objetos y empezar a propiciar esos espacios de juego. Un papá que invita a una nenita a jugar a la lucha o una mamá que invita a su hijo a darle de comer a una muñeca es el mejor mensaje que le pueden dar".