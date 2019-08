Sexo: conocé esta técnica que aumenta el disfrute en mujeres y hombres

Cuanto más apretados están los cuerpos, más fricción se genera y el placer es más grande. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Sebastián Arpesella

28 de agosto de 2019

Te puede pasar que en algún momento de la relación dejes de ponerle tanta onda a la intimidad o que no estés en tu mejor momento a nivel sexual. ¿Te pasó? No te preocupes, si hace mucho que no gritás descaradamente, si últimamente no estás gozando con la misma intensidad , podés volver a las bases. La clave es tocarse mutuamente más y mejor. Como antes, cuando todo tu cuerpo se encendía al calor de un buen y largo franeleo adolescente. ¿Te acordás?

Un poco de froti froti

Hacele caso a la Licenciada Cecilia Ce que está en plena campaña para volver a poner en vigencia una práctica muy adolescente y por lo tanto un poco olvidada en el sexo rutinario de los que conviven hace tiempo: el froti froti. Así llama ella a la acción de friccionar el clítoris en la mujer y el glande en el hombre, o de generar calor en distintas superficies del cuerpo al estimularse contra la piel del otro.

La sexóloga, una sex influencer en Instagram con miles de seguidores, explica que lo principal del concepto del froti froti es primero diferenciarlo del mete saca. ¿A qué le llama mete saca? A la penetración del pene en la vagina sin que al mismo tiempo se realice ningún otro roce entre los cuerpos. Es decir, cuando el pene entra en la vagina pero no se toca otra parte de los genitales. En cambio, en el froti froti se estimula el clítoris friccionándolo contra algo (lo que sea) y también se activan las sensaciones del glande. Esto puede hacerse en simultáneo o en turnos y también se puede hacer con o sin penetración.

La importancia de aprender a estimular todas las zonas del cuerpo, especialmente el clítoris en la mujer y el glande en el hombre, se basa en que el encuentro sexual va a resultar mucho más rico y placentero. Para la licenciada Ce, necesitamos comprender que el encuentro sexual no se puede reducir a una serie de "pasos a seguir hacia la penetracion".

Cómo estimular los genitales

Hay dos formas de estimular los genitales femeninos y masculinos durante el acto sexual:

Sin penetración: acariciá el clítoris con tus manos o con las del otro, contra el colchón, contra una almohada, contra la panza o pierna de tu pareja. También podes hacerlo entre genitales por ejemplo estimulando el glande contra el clítoris, suavemente. También podés cerrar las piernas y estimularte con el entre entre ellas, sin meterla. O hacer como cuando no tenías sexo desnuda y el orgasmo venía con el bombeo con ropa puesta.

Durante la penetración: en este momento,mientras se produce coito, podés friccionarlo contra la pelvis de tu pareja sexual. Tenés que buscar cuál es tu mejor posición para lograr este roce. Para la fricción del glande resulta más sencillo porque se produce durante la penetración misma dentro de las paredes vaginales.