Según la ciencia, ¿cuáles son los productos más efectivos para combatir envejecimiento de la piel?

Para quienes buscan detener el envejecimiento, no siempre ha sido tan fácil como hoy en día. A lo largo de la historia, las personas han utilizado todo tipo de técnicas extravagantes para cuidar la piel y luchar contra el envejecimiento, como bañarse en leche de burra como hacía supuestamente Cleopatra, o aplicar mercurio directamente sobre la piel, como lo hicieron los isabelinos.

Aunque la era moderna trajo una buena cantidad de métodos extraños para luchar contra el envejecimiento cutáneo, como la placenta o los tratamientos faciales de vampiro, la última tendencia en este campo es usar la ciencia.

Pero con soluciones llenas de péptidos, antioxidantes y ácidos, muy comunes en las listas de ingredientes ahora, puede ser difícil para alguien sin experiencia en biología o química saber si lo que compró realmente está respaldado por la ciencia, o si es solo bombo de marketing.

Aquí, repasamos tres de los ingredientes más populares que se encuentran actualmente en muchos productos antienvejecimiento, y si hay alguna evidencia de que hacen lo que dicen:

Vitamina C

Los productos que contienen vitamina C a menudo afirman que “iluminan” la apariencia de la piel y fomenta la producción de colágeno. La capa intermedia de nuestra piel (la dermis) produce colágeno y elastina, que trabajan juntos para darle a la piel su rigidez y elasticidad.

Pero a medida que envejecemos, la piel produce menos colágeno y elastina, razón por la cual desarrollamos arrugas. La vitamina C es un poco difícil de administrar a la piel. Esto se debe a que la capa más externa de la piel, la epidermis, actúa como barrera contra el agua.

Dado que la vitamina C es soluble en agua, esto puede dificultar el desarrollo de un producto que pueda llevar la vitamina C a la piel. Pero algunas investigaciones sugieren que las concentraciones superiores al 5% de vitamina C pueden funcionar en la piel.

Por ejemplo, un estudio encontró que en diez mujeres de 50 a 60 años, la aplicación diaria de una crema que contenía un 5 % de vitamina C en los antebrazos durante seis meses mostró un aumento en la producción de colágeno en la piel.

Otra investigación también sugiere que la aplicación diaria de vitamina C en la piel puede reducir notablemente la hiperpigmentación (parches de piel ligeramente más oscuros) causada por el daño solar. En múltiples estudios, se aplicaron cremas con y sin ella en diferentes áreas de la piel de cada persona. Se encontró que las personas que usaron cremas con vitamina C por un total de 47 días vieron una diferencia notable en el color de su piel después de 12 días de uso.

Sin embargo, hubo pocos cambios adicionales después de los primeros 12 días. Pero se desconoce si los resultados persistieron después de que finalizó el estudio.

Ácido hialurónico

El ácido hialurónico es una sustancia natural que produce nuestro cuerpo. Por lo general, se encuentra en los fluidos de los ojos y entre las articulaciones y los tejidos. Muchos productos para el cuidado de la piel ahora lo incluyen , al afirmar que es un buen humectante que puede ayudar a reducir las arrugas.

Un estudio de 2011, que analizó a 76 mujeres de entre 30 y 60 años, descubrió que el uso de cremas que contenían un 0,1 % de ácido hialurónico dos veces al día durante dos meses mejoraba la hidratación y la elasticidad de la piel.

Pero las mejoras en la apariencia de las arrugas y la aspereza de la piel solo se observaron en cremas donde las moléculas de ácido hialurónico eran más pequeñas. Esto se debe a que las moléculas de ácido hialurónico que son más grandes pueden ser más difíciles de absorber para la piel.

Pero muchas cremas para la piel que contienen ácido hialurónico no dicen el tamaño exacto de las moléculas utilizadas en el producto, lo que dificulta las decisiones de compra. Vale la pena leer la etiqueta y tomar nota del tipo y/o concentración de ácido hialurónico que contiene.

De manera tranquilizadora, otros estudios demostraron que muchos productos de ácido hialurónico (desde cremas y sueros hasta inyectables) pueden ayudar a aumentar la hidratación de la piel y reducir las arrugas.

Esto incluye un estudio de 2021, que mostró un aumento significativo en la hidratación de la piel y una reducción de las líneas finas en los participantes. Pero vale la pena señalar que este estudio utilizó un producto comercial que contenía una mezcla de niacinamida, ceramidas y ácido hialurónico aplicado dos veces al día, junto con el uso diario de protector solar. Esto hace que sea difícil saber si los resultados se debieron únicamente al ácido hialurónico.

Retinol

Los productos a base de retinol son populares en estos días, a menudo promocionados por su capacidad para reducir los efectos del daño solar a largo plazo en la piel (fotoenvejecimiento), incluida la hiperpigmentación y las arrugas. Es un derivado de la vitamina A. Se convierte en ácido retinoico una vez que se absorbe en la piel.

Una vez absorbido, ayuda a aumentar la producción de colágeno y aumenta la renovación celular. Todos estos efectos combinados ayudan a rellenar la apariencia de las arrugas y disminuir la hiperpigmentación. Los estudios en células humanas, muestras de piel y humanos sugieren que los productos que contienen retinol pueden tener un efecto en la apariencia de la piel.

Por ejemplo, un estudio en humanos mostró que el uso de un producto con al menos un 0,4 % de retinol tres veces a la semana durante seis meses disminuyó la apariencia de las arrugas.

Investigaciones anteriores han demostrado que incluso los productos que contienen un 0,04 % de retinol pueden tener este efecto cuando se usan durante al menos 12 semanas. Aunque los efectos no serán tan pronunciados en comparación con otros productos con retinoides, los productos comerciales que contienen al menos un 0,04 % de retinol deberían poder reducir la apariencia de las arrugas finas si se usan continuamente durante un período de meses, especialmente cuando se combinan con protección solar.

Cómo seleccionar el producto a utilizar

Si querés comprar un producto para el cuidado de la piel que luche contra el envejecimiento, hay algunas cosas en las que debes pensar. Primero, averigua si eres alérgico a alguno de los ingredientes del producto y si es adecuado para tu tipo de piel. Por ejemplo, si tienes la piel seca y sensible, es posible que el retinol no sea adecuado para ti, ya que puede aumentar la sensibilidad de a la luz solar e irritarla aún más.

También debes tomar nota de la concentración del ingrediente activo dentro del producto y seguir el uso recomendado por el fabricante. Esto se indica en la etiqueta. Por supuesto, también debes recordar que el producto comprado no es una panacea. Es igualmente importante mantener un estilo de vida saludable, comer una dieta balanceada y descansar lo suficiente para mantener una piel visiblemente saludable.