Sexo a diario. 2020, el año que vivimos sin besarnos y los besos pospandemia

Era como el agua, el cielo y todas las cosas que están ahí desde siempre: nadie se cuestionaba su existencia porque, al decir de las teorías evolucionistas, es un gesto natural. Estamos genéticamente predispuestos a ellos. Sin embargo hizo falta un virus fulminante para recordar la implicancia y la gravitación que tienen los besos en nuestra vida. Recibirlos, darlos. Los de lengua, los de cachete.

Hasta marzo de 2020 era un ritual casi mecánico entre amigos, desconocidos y familia; un impulso intencionado entre parejas y amores al paso, pero desde que la OMS declaró el estado de pandemia expresar el afecto mediante un beso es sinónimo de jugarse el pellejo. La boca resultó ser vía directa de contagio, nada menos. Y no es como cuando el HIV impuso el uso de profilácticos para asegurar el necesario contacto físico entre las personas: en este caso no hay otra protección que la abstinencia. Los solteros son quienes siguen llevándose la peor parte en este baile macabro. Médicos, científicos y gobernantes de todo el planeta aconsejaron entregarse al onanismo y evitar cualquier intercambio de saliva con extraños, algo que no todos estaban dispuestos a cumplir, y lo que probablemente haya contribuido también a la multiplicación de los casos de Covid 19. ¿pero, de qué se los puede acusar?

¿Se puede vivir solo 3 meses sin compañía?

Sabemos a ciencia cierta que el ser humano es capaz de sobrevivir tres minutos sin aire, tres días sin agua, tres semanas sin comida y, según la sabiduría popular, solo tres meses sin compañía. sin embargo la única pregunta que aún no tiene respuesta es cómo serán los besos en la pospandemia, cuándo volverá a ser seguro ese gesto vital que además es parte de la continuidad de la especie. Para las miles de parejas formadas en la virtualidad del aislamiento forzado, se volvió un tema central. Si antes el dilema era ir o no a la cama en la primera cita, ahora la conversación íntima gira en torno de algo tan pueril como el primer beso, lo que no está mal si recordamos que en el otro mundo la ansiedad por concretar casi había anulado la sana costumbre del diálogo previo. Por otro lado, si en el beso está el ADN de una relación, es lógico que nadie quiera pasar meses chateando para luego comprobar que no había química. Y si es cierto que, según algunas investigaciones, el 60% de las personas pierde interés tras besar a otra por primera vez, sin dudas la humanidad single y sexualmente activa se encamina hacia una nueva era de encuentros románticos reales. Como será, nadie lo sabe.

¿Y ahora, qué harán las apps de citas?

Por lo pronto, mientras la vacuna no demuestre su eficacia, quienes recurren a las aplicaciones para conocer gente deberán apelar a su propio protocolo sanitario y esperar que las plataformas empiecen a incluir estrategias preventivas en sus filtros, por ejemplo, visibilizando a los usuarios vacunados o a quienes hayan pasado por algún test, información que en este escenario podría ser mucho más relevante que el peso, la religión o el signo zodiacal. Aunque es cierto que semejante recurso resultaría impracticable dada la mutación del virus y la cantidad de contactos simultáneos que los individuos mantenemos hoy en las redes. Bajarnos el barbijo para estrechar labios con cada nuevo date significa, si el vínculo no prospera, ponernos en cuarentena o mantener la distancia social con los demás candidatos por al menos catorce días, lo que exige llevar una agenda de citas más responsable.

En fin, que si algo sacamos en limpio de este 2020 inolvidable, pues deberíamos recordarlo y traerlo a la memoria cada vez que nuestro ego amenace con borrar lo aprendido de esta experiencia, es el valor de la espera, de la paciencia en la pausa. Quizá es lo que necesitamos para volver a besarnos con el corazón. ¡Feliz 2021!