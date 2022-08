Sexo cuatro veces por semana: esa es la frecuencia que Jlo y Ben Affleck habrían acordado

LA NACION

Esta columna nació con el título de Sexo a Diario como un juego de palabras alusivo a la supuesta medida ideal del cariño físico que necesitan las parejas para seguir juntas, y también para describir una verdad absoluta: el sexo está presente en cada segundo de nuestra vida. Respecto de practicarlo a diario, en rigor es algo que a muy pocos individuos se les da, además de que no es la fórmula para una relación duradera, según describen médicos y terapeutas. Hay una edad en la que rendimiento baja naturalmente, igual que el interés, pues no somos maquinas eróticas, si no miren a Ben Affleck cabeceando en la proa de un crucero por el Sena en su luna miel.

Una imagen de Ben Affleck que se hizo meme

La imagen del tipo dormido con la boca abierta dio vuelta al mundo y alentó una avalancha de memes sobre el esfuerzo que estaría haciendo el recién casado para estar a la altura de su nuevo estatus civil. Si así quedó a menos de un mes de su boda, como será al año decían los memes más desopilantes y crueles, que apuestan a que el cansancio del actor se debería a las exigencias sexuales de su flamante esposa quien, según un rumor nunca confirmado, pero insistentemente difundido por los medios, le habría hecho firmar en su contrato prenupcial que tendrían sexo cuatro veces por semana.

54 veces al año

La verdad nunca la sabremos, pero de ser cierta tal imposición sería una sentencia a futuro, no solo por la presión que le pone al vinculo, sino que el paso del tiempo hace insostenibles esa clase de promesas. Como fuere, el rumor alimenta el eterno tópico acerca de la cantidad de veces que hacen falta para mantener vivo el interés. En ese sentido se han hecho infinidad de especulaciones y estudios tratando de dar con cifras o estadísticas que indiquen o sugieran que es lo normal o lo esperable dentro de un vínculo estable, concepto que seguramente cambió tras la pandemia y que, sabemos, no está reñido con la calidad: “La frecuencia no es un indicador de satisfacción. En todo caso, es importante saber que una frecuencia normal está determinada por lo que la pareja acuerda que es mutuamente satisfactorio”, sostenía en un artículo la sexóloga Shamyra Howard. En la Universidad de York en Canadá, por ejemplo, algunas investigaciones indicaban que un encuentro semanal era la cuota perfecta de los consultados; cifra refrendada en otro estudio publicado en 2017 en Archives of Sexual Behavior donde aseguraban que el promedio de encuentros compartidos en la vida adulta era de 54 veces al año, lo que prorrateada nos da uno por semana. Ni más ni menos.

Trazando un paralelismo con los mediáticos Jlo y Ben (por la edad de ambos) un ensayo de los sociólogos Pepper Schwartz y James Witte realizado en 2013 entre más de 8000 personas mayores de 50 años indicaba que el 31 % de los convivientes tenía encuentros algunas veces a la semana, el 28 % algunas veces al mes, el 8 % una vez al mes y el 33 % rara vez o nunca tenían relaciones sexuales: “Todos los aspectos de nuestra sexualidad pueden cambiar a medida que envejecemos. La excitación y los orgasmos pueden demorar más, el deseo puede disminuir y la frecuencia también, particularmente como una relación madura con los años. Por supuesto, esto no será cierto para todos, pero es común” sostiene Lauren Fogel Mersy, psicóloga y terapeuta sexual certificada por AASECT (Asociación Americana de Educadores, Consejeros y Terapeutas de Sexualidad. “La frecuencia con la que una pareja ‘debería’ ser sexual es la frecuencia con la que negocian en función de sus necesidades individuales y niveles de deseo. No existe una talla única”, dice Fogel Mersy en un artículo. “Dudo en recomendar un número específico porque no se ajustará a una buena parte de la población. Cuando las personas usan una estadística para determinar su frecuencia sexual, refuerza el sexo performativo, que es cuando sigues los movimientos solo para alcanzar esa marca”.

Uno de cada tres sin sexo

Respecto de los Estados Unidos y el rendimiento intimo de los flamantes esposos, distintos informes sugieren que a lo habitantes de aquellas latitudes se les está apagando la llama. Un sondeo publicado en JAMA Network Open señalaba que desde 2000 a 2018, casi uno de cada tres hombres de entre 18 y 24 años reportó no haber tenido actividad sexual en el último año, y eso que el dato surgía entre el segmento joven.. Quizá fue la razón por la que JLo quiso asegurarse su porción, aunque después el marido se le ande durmiendo por los rincones…