Sex toy. Todo lo que tenés que saber sobre el succionador de clítoris

El succionador de clítoris es nuestro nuevo fenómeno sexual favorito. En realidad, no es taaan nuevo. En Europa lleva dos años revolucionando el mercado de los sex toys; de hecho, se popularizó tanto que hizo un crossover inédito para este rubro: hoy podés conseguirlo en grandes tiendas como El Corte Inglés y hasta en zapaterías. Para decirlo claro: si fuera un disco, sería el mismísimo Thriller de Michael Jackson, esas creaciones magistrales que se vuelven megapopulares, baten récords y llega a conocerlas hasta tu madre. Pero el impacto de este juguete fue también cultural, ya que puso sobre la mesa temas no tan fáciles de comentar, como lo innecesaria que es la penetración para lograr el orgasmo (con el siempre amenazante mensaje de "¿quién necesita un pene?") y el poder imparable, incansable e inigualable del clítoris, es decir, la razón por la que tantas culturas le temen y llegan incluso a amputarlo. Sí, todo esto trajo un juguete.

¿Qué se siente?

El succionador no es una miniaspiradora ni tampoco succiona realmente nada. Aunque se siente como "chupaditas", como magnífico sexo oral, envolvente, continuo y rítmico, no hay nada en este chiche que te esté absorbiendo. La magia sucede gracias a un tipo de movimiento mecánico que produce un golpecito en su interior, sin tocar la piel. Este golpe envía ondas hacia el exterior del juguete, que llegan a una boquilla en forma de ventosa y producen la sensación de "chuponcitos", de manera silenciosa y localizada. La estimulación es tan, pero tan profunda que comienza afuera, en ese puntito que ves del clítoris, pero se extiende a lo largo de las 8 mil terminaciones nerviosas que se ramifican dentro de tu cuerpo. Para que te des una idea, los hombres en el glande solo tienen 4 mil.

¿Cómo se usa?

Para empezar, simplemente tenés que embocar la boquilla, en forma de circulito, en tu clítoris. Esto, de movida, ya es interesante, porque te obliga a afinar tu puntería y a entender mejor la cantidad de pliegues que hay ahí abajo. Cuando hagas esto, vas a empezar a percibir cierta sensación de vacío mezclada con enérgicas palpitaciones y pulsaciones de aire que cambian inesperadamente de acuerdo a los modos e intensidades que elijas. Los modelos suelen tener hasta 12 intensidades y algunos cuentan también con patrones rítmicos. Solo hay que colocarse el aparatito ahí y elegir el modo. Vas a descubrir, por ejemplo, que intensidades que en la mano parecen suavecitas, ahí abajo son violentas. Puede que no le encuentres la vuelta muy rápido, lleva tiempo conocerse. Como sea, practicá, este es un viaje de exploración que vale la pena.

¿Cómo nació?

En 2012, Michael Lenken, un inventor alemán de 75 años, se propuso investigar qué otros posibles estímulos, más allá de la vibración, podrían realmente agradar a las mujeres. Se le encendió la lamparita ¡mirando su pecera! Sí, el hábitat de sus mascotas le hizo pensar en qué sucedería si pudiera crear algo similar a la tecnología que absorbe la basura del fondo de un acuario. Su esposa, Briggite, fue la encargada de testear el succionador por primera vez y finalmente patentaron el método que hoy hace furor. Se llama Pleasure Air y funciona creando olas ultrasónicas que masajean suavemente las terminaciones nerviosas del clítoris y se pueden usar también, por ejemplo, en los pezones.

¿Qué aprendimos?

Que nuestro orgasmo no era tan lerdo . ¿No era que a las mujeres nos tomaba mucho más tiempo llegar al clímax? Parece que no.

. ¿No era que a las mujeres nos tomaba mucho más tiempo llegar al clímax? Parece que no. Las contracciones de un orgasmo pueden ser independientes del placer . Las pulsaciones que las mujeres sentimos cuando se libera la sangre acumulada en la zona suelen estar asociadas con el orgasmo. Sin embargo, el succionador puede traerlas por pura congestión y sin que siquiera estés pensando en algo erótico.

. Las pulsaciones que las mujeres sentimos cuando se libera la sangre acumulada en la zona suelen estar asociadas con el orgasmo. Sin embargo, el succionador puede traerlas por pura congestión y sin que siquiera estés pensando en algo erótico. Nunca hizo falta meterse nada . Y la industria de los sex toys está tan sorprendida como nosotras. Luego de años de falos enormes, algo mucho menos invasivo es mucho más efectivo.

. Y la industria de los sex toys está tan sorprendida como nosotras. Luego de años de falos enormes, algo mucho menos invasivo es mucho más efectivo. Te hace descubrir una sensación nueva. No hay muchas más cosas en el mundo que te hagan sentir algo así. Esto no significa que funcione para todas o que tenga que gustarle a cualquier persona portadora de clítoris, pero es algo distinto y, por ende, digno de probarse.

El dato

Mi experiencia

Por Francesca Gnecchi. Periodista de sexualidad. @alasparatusexualidad

Son las 3 PM de un domingo de cuarentena, me hago un té, enciendo unas velas, me recuesto en mi cama y me dispongo a dejarme sorprender por el Womanizer Premium, un toy que ya me cautiva desde el packaging -nadie puede adivinar que algo tan estético pueda ser un juguete sexual-. A diferencia de otros, busca despertar el único órgano sexual responsable del placer de la mujer, el clítoris. Así que pongo a mi nuevo amigo en piloto automático y me entrego a la experiencia. Primero toma por sorpresa a mis pezones: los succiona, me quedo ahí, adoro la sensación que me produce, hasta que el calor logra escalar mi monte de Venus. Las ondas se apoderan de mi vulva silenciosamente, me mojan, mi clítoris se encuentra firme, esperando ser parte. Mis caderas se elevan buscando que aquellas ondas me posean. Ahí una especie de remolino rapta a mi clítoris, lo hace despacio, sin hacer contacto, lo masajea delicadamente, entiende todo sobre la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene y las respeta, es una sensación que jamás había experimentado, desde la más suave hasta la más potente. Me elevo, pierdo el control y mi cuerpo entero entra en una necesaria erupción. Embriagada de placer, llegué al clímax muy rápido, y el toy se apagó solo cuando dejó de estar en contacto con mi piel. El succionador entendió todo sobre nuestra anatomía y desde hoy, se queda en mi mesa de luz para usar sola y también para incluir en mis juegos de pareja.