Semana Santa: 8 propuestas para aprovechar el feriado largo sin romper protocolos

Con certificado verano en mano, sin presentar PCR, con barbijos y siguiendo medidas de seguridad tomarse unos días de relax es posible, dentro y fuera de la ciudad

Semana Santa en La Cañada cordobesa

Conocido por quienes visitan la ciudad, el arroyo La Cañada atraviesa el centro de la ciudad de Norte a Sur. Con sus murallones, farolas y nutrida arboleda, es uno de los referentes de Córdoba Capital, y la vida alrededor que convoca. Cercana a la manzana jesuítica, la Catedral y la Iglesia de los Capuchinos, alojarse a su vera es una buena opción para pasar una semana santa en paz pero con varios recorridos para hacer caminando.

La Cañada en Córdoba

Con protocolo en hoteles, restaurantes y entretenimientos, la calidez de los cordobeses coopera con las circunstancias actuales. Corina Alfonso, directora del NH Panorama, con vista a esta parte de la ciudad, detalla la situación: “Tenemos momentos en los que debemos recordar que no se pueden juntar muchas personas en el Lobby, o insistir en las medidas de seguridad pero todos queremos cuidarnos y los huéspedes lo entienden”. Y así, implementar el protocolo Feel Safe de la cadena hotelera incluye desayunos en bandejas que se pueden tomar en el cuarto, distancias protocolares en el comedor (con muy buena gastronomía a cargo de la chef), toma de temperatura al entrar y salir de las instalaciones y, para los que quieran gimnasio y pileta ( si las condiciones lo permiten) indispensable pedir turno. Ubicada en la terraza, los que no se animen al chapuzón tendrán una buena posibilidad de tener una gran vista de la ciudad. Una invitación para pasar unos días en familia con interesantes descuentos. Los niños hasta 12 años se hospedan gratis y se puede llevar perros pequeños y medianos de hasta 15kg en todos sus hoteles de Latinoamérica, con un máximo de dos por habitación. Si se reserva antes de la fecha tendrán un 35% de descuento.

Suite NH Panorama Córdoba Gentileza NH

Imperdibles: caminar por la ciudad puede ser un buen plan si se arma el recorrido de acuerdo a los gustos. Unas vueltas por Nueva Córdoba para quienes quieran conocer la parte más moderna pero también con tradición gracias a la Iglesia de los Capuchinos y su nuevo mirador habilitado. Para los que prefieren el Casco histórico, conocerlo con las luces encendidas es una gran postal. Y los que quieran noche con un poco más de movimiento, la zona de la calle Güemes, con restaurantes y bares en jardines y, por qué no, mirar algunas casas deco que no se sentirán defraudados. Un dato para tener en cuenta: El papagayo, un restó en un pasillo con una pared original de 1870 y el exquisito menú por pasos de su chef Javier Rodríguez. Hay menús a elección de 2 y 3 pasos y el de 8 totalmente sorpresa. Ideal para tomarse un par de horas, relajarse y disfrutar de la buena comida (entre $1500 y $3000, según la opción elegida).

Unas Pascuas bien al Sur

La naturaleza es otra de las búsquedas que más cautivaron a quienes pudieron alejarse unos días una vez flexibilizada la cuarentena. Para esas personas, sentir el viento Sur, ver las montañas y diferentes lagos es ya un descanso mental que hace más que bien al cuerpo. ¿Friolentos abstenerse? Para nada.

Ushuaia, en Tierra del Fuego

Uno de los hoteles que permite desayunar, almorzar y dormir con una vista envidiable, sin temerle a la temperatura es Los Cauquenes. Situado a orillas del Canal de Beagle este resort cuenta con SPA y una embarcación que permite las experiencias más vívidas de la zona, una arquitectura fueguina que integra el paisaje exterior y todas las comodidades de un 5 estrellas. Todo a 15 minutos del centro y a 10 del aeropuerto. Hay 54 habitaciones, con vistas al Canal o a las montañas, y amenities L’Occitane, cafeteras Nespresso y Packs de agua mineral del glaciar para los cuartos premium y suites. Servicios: 4 noches de alojamiento con upgrade confirmado (sujeto a disponibilidad). Transfer In y Out (Apto USH) en servicio regular. Desayuno Buffet. 1 Cena de Bienvenida por persona (plato principal, postre, 1 bebida sin alcohol, servicio de cafetería) 1 Experiencia Ushuaia by Los Cauquenes por persona en servicio regular (definida por el hotel al check-in). Acceso al Spa y Gimnasio. Wifi en todo el hotel y servicio de Shuttle al centro de Ushuaia en servicio regular: desde AR$ 41.174,50 por persona en habitación Standard doble (residentes, reservas hasta el 31/03. Se puede pagar en cuotas).

El jardín de invierno de Los Cauquenes, en Ushuaia

Imperdibles: dentro del hotel vale la pena pasar un rato en los jacuzzi interno y externo (aunque esté bien frío el clima) y, por qué no, un masaje relajante. Todo con turnos y protocolo COVID. Quienes respetan las tradiciones de Semana Santa están en el lugar indicado a la hora de comer pescados. En Reinamora, el restaurante del hotel, cuenta con platos especiales para la fecha. ¿Irse sin probar la centolla o Merluza negra? Mmmm. En excursiones, las propuestas del hotel incluyen comidas con guías especializados en un hermoso catamarán que por sus dimensiones llega a donde otros, no. También hay empresas que ofrecen vuelos en helicopteros para conocerUshuaia desde el aire. Si se realiza un recorrido por los outlets de la ciudad y “free shop”, antes de volver, tomar una merienda en Ramos Generales es ideal para despejar la mente y alegrar el paladar. Si hay tiempo y ganas de cenar afuera, María Lola Restó merece una oportunidad.

San Isidro: clásico y moderno

Viajar al pasado no es posible, lo sabemos, pero sentirse como en 1892, con las comodidades de hoy, no es difícil al alojarse en el encantador palazzo neoclásico en el que funciona el Hotel del Casco, un edificio catalogado como bien patrimonial dentro de la zona histórica de San isidro.

El Hotel del casco, en la zona histórica de San Isidro

Una gran escalera de mármol, una galería, el hall central con ornamentación clásica del siglo XIX. Algunos detalles dan cuenta de su magia: un lucernario móvil que permite ver las estrellas; el mostrador que perteneció a una antigua estación de ferrocarril, y el jardín de invierno vidriado donde se toma el desayuno. Para un grupo familiar o de amigos, en el predio del hotel se pueden reservar alguna de las 3 casas totalmente amobladas y equipadas.

Y si San Isidro es la zona elegida, pero se prefiere un estilo más moderno con grandes ventanales, terrazas con vistas increíbles, maderas macizas y abundante luz natural. Rústico y refinado, confortable y elegante. Camas súper king-size, las sábanas de algodón, y amplias salas de baño. A 50 metros de la Catedral y de la Plaza principal, las habitaciones tiene vista al jardín y a la Catedral. Especial el espacio destinado al bienestar.

La vista desde el studio del hotel San Isidro Plaza

En el Hotel del Casco (tarifa vigentes para el mes de abril 2021): 3 noches x $48000 ($16000 x noche x hab), 5 noches x $72500 ($14500 x noche x hab) o 1 o 2 noches ($18000 x noche x hab) Las tarifas incluyen desayuno, estacionamiento y acceso a la piscina y spa. Escapada Romántica: alojamiento por una noche en una habitación de categoría Deluxe o Superior, una botella de espumante, chocolates de bienvenida, un arreglo floral en la habitación.y un completo desayuno buffet para dos personas en la habitación ($22500). En San Isidro Plaza Hotel, la noche para dos personas cuesta $15000; reservando 3 noches $36000 y reservando 5 noches $50000 y late check out de cortesía. Las tarifas incluyen desayuno, estacionamiento y acceso a la piscina y spa. Habitación familiar $20000 para cuatro personas en habitación con dos camas matrimoniales.

Imperdibles: más allá de las bondades del hotel, sentirse turista y elegir lugares para comer es un buen plan. Alo,s, en Blanco Encalada 2120, Boulogne, merece una reserva para vivir una experiencia diferente para sentirse mimado, buena carta de vinos con asesoramiento y la exquisita cocina de Alejandro Feraud. Todo en un ambiente cálido y distendido. Más cerca del hotel, en el bajo de San Isidro, también hay varias opciones recomendables, entre ellas los platos de Bestia del chef Nacho Trotta.

Entre viñedos mendocinos

Los recorridos para catar vinos, pero también caminar en medio de la naturaleza fueron de las primeras opciones que se “desataron” en la felxibilización de la cuarentena, el entrenamiento que se realizó en pandemia con el auge de los clubs y sus cajas de vinos encendieron las ganas de descubrir nuevas etiquetas y terroirs.

La House of wines de la Bodega Bandini

Las Compuertas, en Luján de Cuyo, fue uno de los ejemplos, y para conocer un poco más, Semana Santa es ideal para alojarse en el corazón de la Finca Bandini. Su casa con capacidad para 7 huéspedes y 2 habitaciones pequeñas en el altillo para 2 niños o adolescentes, tiene pileta y está rodeada de viñedos. Para esta ocasión se incluye degustación de Dos Cauces, Bandini Rosé (lanzamiento), Los Muros Blanco y Los Muros Tinto, con la posibilidad de agregar copas de Terroir Único y Magno Corpore. Vinos elaborados con la asesoría enológica de Marcelo Pelleriti. Para acompañar las catas fiambres y quesos; empanadas de carne cortada a cuchillo, brick de queso brie con cebollas caramelizadas y croquetas de jamón crudo. También ofrecen opciones vegetarianas, con empanadas de vegetales.

Propuesta de cata de vinos Bandini para Semana Santa

Este servicio estará disponible desde el lunes 29 de marzo hasta el sábado 3 de abril. Estadía con seguridad las 24 hs y desayuno incluído (a prepararse por los huéspedes) Además, se puede visitar la House Of Wines de Bandini y conocer todo el portfolio de vinos de Alta Gama. Valor por noche: USD $230 hasta 7 personas (2 habitaciones matrimoniales + 1 habitación con cama matrimonial y 1 cama twin) y 2 habitaciones más en el altillo para niños o adolescentes. USD $180 precio especial para 2 personas. Reservas: reservas@fincabandini.com.ar

La Belle Époque en Buenos Aires

La arquitectura de la avenida Alvear al 1600, recuerda a otras épocas donde las mansiones de la zona y su esplendor le valieron a Buenos Aires el ser llamada la París de América del Sur.

El Palacio Duhau, para una semana santa a la Belle Époque

A pocas cuadras de Plaza Francia, el jockey Club y la embajada de Francia se encuentra el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, fiel exponente de la Belle Époque y una excelente opción para aprovechar en Semana Santa. El paquete 4x3 ofrece 4 noches de alojamiento al precio de 3. Tomar algo en las terrazas con vista a sus jardines o tentarse con algunas de las opciones de Patisserie bajo la firma de su Chef Ejecutivo Damián Betular, son más que un buen plan. El paquete de Semana Santa incluye alojamiento, desayuno y parking ($ 40.000 finales en base doble). Reservas: johanna.monti@hyatt.com

Uno de los cuatos del Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires

Un brunch de pascuas: el menú de pasos, acompañado por vinos de la bodega Manos Negras, para disfrutar en las terrazas incluye yogurt con granola, fruta fresca, selección de croissants, palmeritas y facturas argentinas, pan de masa madre y selección de quesos de nuestra cava y charcuterie. Huevos revueltos, ensalada de langostinos, vegetales asados y corte de carne a la parrilla. Finalmente, el toque dulce: variedad de trufas y macarons, selección de petits gâteaux y la nueva especialidad de nuestro equipo de pastelería: selección de viennoiserie laminada con frutas de estación. Además: bebidas sin alcohol, café o té y petit fours. El domingo 4 de abril de 12:30 a 16:00 hs. en la Avenida Alvear 1661 ($ 7.000, por adulto; menores de 18 años: $ 5.500 y menores de 3 años no abonan). Reservas: celebrations.phbuenosaires@hyatt.com

En Bariloche: a puro chocolate

Otro de los destinos elegidos este verano fue Bariloche, y para Semana Santa (desde el 1 al 4 de abril) llega la Fiesta Nacional del Chocolate con actividades para compartir en familia: La Casa del Conejo de Pascuas, el Paseo del Chocolate, con huevos de pascuas gigantes, estaciones para fotos y la Universidad del Chocolate para conocer sobre el universo del chocolate con juegos interactivos, con catas a ciegas y arte con mucho chocolate. Todo con horarios por familia y con entradas que se sacan previamente por internet: www.fiestadelchocolate.com.ar, seleccionando fecha y hora. Se podrán generar hasta 4 entradas por familia. El artista Pablo Bernasconi también será de la partida con el infinito, una ampliación interactiva del premiado libro del autor. Y en la ciudad, chocolate por todos lados. Un festín para golosos.

La fiesta del chocolate en Bariloche con huevos y figuras gigantes

Sitio Web barilocheturismo.gob.ar Facebook @BarilochePatagoniaArgentina. IG: @barilochear. Organizan la Cámara de Chocolateros de la ciudad, el Ente de Promoción de Turismo EMPROTUR, la Municipalidad de Bariloche y la provincia de Rio Negro.

En casa, como en un hotel de lujo

Entre las tres opciones del hotel InterContinental para estas fiestas, está la siempre recomendable Caja gourmet del Chef Ejecutivo Bertrand Eginard. Las propuestas selladas al vacío que fueron furor en cuarentena por la facilidad de emplatar en casa las riquísimas recetas de calidad del hotel, vuelven para este domingo de Pascua. Todas con para dos comensales e incluyen el delivery sin cargo en CABA.

Elegidos por platos principales: Cochinillo asado ($6.000.-); Brisket ($4.700.-); Risotto milanés y hongos ($3.200.-) la Picada Premium ($2.700.-) con salmón ahumado, bondiola, jamón crudo, selección de quesos, aceitunas, uvas, queso crema de hierbas, ensaladas caprese, pesto, frutos secos y selección de panes. Y, para acompañar al resto el Box dulce de Pascua ($2.000.-) que incluye 1 mini rosca de pascua de higos, cereza marrasquino y azúcar grana + 4 huevos artesanales de chocolate. Para acompañar las opciones se puede consultar por la selección de vinos, espumantes y tragos de autor. pedidos a Mail: eventos.ayb@ihg.com . WhatsApp: 15-4498-3781.

La terraza del hotel InterContinental

Dos opciones más: Almuerzo de Pascuas en Terraza del Virrey, el domingo 4, con jazz en vivo y una almuerzo en 4 pasos con vinos y espumantes de Bodega Trapiche. Para celebrar en familia: Buñuelo de bacalao al estilo atascaburras con salsa de tomates confitados; ballotine de salmón ahumado relleno de salpicón de langostinos; Vitro de pulpo y salsa mojo de mango al jengibre. De plato principal: Garrón de cordero en costra de almendras y avellana. Potaje de habas, puré de papines la romero y manteca casera con Tartin bicolor con centro de caramelo líquido, bavarois de vainilla, mousse de chocolate semi-amargo y espejo de frutilla para el postre. Café, petits fours, rosca y huevos de pascua: $4.000.- por adulto y los menores entre 5 y 12 años abonan el 50%. Reservas al mail: fernanda.paz@ihg.com . Tel: 15-4534-6120. Dire: Moreno 809, CABA. Y para alojamiento: 3 noches de alojamiento para 2 personas con desayuno en la habitación, estacionamiento, Wi-Fi, late check out 16hs y 15% off en el almuerzo de Pascua ($20.518 + IVA. cada 2 personas, solo para residentes del 31 de marzo al 5 de abril). Mail: bueha.reservas@ihg.com . Tel: 4340-7101 . Dire: Moreno 809, CABA

Relax de lujo en Recoleta

La ciudad tiene un encanto particular en feriado, el ritmo pausado se siente y por qué no tomarse unos días, o unas horas (¿más de 24?) para ser atendidos y mimados en un hotel 5 estrellas. El domingo de Pascua es una gran oportunidad: el hotel Sofitel Buenos Aires Recoleta ofrecerá un brunch a las 12.30 horas. Serán 4 pasos que incluyen: una tabla de quesos y charcutería; una ensalada cesar, un brioche tostado con huevo revuelto y salmón gravlax, burrata y vegetales tibios con pesto de brócolis; un ojo de bife marinado, papines del NOA asados, berenjenas, tomatitos cherrys y ragout de portobellos y, por último, una degustación de Mini Patisserie que coronará la comida. 4 pasos para avanzar de a poco y acompañarlos con vinos de la bodega Atamisque, bebidas sin alcohol y té y café ($4000.-) por persona.

Habitación Hotel Sofitel

Quienes prefieran estadía (con late check out a las 18) y usar las instalaciones con todos los protocolos ALL Safe de Accor, tendrán incluido el desayuno ($12825 + IVA - base doble). Reservas: reservas@sofitel.com; h8932-FB3@accor.com o al teléfono 1532950757. Dirección: Posadas 1232, Buenos Aires

LA NACION