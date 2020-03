Fue en Francia y el hombre recibió 50 puntos, pero no perdió sensibilidad Crédito: Shutterstock

Ocurrió en la región de Aquitania, en Francia. Vincent Saubion, un cazador de 36 años, se encontraba en el bosque acompañado de otros miembros de la Asociación Comunal de Caza Agrícola (ACCA), cuando vio varios ciervos en la zona.

Según le contó Saubion a la prensa local, los perros que lo acompañaban comenzaron a seguir a uno de los animales. En determinado momento, el cazador quedó justo en frente de uno de los mamíferos rumiantes, aunque la situación no lo intimidó por su experiencia cazando otros animales.

Sin embargo, este episodio fue distinto a los demás para el cazador, ya que el ciervo lo atacó de frente con las astas, para luego saltarlo y continuar su camino. Saubion registró el golpe en la cabeza, pero no identificó la gravedad de la herida. "Seguí cazando pero me pareció que había mucha sangre", relató al diario Sud Ouest. "Mi colega me vio y me pidió que no me moviera más. Llamó a los bomberos. Para mí, solo sentía como si estuviese borracho, aunque en realidad me había arrancado la mitad de la cara", manifestó.

El cazador fue atacado por el animal y debió ser hospitalizado. Crédito: Vincent Saubion/Sud Ouest

Tal cual le contaron, en ese momento la cara del hombre quedó colgando hasta que llegó la ayuda. El cazador fue trasladado a un hospital en Burdeos, donde lo cosieron con 50 puntos que recorren su pómulo izquierdo, labio, nariz y parte del cuero cabelludo. Saubion señaló que no perdió la sensibilidad en su cara por la herida, y aseguró que desea recuperarse pronto para poder salir a cazar pronto.