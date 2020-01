Sexo a diario. El fin de la selfie en sitios y apps de citas

Crédito: Pixabay

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020 • 00:41

Un truco infalible para resucitar antiguos contactos es actualizar el perfil de WhatsApp (o el de las redes sociales) con alguna de esas tantas imágenes que nos tomamos al azar durante las vacaciones, cuando lucimos bronceados, disentidos y en ropa ligera; en síntesis, cuando relajamos el personaje que representamos el resto del año. Invariablemente empiezan a llegar mensajes de amigos y conocidos que considerábamos perdidos o desaparecidos, aquellos que surgieron de aplicaciones de citas o por trabajo, y que probablemente stalkeando su agenda se sintieron atraídos por el cambio de imagen. Verán que existe una diferencia sutil pero notable entre esa selfie posada e impersonal y un retrato casual que nos muestra tal cual somos.

E l lenguaje visual vale más que mil palabras a la hora de presentarnos en nuestras biografías y perfiles, pues hoy como ayer una simple foto basta para definir lo que buscamos y lo que somos, afirma el estudio "Fotos de Perfil 2020-21: ¿Qué enseñan los solteros on line?" realizado por el portal solteros.es, dedicado a comparar las funciones y objetivos de sitios y apps para ligar (por cierto, muy recomendable)y que para la investigación analizó 22 millones de fotografías de usuarios de 16 países. España ocupa el tercer puesto a nivel internacional de perfiles que comparten postales en ropa interior, traje de baño y desnudos, como Dios los trajo al mundo, afirma un artículo publicado en el diario ABC; pero esa plaga de gente en cueros exhibiendo cualidades físicas son lo que ha contribuido a desvirtuar el fin último de las plataformas de encuentro. Si bien a muchos les parece normal explotarlas públicamente para aumentar su handicap, explica Raluca Mihai, experta en dating on line y una de las autoras del estudio, lo que queda claro es que el usuario busca "rollo de una noche, encuentros esporádicos o citas sexuales y no una pareja seria".

En ese sentido, entre las conclusiones, estaríamos ante el comienzo del fin de las fastidiosas selfies. Y en buena hora los solteros caen en la cuenta de cuánto restan los gestos estudiados y esos fondos indeseables (el baño, con tapa del inodoro abierta, toalla colgando del barral de la cortina; el dormitorio convertido en una leonera de tan desordenado), entre otros escenarios. Al decir de la experta, además incide el hecho de que no a todos se les da bien el arte del autorretrato: hay que lograr una sonrisa natural, que el teléfono no sea visible, que haya un fondo favorecedor, un ángulo honesto, buena luz etc etc etc. La investigación revela que el 18,12% de las fotos analizadas en portales y aplicaciones de España son tomadas por el mismo usuario, cifra que se ubica por debajo de los Estados Unidos, donde son las favoritas del 25,28% de hombres y mujeres. "Algunos de los servicios para buscar pareja considerados más 'Premium' están intentado reducir el grado de superficialidad en sus webs, haciendo borrosas (o directamente no visibles) las fotos de los usuarios y destacando la información escrita en los perfiles. En el siguiente paso, son los propios usuarios los que pueden decidir de manera independiente a quién quieren enviar/desbloquear sus fotos. O, como ocurre en algunas webs, las fotos se hacen visibles para aquellos que paguen por una suscripción" nos explica Mihai. "Esta práctica tiene dos ventajas para los usuarios - su privacidad está más protegida y solo aquellos que tienen una intención más seria de encontrar pareja (indicada por el hecho de que están dispuestos a pagar por un servicio de citas) pueden ver los perfiles completos".

Crédito: Pixabay

Existe mucha literatura acerca de cómo tener éxito en las redes, es decir, cómo lograr un equilibrio entre la tasa de likes y los encuentros reales; sin embargo, seguimos comprobando que leemos cada vez menos y que la imagen sigue siendo fuente excluyente de información. En ese sentido, la sonrisa natural, sin esfuerzo, sería la clave. "Los perfiles de mujeres con sonrisas tienen 5 veces más posibilidades de conseguir like o cualquier otra interacción, mientras que en el caso de los hombres no se aprecian diferencias notables, es decir no consiguen muchas más interacciones de otros usuarios", explica la autora. En general, el perfil más atractivo es el que incluye postales actualizadas de cara y cuerpo más alguna tercera relacionada con aquello que nos apasiona (los animales, la música, el deporte, la naturaleza etc.) ya que eso tracciona coincidencias, facilitando el primer contacto. Desde el portal aseguran que en 2020 lo que más "venderá "en las redes sociales es aquello que indique un estilo de vida saludable: las fotos practicando deporte (16,59%) o viajando (7,41%) son más frecuentes en España que las de personas posando en discotecas o en fiestas, sólo el 4,79%, pese a que la bebida que más aparece en las páginas de citas españolas es la cerveza(en el 48,1% de las fotos de perfil asoma una cañita, como le llaman). Otro dato a tener cuenta es el estilo: no olvidemos que la ropa habla de nuestra personalidad.

Así es que tres fotos decentes (reales, actualizadas y técnicamente bien tomadas) deberían bastar para conectar honestamente en las redes sociales durante 2020, concluye la investigación. Allá vamos, amor....