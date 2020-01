Sexo a diario. Las citas: el desafío del 2020

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2020 • 00:18

¡Qué 2019 nos ha tocado, para el amor y las citas! Que se acabe pronto, por favor, coincidirá conmigo más de un lector. De hacer un balance sobre el tema, bien podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que las relaciones románticas están como América latina: revueltas, y con pronóstico reservado...

Después de anécdotas propias (y tantas otras ajenas), de lecturas y conversaciones con amigos y desconocidos a lo largo del año, queda la certeza de que algo cambió drásticamente entre hombres y mujeres, y que aquel histórico desencuentro ahora es una verdadera grieta. . Actitudes como el ghosting, esa nueva forma de desprecio que padece la mayoría de los usuarios que buscan pareja en la virtualidad, son la evidencia más notable de lo difícil que es hoy conseguir y mantener una relación normal con otro individuo. La inmediata pérdida de interés y el acto de desaparecer repentinamente antes (o después) de entablar un diálogo son el cáncer de los vínculos contemporáneos, el mal mayor de la época, según se desprende de solo leer las miles de consultas que reciben los gurúes o coach de citas más populares de las redes sociales, neoexpertos 3.0 lanzados a decodificar el pensamiento de las personas a la hora del amor, especialmente el de los hombres, los principales desorientados de la era del empoderamiento y el me too.

"¿Por qué no me contesta los mensajes?¿por qué perdió el interés?¿por qué no me toma enserio?¿por qué los hombres desaparecen?¿por qué no quieren compromisos?"...son algunos de los principales interrogantes que debió atender Matthew Hussey, un milenial inglés, ex agente de bienes raíces y maestro de la oratoria que decidió capitalizar su habilidad para vender consejos sentimentales. Por momentos habla con una seguridad intimidante, pero sus reflexiones son mantras para los millones de seguidoras que tiene en el mundo. Como otros varones lanzados a couchear a una audiencia femenina ávida por meterse en la cabeza masculina para actuar en consecuencia, Hussey prefirió cambiar su discurso y enfocarlo en concientizar sobre la dimensión (o la oportunidad) de ese empoderamiento y así sacar a las mujeres del papel de víctimas o, en todo caso, repartir responsabilidades: ¿cómo hacer si quiero tener sexo?¿cómo actuar si me gusta?¿cómo tener una relación feliz?. Sin embargo, uno de sus posteos más exitosos en Instagram versa sobre lo que el gurú describe como "MPI" ( mínimum possible investment guy, o el tipo con la inversión mínima posible). El video tuvo más de un millón de visualizaciones y una interacción de miles de preguntas de las fans, por lo que hubo un segundo post dedicado a esclarecer las supuestas razones por las que alguien huye después de haber coincidido en un match. "Encontrás a alguien que te gusta.. y desaparece, ¿qué pasó? Bueno, hay cinco posibles razones", dice sobre el gran tema del 2019.

Van traducidas y abreviadas las respuestas o impresiones sobre ese profundo desconcierto que genera el silencio de alguien que nos gusta. Lejos de ser concluyentes, nos animan a reflexionar sobre la educación sentimental que heredamos de nuestros abuelos y a revisar la mochila de expectativas con las que deseamos transitar la próxima década:

1. En vez de haberte enamorado de la persona real, idealizaste. Encontraste alguien con quien tuviste cosas en común y empezaste a idealizar, lo que es súper peligroso, porque no significa que sea el indicado sólo por tener algunas cosas en común. Él no tuvo tiempo para decidir si te quería, no llegó a sacar esa conclusión y no lo hizo porque lo más probable es que no haya sido el indicado.

2. No mantenés los estándares con los hombres que te gustan. Cuando alguien realmente te gusta es importante tener claro cuáles son tus estándares: más que nunca debemos saberlo, sobre todo si buscamos algo serio. Cuando un hombre te ve con estándares claros, eso te hace más atractiva, más deseable: él sabe que si está con vos, debe hacer lo posible por cumplirlos. Si un tipo es abusivo, terminas la relación; si no quiere algo serio, terminas la relación; si no quiere hijos, pero vos sí, terminas la relación, y así. Aunque a veces no queremos verlo, 5+5 es siempre 10. No importa si es lindo, si es lo que "siempre quisiste", simplemente no era el indicado.

3.Te obsesionas demasiado por tu comportamiento. Muchas mujeres se obsesionan por cómo estuvieron en una cita, si el texto que mandaron era correcto, si dijeron algo que no debían. Cuando sabemos cómo reaccionar, hemos solucionado el problema. Quiero ayudarte a que no actúes por instinto. Es como cuando quedas atrapado en el mar por la corriente y te desesperas por salir. Lo correcto es hacerlo de manera vertical, pero pocos lo saben, por eso se quedan sin energía y deben ser rescatados. Debemos confiar no en los instintos, sino en nuestro entrenamiento.

4. Te moviste muy rápido. Te gustó mucho y te moviste muy rápido, sin pensarlo: pero eso no dejó tiempo para cortejar. No hablo del tiempo correcto para el primer beso o para tener sexo. Hablo de cuánto invertiste y qué tan rápido. Entonces eso preocupa al hombre, lo asusta y siente que no se lo ganó. Y si alguien no se ganó algo, no lo respeta.

5. Estás eligiendo hombres no disponibles. A corto plazo pueden ser divertidos, excitantes y tener una gran historia de amor. Pero eso no será a largo plazo. Debes priorizar el largo plazo y no estas historias pasajeras con hombres que no están disponibles para lo que estás buscando, que te ven sólo como pequeños capítulos de sus vidas. Por más que hagas todo el esfuerzo del mundo, si no es el correcto, no te va a llevar nunca a una felicidad plena. Cuando encuentres al indicado respetá los tiempos y no actúes con instintos. Deja que actúe de manera orgánica para no sofocarlo y evitar que desaparezca. Respecto de los hombres que te escriben y desaparecen, en realidad no desaparecen del todo: van y vuelven cuando quieren para estar seguros de que no los olvidaste. Son los MPI (mínimum possible investment guy, o el tipo con la inversión mínima posible). Te mensajeás por 3 meses, arreglan para tomar algo, no va y al tiempo vuelve a aparecer y te pregunta si pensaste en él. Pero no te invita a salir ni nada: te hace perder el tiempo y ya. Al tiempo llega borracho a tu casa y dice que te extraña. Es un tipo tóxico del hay que deshacerse lo antes posible porque no te deja conocer al resto que tiene realmente potencial para vos.

....feliz 2020!